2025. november 20. csütörtök Jolán
6 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pins in a Map of Europe
Gazdaság

Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási válság közeleg, ezek az országok vannak hatalmas bajban

MTI
2025. november 20. 12:33

A G20-országok gazdasági növekedése 2030-ig a 2009-es pénzügyi válság óta nem látott mélypontra süllyedhet az IMF legfrissebb jelentése szerint.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése alapján a világ húsz legnagyobb gazdasága (G20) évente átlagosan mindössze 2,9 százalékkal bővülhet 2030-ig, ami rendkívül gyenge középtávú kilátásnak számít.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fejlett G20-gazdaságok – köztük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Németország – különösen lassú, mindössze évi 1,4 százalékos átlagos növekedésre számíthatnak az évtized végéig. Ezzel szemben a feltörekvő G20-országok, mint Kína, India vagy Brazília, erőteljesebb, 3,9 százalékos növekedést érhetnek el.

Az IMF a következő évekre is mérsékelt növekedést jósol: 2025-re 3,2 százalékos (az előző évi 3,3 százalék után), 2026-ra pedig 3,0 százalékos G20-növekedést valószínűsít.

A jelentés számos kockázati tényezőre figyelmeztet, köztük a protekcionizmusra, a politikai bizonytalanságra, az elöregedő népességre és a szűkülő költségvetési mozgástérre. Külön kiemeli, hogy a kereskedelmi korlátok emelése – különösen az Egyesült Államokban – inflációs nyomást okozhat, és a magasabb vámok miatt nőhetnek a termelői árak.

Az amerikai maginfláció az IMF szerint várhatóan csak 2027-ben tér vissza a jegybank 2 százalékos céljához, ami két évvel későbbi időpont, mint amit a tavalyi prognózisban jeleztek előre.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szervezet felszólította a G20-országokat a kereskedelempolitikai bizonytalanság csökkentésére, a kereskedelmi akadályok közös lebontására, valamint átlátható kereskedelmi ütemtervek kidolgozására. Emellett óva intett a vásárlási kötelezettségeket vagy mennyiségi korlátozásokat tartalmazó megállapodásoktól.

A G20-vezetők a hétvégén Dél-Afrikában találkoznak, azonban a csúcstalálkozón nem vesz részt Donald Trump amerikai elnök, Hszi Csin-ping kínai elnök, valamint Argentína és Mexikó államfői sem.
Címlapkép: Getty Images
#infláció #egyesült államok #gazdaság #németország #brazília #nagy-britannia #kína #világgazdaság #india #kereskedelmi háború #imf #gazdasági növekedés #pénzügyi válság #nemzetközi valutaalap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:17
13:08
12:58
12:44
12:33
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 19. 16:59
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról  
Media1
2025. november 18. 07:23
Nem lett volna volt elég távolság a NER-től - interjú Nagy Iván Zsolttal, a Blikk éléről történt távozásáról (Media1, 2025.11.11.)  
MEDIA1  |  2025. november 20. 11:08
10 milliós bírságot kaptak Balázsék - eljárás indult a TV2, az RTL, a HírTV és a Duna Médiaszolgáltató, valamint a Rádió 1 ellen
Több mint tízmillió forint bírságot szabott ki a Balázsék című műsorszám egyik adása miatt a Rádió 1...
Holdblog  |  2025. november 20. 10:15
Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen
Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol ni...
Bankmonitor  |  2025. november 19. 12:40
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az a...
MNB Intézet  |  2025. november 17. 12:49
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az ere...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 20.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 20.
Egy logisztikai ügyintéző tanfolyammal bárki megindulhat a milliós fizuért: pár hónap alatt is összejöhet a képesítés
2025. november 20.
Soha nem volt még ilyen olcsó sok magyar álomországa: most érdemes utazást foglalni
2025. november 19.
Rettegett betegség tizedeli az idős magyarokat: duplázódik az esetszám, ezek az első tünetei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 20. csütörtök
Jolán
47. hét
November 20.
A filozófia világnapja
November 20.
Füstmentes nap / Dohányzásmentes nap
November 20.
A gyermekek jogainak világnapja
November 20.
Az ifjú zenebarátok világnapja
November 20.
A transzneműek emléknapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Összeomlott az OTP, vele bukott a BUX is – ez áll a háttérben
2
6 napja
Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt
3
1 hete
Adóemelést jelentett be Nagy Márton: ez sokaknak fog fájni, elszáll a költségvetési hiány
4
4 napja
Megérkeztek az amerikai olajszankciós mentességek – Magyarország azonban kimaradt a buliból
5
1 hete
Itt a meglepetés: nem csak Magyarország kapott mentességet az oroszellenes szankciók alól
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vételi opció
Olyan ügylet, amelyben az opció jogosultja az opció gyakorlásának napján egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal megvásárolni, az opció kötelezettje pedig köteles azt eladni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 12:58
Egy logisztikai ügyintéző tanfolyammal bárki megindulhat a milliós fizuért: pár hónap alatt is összejöhet a képesítés
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 12:15
Újabb súlyos orosz fenyegetés, ezúttal a tengeren: semmi sem akadályozza meg a világméretű háborút?
Agrárszektor  |  2025. november 20. 12:34
Döbbenetes hírek jöttek a szójapiacról: mégis, mi folyik ott?