Kiszivárgott, újra tárgyalt az USA és Ukrajna: ezt üzenték Putyinnak a találkozó után

A reform legfontosabb eleme, hogy a nyugdíjak szintjét legalább 2031-ig a bérekhez viszonyítva minimum 48 százalékon garantálnák.
Ukrán és amerikai tárgyalók közösen szólították fel Oroszországot a békére való elkötelezettségre, miután a moszkvai egyeztetések nem hoztak áttörést - jelentette a BBC.
Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági tanács titkára kétnapos floridai megbeszélésük után közös nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy a háború lezárása Oroszország készségén múlik a "deeszkaláció és az öldöklés befejezése" érdekében tett lépésekre.
A tárgyalásokon, amelyeken Jared Kushner, Donald Trump veje is részt vesz, szombaton folytatódnak. A felek szerint "a háború befejezése és a tűzszünet felé tett hiteles lépések szükségesek az újabb agresszió megelőzéséhez".
A floridai egyeztetéseken az ukrán delegációt tájékoztatták Trump megbízottjának és Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a keddi moszkvai tárgyalásairól. A közel ötórás megbeszélés után a Kreml közölte, hogy "nem született kompromisszum" az amerikai béketervről.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken kijelentette, hogy teljes körű tájékoztatást szeretne kapni a moszkvai tárgyalásokról és arról, "milyen ürügyeket talált ki Putyin a háború elhúzására".
A felek között továbbra is jelentős nézeteltérések vannak, különösen Ukrajna háború utáni biztonsági garanciái és a területi engedmények kérdésében. Oroszország jelenleg Ukrajna területének mintegy egyötödét ellenőrzi, beleértve a kelet-ukrajnai Donbasz jelentős részét.
Putyin pénteken az India Today-nek adott interjújában figyelmeztette az ukrán csapatokat, hogy teljesen vonuljanak ki a Donbasz régióból, különben Oroszország "erővel fogja felszabadítani ezeket a területeket".
Az amerikai látogatás előtt Putyin katonai egyenruhában jelent meg egy orosz parancsnoki poszton, ahol arról tájékoztatták, hogy elfoglalták a stratégiai fontosságú Pokrovszk várost a donyecki régióban. Ukrajna tagadja, hogy elvesztette volna az ellenőrzést a város felett.
Kijev és európai szövetségesei szerint a leghatékonyabb módja annak, hogy elrettentsék Oroszországot a jövőbeni támadásoktól, Ukrajna NATO-tagsága vagy átfogó biztonsági garanciák biztosítása lenne. Oroszország határozottan ellenzi ezt, és Trump is többször jelezte, hogy nem szándékozik Ukrajnát a katonai szövetségbe engedni. Trump a moszkvai tárgyalásokat "meglehetősen jónak" nevezte, de hozzátette, hogy még túl korai lenne megmondani, mi fog történni, mivel "kettőn áll a tánc".
A poláris eredetű légtömegek miatt a hőmérséklet jóval az átlag alá esett, és a következő hetekben is tartósan hideg, helyenként havazás várható.
Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország mindenképpen, akár katonai eszközökkel is meg fogja szerezni a kelet-ukrajnai Donbasz régiót.
A támadások több régiót érintettek, köztük Moszkvát is, ahol a becsapódó roncsok károkat okoztak.
Az orosz-ukrán háború súlyos demográfiai következményekkel járhat Ukrajna számára, akár 10 millió fővel is csökkenhet az ország lakossága a következő évtizedekben.
A Kreml szóvivője szerint Oroszország nyitott az amerikai javaslatokra az ukrajnai béketárgyalások kapcsán, bár egyes pontokat elfogadhatatlannak tart.
A találkozóra azért került sor, mert az Egyesült Államok nem adta meg a pancsovai finomító működéséhez szükséges engedélyt a szankciók miatt.
Philippe Aghion Nobel-díjas közgazdász az Európai Uniót a belső akadályok csökkentésére és egy valódi egységes piac létrehozására szólította fel.
A finn külügyminiszter, Elina Valtonen a mai találkozón hangsúlyozta, hogy Oroszország részéről eddig nem láttak engedményeket.
A területi kérdések, a biztonsági garanciák és az ukrán haderő jövője mind olyan vitapontok, amelyekben nehéz elképzelni bármilyen gyors megállapodást.
Ukrajna újabb támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen az oroszországi Tambovi régióban.
A döntés nyomán parlamenti vizsgálat indul a Crown Estate királyi bérleti szerződéseivel kapcsolatban, beleértve András korábbi herceg megállapodását is.
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
