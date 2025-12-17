Megjelent a Magyar Közlönyben az agrárminiszter rendelete, amely szigorítja és pontosítja a száraztésztákra vonatkozó minőségi és kategorizálási előírásokat.
Jó hírt kapott rengeteg vidéki magyar: új szolgáltatás lett elérhető, erre nagyon sokan vártak már
A foodora decemberben Cegléden is elindította kiszállítási szolgáltatását, ezzel 2025-ben már 21 új városban vált elérhetővé a platform. A bővülés azt mutatja, hogy az étel és élelmiszer rendelés iránti kereslet nem csak a nagyvárosokban erős, hanem a kisebb, gyorsan fejlődő településeken is stabil piaca van a szolgáltatásnak.
Az idei évben Cegléd mellett Dunaharaszti, Ecser, Esztergom, Gyömrő, Gyula, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hatvan, Hódmezővásárhely, Kiskunhalas, Komló, Maglód, Nagykovácsi Remete, Orosháza, Paks, Pécel, Szentes, Tata, Velence és Veresegyház csatlakozott a foodora hálózatához. Az új helyszínek nem csak a kínálat bővülését jelentik, hanem közvetlen gazdasági hatással is járnak a helyi vállalkozások számára.
A terjeszkedés minden új városban azonnali munkalehetőséget teremtett az egyéni vállalkozó futárpartnereknek. A 2025-ös bővülés során több mint 150 új futár csatlakozott a rendszerhez, akik rugalmas munkarendben tudnak bevételt szerezni. A platform emellett digitális értékesítési felületet és teljes logisztikai hátteret biztosít a helyi éttermeknek és üzleteknek, köztük sok kis és családi vállalkozásnak. Az alkalmazáson keresztül új vásárlókhoz jutnak el, növelik forgalmukat és kiszámíthatóbb bevételt érhetnek el.
Garay Péter, a foodora ügyvezetője szerint a gyors bővülés túlmutat a piaci részesedés növelésén. A cél a helyi közösségekbe való beágyazódás és az, hogy a szolgáltatás valódi gazdasági szereplővé váljon a településeken. Hangsúlyozta, hogy a foodora egyszerre könnyíti meg a megrendelők mindennapjait és segíti a futárokat, valamint a kisebb üzleteket a növekedésben.
Az év eleje óta elindult 21 új városban már több mint 150 ezer rendelés érkezett a platformon keresztül. A statisztikák szerint minden nyolcadik rendelés élelmiszerre vagy háztartási termékre vonatkozott, ami azt jelzi, hogy a felhasználók egyre gyakrabban nem csak készételeket, hanem napi alapvető árukat is a foodorán keresztül szerzik be, akár harminc percen belüli kiszállítással.
Ezekért az ajándékokért özönlenek most a Telekom, Yettel, One ügyfelei: óriási az izgalom, egy éve vártak erre
Miközben az innováció tovább gyorsult, azt is lehet látni, hogy a vásárlók egyre tudatosabban mérlegelik, mikor és mire érdemes költeni.
A karácsonyi időszakban a magyar családok bőséges hazai halkínálathoz juthatnak, az árak a tavalyi szinten maradnak.
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Slágerjátékok karácsonyra: hatalmas a kereslet ezekre az ajándékokra, minden gyerek erről álmodik 2025-ben
A 2025-ös karácsonyi szezon egyik legerősebb mozgatórugója a közösségi média, különösen a TikTok.
Sorra akciózzák a boltok a 2025-ös karácsony sztártermékét: ádáz árháborút vív a Lidl, Tesco, Spar, Penny
A nagy áruházláncok az ünnepek előtt több modellnél is komoly árengedménnyel csábítják a vásárlókat. Megnéztük, milyen airfryereket és milyen árakon kínálnak most a hazai üzletek.
Már csak néhány napjuk maradt a vásárlóknak és a webshopoknak, ha azt szeretnék, hogy a karácsonyi csomagok időben megérkezzenek.
Megy ám a rongyrázás a Városligeti karácsonyi vásárban: bődületes mennyit kérnek egyetlen rétesért vagy perecért
Nemcsak a belvárosban szaladtak el az árak: a Városliget mellett is turistákra szabott összegekkel találkozni a karácsonyi vásárban.
Az ünnep egyik fő eseménye, a karácsonyi vacsora idén sem kíméli a pénztárcánkat: még egy egyszerű menü elkészítése is több ezer forinttal drágább, mint egy...
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Gyerekeknek készült étkészlet esetében nem megfelelő volt a tájékoztatás, így aki vásárolt belőle, ne használja - erre kér mindenkit a Nébih.
Az orosz Mere hálózat Basket Plus néven nyitotta meg első magyarországi üzletét, amely a nyitás után több mint egy héttel is tömegeket vonz az alacsony...
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és...
Melyik típusú ajándék erősíti jobban a kapcsolatokat: az anyagi ajándékok (például tárgyak, amelyeket meg lehet tartani) vagy az élményajándékok (például közösen átélhető események)?
Tavaly december végére több mint 9 milliárd forint maradt felhasználatlanul a SZÉP kártyákon.
A DPD csomagküldő szolgálatnál jelentős kézbesítési problémák jelentkeztek az ünnepi időszakban Budapesten.
Morzsolhatja tenyerét a burzsuj pesti elit: ilyen akció is ritkán van a Lidl-ben, ez most igazán nekik szól
Egy ikonikus francia pezsgő került fel a Lidl akciós kínálatába, méghozzá olyan áron, hogy nem lehet rossz vételnek hívni.
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
A két termék kedvező áron kínál célzott meleget azoknak, akik fáznak, ülőmunkát végeznek vagy izomfájdalommal küzdenek.
