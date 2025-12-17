2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
fotó: Foodora
Vásárlás

Jó hírt kapott rengeteg vidéki magyar: új szolgáltatás lett elérhető, erre nagyon sokan vártak már

Pénzcentrum
2025. december 17. 10:32

A foodora decemberben Cegléden is elindította kiszállítási szolgáltatását, ezzel 2025-ben már 21 új városban vált elérhetővé a platform. A bővülés azt mutatja, hogy az étel és élelmiszer rendelés iránti kereslet nem csak a nagyvárosokban erős, hanem a kisebb, gyorsan fejlődő településeken is stabil piaca van a szolgáltatásnak.

Az idei évben Cegléd mellett Dunaharaszti, Ecser, Esztergom, Gyömrő, Gyula, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hatvan, Hódmezővásárhely, Kiskunhalas, Komló, Maglód, Nagykovácsi Remete, Orosháza, Paks, Pécel, Szentes, Tata, Velence és Veresegyház csatlakozott a foodora hálózatához. Az új helyszínek nem csak a kínálat bővülését jelentik, hanem közvetlen gazdasági hatással is járnak a helyi vállalkozások számára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A terjeszkedés minden új városban azonnali munkalehetőséget teremtett az egyéni vállalkozó futárpartnereknek. A 2025-ös bővülés során több mint 150 új futár csatlakozott a rendszerhez, akik rugalmas munkarendben tudnak bevételt szerezni. A platform emellett digitális értékesítési felületet és teljes logisztikai hátteret biztosít a helyi éttermeknek és üzleteknek, köztük sok kis és családi vállalkozásnak. Az alkalmazáson keresztül új vásárlókhoz jutnak el, növelik forgalmukat és kiszámíthatóbb bevételt érhetnek el.

Kapcsolódó cikkeink:

Garay Péter, a foodora ügyvezetője szerint a gyors bővülés túlmutat a piaci részesedés növelésén. A cél a helyi közösségekbe való beágyazódás és az, hogy a szolgáltatás valódi gazdasági szereplővé váljon a településeken. Hangsúlyozta, hogy a foodora egyszerre könnyíti meg a megrendelők mindennapjait és segíti a futárokat, valamint a kisebb üzleteket a növekedésben.

Az év eleje óta elindult 21 új városban már több mint 150 ezer rendelés érkezett a platformon keresztül. A statisztikák szerint minden nyolcadik rendelés élelmiszerre vagy háztartási termékre vonatkozott, ami azt jelzi, hogy a felhasználók egyre gyakrabban nem csak készételeket, hanem napi alapvető árukat is a foodorán keresztül szerzik be, akár harminc percen belüli kiszállítással.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #ételfutár #ételkiszállítás #élelmiszer kereskedelem #foodora

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:31
11:20
11:15
10:59
10:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 17.
Milliónyi magyar juthat koldusbotra, ha beüt a tragédia: erre nem gondoltak 2025-ben
2025. december 16.
Mutatjuk a 2025-ös év legnagyobb magyar góljait: nézd újra ezeket a bődületes bombákat
2025. december 16.
Ezekért az ajándékokért özönlenek most a Telekom, Yettel, One ügyfelei: óriási az izgalom, egy éve vártak erre
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 17. szerda
Lázár, Olimpia
51. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
2
1 hete
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
3
4 napja
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?
4
2 hete
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
5
3 napja
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bank
A középkorban a bank eleinte csak egy pad volt, ahol egy elismervényt kaptak a kereskedők, amit egy másik városban pénzre válthattak. Ma pedig egy pénzintézet, ahol a pénzünket tarthatjuk vagy például hitelt vehetünk fel. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 10:03
Milliónyi magyar juthat koldusbotra, ha beüt a tragédia: erre nem gondoltak 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 09:05
Sok magyar kedvence tűnhet el a boltok polcairól: megjelent a tésztatörvény, rengeteg terméket érint
Agrárszektor  |  2025. december 17. 10:28
Döntöttek az európai sertéshúsról: ez nagy változásokat hozhat