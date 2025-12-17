Titkos ingatlanpiac működik Magyarországon: így szerezhetsz sokkal olcsóbb lakást

Az Otthon Start program elindulása látványosan felhajtotta az ingatlanárakat országszerte, miközben a kevésbé ismert alternatív ingatlanpiacon továbbra is komoly árkülönbségek maradtak. A BrixIngatlan.hu szakértője szerint a végrehajtási, állami és adóhatósági eljárásokban értékesített lakások ára akár 30–40 százalékkal is alacsonyabb lehet a piaci szintnél.

Kálmán Ildikó arra hívta fel a figyelmet, hogy az Otthon Start hatására sok térségben rövid idő alatt ugrottak meg az árak. Ma egy átlagos állapotú, közepes méretű lakás sok esetben már a 70–80 millió forintos sávba kerül. A kivárás gyakran azt jelenti, hogy ugyanazért az ingatlanért hónapokkal később több millió forinttal többet kell fizetni. A drágulás ellenére létezik egy olyan piac, amely kívül esik a klasszikus hirdetési csatornákon, és ahol továbbra is jelentős megtakarítás érhető el.

Ez az alternatív ingatlanpiac, amelybe a végrehajtási, állami, önkormányzati, adóhatósági és magáneljárások során értékesített ingatlanok tartoznak. Ezek az ügyletek nem jelennek meg a megszokott hirdetési portálokon, és a vásárlási folyamat is eltér a hagyományos adásvételektől.

Az alacsonyabb árért cserébe összetettebb eljárásokkal kell számolni. A határidők eltérnek, a jogi és műszaki kockázatok nagyobb szerepet kapnak, és gyakran egyszerre több ügyletet kell nyomon követni. Kálmán Ildikó szerint megfelelő előszűrés nélkül a legtöbb önálló próbálkozás sikertelen. A döntő kérdés az, hogy mely eljárás éri meg egyáltalán a részvételt.

A szakértő hangsúlyozta, hogy sok esetben már az előkészítés során eldől egy ügy sorsa. Gyakran ki kell zárni azokat az ingatlanokat, amelyek első ránézésre olcsónak tűnnek, de jogi vagy műszaki szempontból túl nagy kockázatot hordoznak. A forint alapú ügyek száma jóval magasabb, és ezeknél az eredmények is kiszámíthatóbbak.

A közelmúltban lezárt ügyletek jól mutatják az eltéréseket. Budapesten, a Vizafogó sétány közelében egy keresett környéken fekvő garzon téglalakás piaci értéke 49–50 millió forint volt, a vételár azonban 33 millió forinton zárult. Komárom Esztergom vármegyében egy 56 négyzetméteres, összkomfortos panellakás 23,8 millió forintért kelt el, miközben a piaci ára közel 39 millió forint volt. Dunaújvárosban egy felújított, jó állapotú panellakás 20,6 millió forintért talált gazdára, miközben a hasonló lakásokat 34–35 millió forint körül hirdetik.

Az alternatív piac nem csak a fővárosra korlátozódik. Dömsödön egy jó elhelyezkedésű családi ház és egy külön lakás együtt 17,5 millió forintért volt elérhető, miközben a környéken a hasonló ingatlanok ára 38 és 50 millió forint között mozog. Nagykanizsán egy 34 négyzetméteres téglalakás 6,2 millió forintért, Miskolcon egy 36 négyzetméteres lakás 4,3 millió forintért, Komlón pedig egy 67 négyzetméteres, háromszobás ingatlan 12,5 millió forintért zárt sikeresen.

A BrixIngatlan.hu szakértője szerint az alternatív piac országos lefedettségű, és jó adottságú lakások és házak is megjelennek benne, nem csak problémás ingatlanok.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA