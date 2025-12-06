Kiszivárgott, újra tárgyalt az USA és Ukrajna: ezt üzenték Putyinnak a találkozó után

Ukrán és amerikai tárgyalók közösen szólították fel Oroszországot a békére való elkötelezettségre, miután a moszkvai egyeztetések nem hoztak áttörést - jelentette a BBC.

Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági tanács titkára kétnapos floridai megbeszélésük után közös nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy a háború lezárása Oroszország készségén múlik a "deeszkaláció és az öldöklés befejezése" érdekében tett lépésekre.

A tárgyalásokon, amelyeken Jared Kushner, Donald Trump veje is részt vesz, szombaton folytatódnak. A felek szerint "a háború befejezése és a tűzszünet felé tett hiteles lépések szükségesek az újabb agresszió megelőzéséhez".

A floridai egyeztetéseken az ukrán delegációt tájékoztatták Trump megbízottjának és Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a keddi moszkvai tárgyalásairól. A közel ötórás megbeszélés után a Kreml közölte, hogy "nem született kompromisszum" az amerikai béketervről.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken kijelentette, hogy teljes körű tájékoztatást szeretne kapni a moszkvai tárgyalásokról és arról, "milyen ürügyeket talált ki Putyin a háború elhúzására".

A felek között továbbra is jelentős nézeteltérések vannak, különösen Ukrajna háború utáni biztonsági garanciái és a területi engedmények kérdésében. Oroszország jelenleg Ukrajna területének mintegy egyötödét ellenőrzi, beleértve a kelet-ukrajnai Donbasz jelentős részét.

Putyin pénteken az India Today-nek adott interjújában figyelmeztette az ukrán csapatokat, hogy teljesen vonuljanak ki a Donbasz régióból, különben Oroszország "erővel fogja felszabadítani ezeket a területeket".

Az amerikai látogatás előtt Putyin katonai egyenruhában jelent meg egy orosz parancsnoki poszton, ahol arról tájékoztatták, hogy elfoglalták a stratégiai fontosságú Pokrovszk várost a donyecki régióban. Ukrajna tagadja, hogy elvesztette volna az ellenőrzést a város felett.

Kijev és európai szövetségesei szerint a leghatékonyabb módja annak, hogy elrettentsék Oroszországot a jövőbeni támadásoktól, Ukrajna NATO-tagsága vagy átfogó biztonsági garanciák biztosítása lenne. Oroszország határozottan ellenzi ezt, és Trump is többször jelezte, hogy nem szándékozik Ukrajnát a katonai szövetségbe engedni. Trump a moszkvai tárgyalásokat "meglehetősen jónak" nevezte, de hozzátette, hogy még túl korai lenne megmondani, mi fog történni, mivel "kettőn áll a tánc".