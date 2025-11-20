Diplomáciai feszültség alakult ki Japán és Kína között, miután a japán miniszterelnök kijelentette, hogy országa katonailag támogatná Tajvant egy esetleges kínai invázió esetén.
Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási válság közeleg, ezek az országok vannak hatalmas bajban
A G20-országok gazdasági növekedése 2030-ig a 2009-es pénzügyi válság óta nem látott mélypontra süllyedhet az IMF legfrissebb jelentése szerint.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése alapján a világ húsz legnagyobb gazdasága (G20) évente átlagosan mindössze 2,9 százalékkal bővülhet 2030-ig, ami rendkívül gyenge középtávú kilátásnak számít.
A fejlett G20-gazdaságok – köztük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Németország – különösen lassú, mindössze évi 1,4 százalékos átlagos növekedésre számíthatnak az évtized végéig. Ezzel szemben a feltörekvő G20-országok, mint Kína, India vagy Brazília, erőteljesebb, 3,9 százalékos növekedést érhetnek el.
Az IMF a következő évekre is mérsékelt növekedést jósol: 2025-re 3,2 százalékos (az előző évi 3,3 százalék után), 2026-ra pedig 3,0 százalékos G20-növekedést valószínűsít.
A jelentés számos kockázati tényezőre figyelmeztet, köztük a protekcionizmusra, a politikai bizonytalanságra, az elöregedő népességre és a szűkülő költségvetési mozgástérre. Külön kiemeli, hogy a kereskedelmi korlátok emelése – különösen az Egyesült Államokban – inflációs nyomást okozhat, és a magasabb vámok miatt nőhetnek a termelői árak.
Az amerikai maginfláció az IMF szerint várhatóan csak 2027-ben tér vissza a jegybank 2 százalékos céljához, ami két évvel későbbi időpont, mint amit a tavalyi prognózisban jeleztek előre.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A szervezet felszólította a G20-országokat a kereskedelempolitikai bizonytalanság csökkentésére, a kereskedelmi akadályok közös lebontására, valamint átlátható kereskedelmi ütemtervek kidolgozására. Emellett óva intett a vásárlási kötelezettségeket vagy mennyiségi korlátozásokat tartalmazó megállapodásoktól.
A G20-vezetők a hétvégén Dél-Afrikában találkoznak, azonban a csúcstalálkozón nem vesz részt Donald Trump amerikai elnök, Hszi Csin-ping kínai elnök, valamint Argentína és Mexikó államfői sem.
Az OTP elemzői szerint átmenetileg akár 3% alá is benézhet az infláció – de a minimálbér-emelés még boríthatja a képletet.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1121,6 pontos, 1,06 százalékos emelkedéssel, 107 194,23 ponton zárt szerdán
A szektor szerint az adóemelés már a működésüket is veszélybe sodorja – miközben külföldi szereplők mentesülnek a teher alól.
Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványát részben törvényben kizártnak, részben alaptalannak találta az ügyészség.
A GVH eljárásának eredményeként több százezer magyar vásárlónak fizet több, mint 500 millió forint kompenzációt az About You üzemeltetője.
Az új üzem évente 700 ezer lítium-ion akkumulátort készít majd több mint ötmillió cella felhasználásával.
Történelmi jelentőségű megállapodást kötöttek az indiai állami finomítók amerikai LPG importra.
A kkv-k többsége csak 5%-os béremelést tud vállalni, így a 10–13%-os tervek nagy részét nem lehet teljesíteni.
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: óriási a rizikó, sok dolog szól ellenünk
A globális adósságpiacok kulcsszerepet játszottak a 2008-as pénzügyi válság és a COVID–19 járvány utáni gazdasági talpra állásban.
Iránykeresés várható szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a kereskedés nyitásában az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
A versenyhatóság gyanúja szerint a Bige László érdekeltségébe tartozó vállalat 2021 és 2023 között tiltott versenykorlátozásban vehetett részt.
Az euró 7 órakor 383,86 forinton állt, alig magasabban a kedd esti 383,80 forintnál.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1289,53 pontos, 1,2 százalékos csökkenéssel, 106 072,63 ponton zárt kedden.
Az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a 6,5 százalékos alapkamatot, amely immár több mint egy éve nem módosult.
Az infláció alakulásának függvényében azonban a közeljövőben változhat a jegybank kamatpolitikája.
Donald Trump amerikai elnök a McDonald's tulajdonosokkal és üzemeltetőkkel tartott találkozóján az infláció elleni küzdelemről beszélt,
A NAV közölte, hogy még most is érdemes pótolni, mert így akár a novemberi fizetés is szja-mentes lehet.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.