Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási válság közeleg, ezek az országok vannak hatalmas bajban

A G20-országok gazdasági növekedése 2030-ig a 2009-es pénzügyi válság óta nem látott mélypontra süllyedhet az IMF legfrissebb jelentése szerint.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése alapján a világ húsz legnagyobb gazdasága (G20) évente átlagosan mindössze 2,9 százalékkal bővülhet 2030-ig, ami rendkívül gyenge középtávú kilátásnak számít.

A fejlett G20-gazdaságok – köztük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Németország – különösen lassú, mindössze évi 1,4 százalékos átlagos növekedésre számíthatnak az évtized végéig. Ezzel szemben a feltörekvő G20-országok, mint Kína, India vagy Brazília, erőteljesebb, 3,9 százalékos növekedést érhetnek el.

Az IMF a következő évekre is mérsékelt növekedést jósol: 2025-re 3,2 százalékos (az előző évi 3,3 százalék után), 2026-ra pedig 3,0 százalékos G20-növekedést valószínűsít.

A jelentés számos kockázati tényezőre figyelmeztet, köztük a protekcionizmusra, a politikai bizonytalanságra, az elöregedő népességre és a szűkülő költségvetési mozgástérre. Külön kiemeli, hogy a kereskedelmi korlátok emelése – különösen az Egyesült Államokban – inflációs nyomást okozhat, és a magasabb vámok miatt nőhetnek a termelői árak.

Az amerikai maginfláció az IMF szerint várhatóan csak 2027-ben tér vissza a jegybank 2 százalékos céljához, ami két évvel későbbi időpont, mint amit a tavalyi prognózisban jeleztek előre.

A szervezet felszólította a G20-országokat a kereskedelempolitikai bizonytalanság csökkentésére, a kereskedelmi akadályok közös lebontására, valamint átlátható kereskedelmi ütemtervek kidolgozására. Emellett óva intett a vásárlási kötelezettségeket vagy mennyiségi korlátozásokat tartalmazó megállapodásoktól.

A G20-vezetők a hétvégén Dél-Afrikában találkoznak, azonban a csúcstalálkozón nem vesz részt Donald Trump amerikai elnök, Hszi Csin-ping kínai elnök, valamint Argentína és Mexikó államfői sem.