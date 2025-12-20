Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 20.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. december 20., szombat.

Névnap

Teofil

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 386.47 Ft

CHF: 414.9 Ft

GBP: 441.39 Ft

USD: 330.03 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. december 16.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 51. héten emelkedő számsorrendben a következők:

12, 22, 28, 30, 31



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 11 db

4-es találat: 31 db

3+2 találat: 15 db

3+1 találat: 512 db

2+2 találat: 306 db

3-as találat: 1254 db

1+2 találat: 1758 db

2+1 találat: 7415 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 35300 Ft

MOL: 2824 Ft

RICHTER: 9735 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.21: Borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő valószínű szitálással, néhol ónos szitálással. Mérsékelt marad a légmozgás. A reggeli 0, +5 fokról kora délutánra 3 és 8 fok közé melegszik fel a levegő.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

2025.12.22: Többnyire borult, párás, helyenként ködös idő várható néhol szitálással, éjjel a fagyos tájakon ónos szitálással. Az Alföldön kelet, délkelet felől lehet némi felszakadozás. A keleti, délkeleti szél helyenként megélénkül. Reggel -1, +4, kora délután 3, 8 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás továbbra sem lesz. Az alsóbb légrétegekben viszont magas a levegő páratartalma, ez pedig kedvez a kórokozók szaporodásának, így a fertőző betegségek terjedésének. (2025.12.20)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!