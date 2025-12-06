2025. december 6. szombat Miklós
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kijev három híres jelképe - az Anyaföld szobor, a Kijev-Pechersk Lavra és az ukrán nemzeti zászló - a dombokon áll.
Világ

Kiszivárgott, újra tárgyalt az USA és Ukrajna: ezt üzenték Putyinnak a találkozó után

Pénzcentrum
2025. december 6. 12:10

Ukrán és amerikai tárgyalók közösen szólították fel Oroszországot a békére való elkötelezettségre, miután a moszkvai egyeztetések nem hoztak áttörést - jelentette a BBC.

Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági tanács titkára kétnapos floridai megbeszélésük után közös nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy a háború lezárása Oroszország készségén múlik a "deeszkaláció és az öldöklés befejezése" érdekében tett lépésekre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tárgyalásokon, amelyeken Jared Kushner, Donald Trump veje is részt vesz, szombaton folytatódnak. A felek szerint "a háború befejezése és a tűzszünet felé tett hiteles lépések szükségesek az újabb agresszió megelőzéséhez".

A floridai egyeztetéseken az ukrán delegációt tájékoztatták Trump megbízottjának és Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a keddi moszkvai tárgyalásairól. A közel ötórás megbeszélés után a Kreml közölte, hogy "nem született kompromisszum" az amerikai béketervről.

Kapcsolódó cikkeink:

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken kijelentette, hogy teljes körű tájékoztatást szeretne kapni a moszkvai tárgyalásokról és arról, "milyen ürügyeket talált ki Putyin a háború elhúzására".

A felek között továbbra is jelentős nézeteltérések vannak, különösen Ukrajna háború utáni biztonsági garanciái és a területi engedmények kérdésében. Oroszország jelenleg Ukrajna területének mintegy egyötödét ellenőrzi, beleértve a kelet-ukrajnai Donbasz jelentős részét.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Putyin pénteken az India Today-nek adott interjújában figyelmeztette az ukrán csapatokat, hogy teljesen vonuljanak ki a Donbasz régióból, különben Oroszország "erővel fogja felszabadítani ezeket a területeket".

Az amerikai látogatás előtt Putyin katonai egyenruhában jelent meg egy orosz parancsnoki poszton, ahol arról tájékoztatták, hogy elfoglalták a stratégiai fontosságú Pokrovszk várost a donyecki régióban. Ukrajna tagadja, hogy elvesztette volna az ellenőrzést a város felett.

Kijev és európai szövetségesei szerint a leghatékonyabb módja annak, hogy elrettentsék Oroszországot a jövőbeni támadásoktól, Ukrajna NATO-tagsága vagy átfogó biztonsági garanciák biztosítása lenne. Oroszország határozottan ellenzi ezt, és Trump is többször jelezte, hogy nem szándékozik Ukrajnát a katonai szövetségbe engedni. Trump a moszkvai tárgyalásokat "meglehetősen jónak" nevezte, de hozzátette, hogy még túl korai lenne megmondani, mi fog történni, mivel "kettőn áll a tánc".
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #amerika #világ #tárgyalás #donald trump #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #nato #amerikai #tűzszünet #kreml

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:28
12:10
11:54
11:42
11:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 6.
Elárulta a vezető meteorológus: milyen tél lesz az idei, erre kell készülnünk Magyarországon
2025. december 5.
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
2025. december 5.
Na ezt nem a ChatGPT-vel írták: az igazi adóbombát már rég felrobbantották Magyarországon
2025. december 5.
Kukkants be Cimbi híres falujába: így lett a száz fős Kiscsőszből mára a magyar vidék titkos csodája + Fotók
2025. december 5.
Csillagászati fizetéssel keresnek mosogatókat Ausztriában a téli szezonra: még bőven vannak helyek, egy vagyont lehet így félretenni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 6. szombat
Miklós
49. hét
December 6.
Mikulás
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
2
7 napja
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
3
1 hete
Brüsszel kiakadt Orbán moszkvai útja miatt – durva üzenetet küldtek a Putyinnal történt találkozó után
4
4 napja
Nem kertelt tovább Putyin, kimondta, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
5
2 hete
Orosz-ukrán béke 2025: óriási fordulat a tárgyalásokban! Asztalon a vadiúj, 19 pontos javaslat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 6. 11:54
Berobbant az IKEA karácsonyfa akciója, kígyózik a sor az áruházaknál: ennyiért árulják a fenyőfát 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. december 6. 10:06
Íme, a tökéletes gasztroajándék: így készül a házi vajkaramellás szaloncukor, nincs ennél finomabb
Agrárszektor  |  2025. december 6. 12:01
Döbbenetes adatokat közöltek: ezt mindenkinek tudnia kell ünnepekkor