Jó hírt kapott rengeteg vidéki magyar: új szolgáltatás lett elérhető, erre nagyon sokan vártak már

A foodora decemberben Cegléden is elindította kiszállítási szolgáltatását, ezzel 2025-ben már 21 új városban vált elérhetővé a platform. A bővülés azt mutatja, hogy az étel és élelmiszer rendelés iránti kereslet nem csak a nagyvárosokban erős, hanem a kisebb, gyorsan fejlődő településeken is stabil piaca van a szolgáltatásnak.

Az idei évben Cegléd mellett Dunaharaszti, Ecser, Esztergom, Gyömrő, Gyula, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hatvan, Hódmezővásárhely, Kiskunhalas, Komló, Maglód, Nagykovácsi Remete, Orosháza, Paks, Pécel, Szentes, Tata, Velence és Veresegyház csatlakozott a foodora hálózatához. Az új helyszínek nem csak a kínálat bővülését jelentik, hanem közvetlen gazdasági hatással is járnak a helyi vállalkozások számára.

A terjeszkedés minden új városban azonnali munkalehetőséget teremtett az egyéni vállalkozó futárpartnereknek. A 2025-ös bővülés során több mint 150 új futár csatlakozott a rendszerhez, akik rugalmas munkarendben tudnak bevételt szerezni. A platform emellett digitális értékesítési felületet és teljes logisztikai hátteret biztosít a helyi éttermeknek és üzleteknek, köztük sok kis és családi vállalkozásnak. Az alkalmazáson keresztül új vásárlókhoz jutnak el, növelik forgalmukat és kiszámíthatóbb bevételt érhetnek el.

Garay Péter, a foodora ügyvezetője szerint a gyors bővülés túlmutat a piaci részesedés növelésén. A cél a helyi közösségekbe való beágyazódás és az, hogy a szolgáltatás valódi gazdasági szereplővé váljon a településeken. Hangsúlyozta, hogy a foodora egyszerre könnyíti meg a megrendelők mindennapjait és segíti a futárokat, valamint a kisebb üzleteket a növekedésben.

Az év eleje óta elindult 21 új városban már több mint 150 ezer rendelés érkezett a platformon keresztül. A statisztikák szerint minden nyolcadik rendelés élelmiszerre vagy háztartási termékre vonatkozott, ami azt jelzi, hogy a felhasználók egyre gyakrabban nem csak készételeket, hanem napi alapvető árukat is a foodorán keresztül szerzik be, akár harminc percen belüli kiszállítással.