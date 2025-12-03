Ukrajna újabb támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen az oroszországi Tambovi régióban.
Rendkívüli bejelentést tett a NATO főtitkára, Mark Rutte: így még ki tudja meddig tart el a háború?
A NATO tagállamok havi egymilliárd dollárt terveznek amerikai fegyverekre költeni Ukrajna támogatására 2026-tól, miközben az EU 2027-re betiltaná az orosz gázimportot - tudósított a Mirror.
Mark Rutte NATO-főtitkár bejelentette, hogy a szövetség 2026-tól kezdve havi egymilliárd dollárt fordít amerikai fegyverek és lőszerek – köztük támadó rendszerek – finanszírozására Ukrajna számára. A brüsszeli találkozón elmondta, hogy a cél létfontosságú felszerelések, például légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták biztosítása Ukrajnának.
A fegyvereket várhatóan az idén elindított Purl kezdeményezésen keresztül szállítják, amely Donald Trump amerikai elnök követeléseinek teljesítésére jött létre. Trump szerint az USA már így is túl sokat áldozott Ukrajna támogatására, és azt szeretné, ha más szövetségesek finanszíroznák a további amerikai katonai segélyeket.
A finn külügyminiszter, Elina Valtonen a mai találkozón hangsúlyozta, hogy Oroszország részéről eddig nem láttak engedményeket, és szerinte a legjobb bizalomépítő lépés egy teljes tűzszünet lenne. Az észt külügyminiszter, Margus Tsahkna hasonlóan vélekedett, kiemelve, hogy Putyin nem változtatott irányvonalán, sőt agresszívebben lép fel a harctéren, és nyilvánvalóan nem akar békét.
Eközben az Európai Unió törvényhozói és tagállamai megállapodtak egy régóta várt egyezségről, amely 2027 őszéig betiltaná az összes orosz gázimportot.
A bejelentések idején Trump különmegbízottja, Steve Witkoff kedden találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában. A tárgyalások előtt Putyin figyelmeztette Európát, hogy gyorsan vereséget szenvedne egy Oroszországgal vívott háborúban, és teljesen elfogadhatatlannak nevezte az Ukrajnával kapcsolatos európai ellenjavaslatokat.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ma közölte, hogy Oroszország kész folytatni az együttműködést az Egyesült Államokkal egy ukrajnai békemegállapodás érdekében, ameddig csak szükséges. Hozzátette, hogy Putyin nem utasított el egyértelműen semmilyen javaslatot, és a tárgyalási folyamatot a kompromisszumkeresés normális menetének nevezte.
Peszkov megköszönte Trumpnak a tárgyalások megszervezését, és megjegyezte, hogy az EU vezetői azért nem vettek részt, mert "még mindig megszállottjai annak az elképzelésnek, hogy stratégiai vereséget mérjenek Oroszországra".
A területi kérdések, a biztonsági garanciák és az ukrán haderő jövője mind olyan vitapontok, amelyekben nehéz elképzelni bármilyen gyors megállapodást.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombat este a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen életét vesztette egy 25 éves férfi.
