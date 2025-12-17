Megjelent a Magyar Közlönyben a munkavédelmi szabályok jelentős szigorítása, amely az uniós előírások átvételével erősíti az egészségvédelmet.
Sok magyar kedvence tűnhet el a boltok polcairól: megjelent a tésztatörvény, rengeteg terméket érint
Megjelent a Magyar Közlönyben az agrárminiszter rendelete, amely szigorítja és pontosítja a száraztésztákra vonatkozó minőségi és kategorizálási előírásokat. Az új szabályozás célja a jobb minőségű termékek megkülönböztethetősége és a fogyasztók egyértelműbb tájékoztatása.
Megjelent a Magyar Közlönyben az agrárminiszter rendelete, amely módosítja a száraztésztákra vonatkozó kötelező előírásokat a Magyar Élelmiszerkönyvben. A változtatások célja a magasabb minőségű termékek előállításának ösztönzése, valamint az egyes száraztészta-típusok egyértelműbb megkülönböztethetősége, igazodva a fogyasztói igényekhez és az élelmiszeripari innovációkhoz.
A rendelet részletesen szabályozza a friss tojásos, illetve friss tojással készült száraztészták alapanyagaira vonatkozó minőségi követelményeket, beleértve a friss teljes tojáslé felhasználását is. Emellett önálló kritériumrendszert kap a teljes kiőrlésű száraztészta-kategória, reagálva az egészségtudatos táplálkozás térnyerésére és a megváltozott fogyasztói szokásokra.
A fogyasztók pontosabb tájékoztatása érdekében megszűnik az eddigi „egyéb száraztészta” gyűjtőkategória, helyette az ízesített, dúsított és színezett száraztészták külön kategóriába kerülnek. A szabályozás egyúttal kivezeti a savfok mint minőségi paraméter alkalmazását, mivel az a gyártási folyamat során nem befolyásolható, és mérése sem kellően pontos.
Az új előírások a kihirdetést követő harmadik napon lépnek hatályba, ugyanakkor 18 hónapos átmeneti időszakot biztosítanak a gyártóknak. Ez idő alatt még előállíthatók és forgalomba hozhatók a korábbi szabályoknak megfelelő termékek, amelyek a minőségmegőrzési idejük végéig a boltok polcain maradhatnak.
Mit mond az új Élelmiszerkönyv?
Az előírás kimondja többek között, hogy a búzaalapú száraztészták megnevezései kizárólag akkor használhatók Magyarországon, ha a termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv követelményeinek, és pontos fogalmi meghatározásokat ad az egyes tésztatípusokra. Aprótésztának minősülnek a 100 milliméternél rövidebb formák, míg szálastésztának a 100 milliméternél hosszabbak; részletesen definiálja továbbá a friss teljes tojáslevet, amely kizárólag A osztályú tojásból, adalékanyag nélkül, legfeljebb 48 órás hűtött tárolást követően használható fel.
A gyártás és jelölés szabályai szerint a tojásos száraztészták csak friss teljes tojáslével, pasztörizált teljes tojáslével vagy tojáskészítménnyel készülhetnek, a tojástartalmat pedig a felhasznált tojások darabszámában kell megadni kilogrammonként. A „friss tojásos” vagy „friss tojással készült” megjelölés kizárólag friss teljes tojáslé alkalmazása esetén használható, míg a „teljes kiőrlésű” jelző csak akkor tüntethető fel, ha az összes felhasznált őrlemény 100 százalékban teljes kiőrlésű búzából származik.
A minőségi követelmények részletes érzékszervi és fizikai paramétereket határoznak meg: a száraztésztának repedésmentesnek, egyenletes színűnek kell lennie, főzés után rugalmas állományt kell mutatnia, nem ragadhat össze, a szétfövés mértéke pedig legfeljebb 10 százalék lehet. A maximális nedvességtartalom 13 százalék, a tojásos termékeknél pedig a megengedett negatív eltérés a feltüntetett tojástartalomtól 15–25 százalék között mozog, a deklarált tojásszám függvényében.
A termékcsoportok külön szabályozás alá esnek: a tojás nélküli száraztészta kizárólag búzaőrleményből és vízből készülhet, míg a tojásos száraztészta legalább 1 tojást kell tartalmazzon kilogrammonként, a durum száraztészta pedig kizárólag Triticum durum őrleményből állhat. A tojásos és tojásos durum száraztészták megnevezésében kötelező feltüntetni a tojástartalmat – például „4 tojásos” –, a minőségi ellenőrzést pedig egységes, szabványosított vizsgálati módszerekkel kell elvégezni.
