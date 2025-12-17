Türk arra figyelmeztetett, hogy a béketárgyalások ellenére a háború tovább fokozódik, nő az áldozatok száma és a pusztítás mértéke.
Nagy változás jön a magyarországi mobiltarifáknál: rengeteg embert érint, itt vannak a részletek
Az NMHH közleménye szerint 2026. január 1-jétől Ukrajna és Moldova is csatlakozik az európai roamingzónához. Ettől az időponttól kezdve a magyar előfizetők Ukrajnában és Moldovában ugyanazokkal a díjakkal telefonálhatnak, küldhetnek SMS-t és használhatják a mobilinternetet, mint belföldön vagy az Európai Unió más tagállamaiban.
A hatóság emlékeztetett arra, hogy a belföldi díjas barangolás szabályai 2017 óta biztosítják az uniós fogyasztók számára a „mobilozz úgy, mint otthon” elvet. Ez azt jelenti, hogy utazás közben az EU-n belül nem kell külön roamingdíjat fizetni a hívásokért, üzenetekért és az adatforgalomért.
Az NMHH tájékoztatása szerint az Európai Unió Tanácsa 2025 júliusában hagyta jóvá azt a döntést, amely lehetővé teszi Ukrajna és Moldova csatlakozását a rendszerhez. A lépést az tette lehetővé, hogy mindkét ország EU-tagjelölti státusszal rendelkezik, így egyes uniós távközlési szabályok már alkalmazhatók náluk.
A változás nemcsak az uniós, így a magyar előfizetőkre vonatkozik, hanem az ukrán és moldovai fogyasztókra is. Ők 2026-tól pluszköltségek nélkül használhatják mobiltelefonjukat az Európai Unió területén hívásokra, üzenetküldésre és mobilinternetezésre.
Az NMHH felhívta a figyelmet arra is, hogy ha egy magyar előfizető Ukrajnából vagy Moldovából hívja Magyarországot vagy bármely más uniós tagállamot, a hívás belföldi díjazással történik. Ugyanakkor Magyarországról Ukrajnába vagy Moldovába telefonálni továbbra is nemzetközi hívásnak számít. A segélyhívó számok elérése minden esetben díjmentes marad.
A szabályozás kizárólag az Európai Unió tagállamai, valamint Ukrajna és Moldova közötti forgalomra érvényes. Nem terjed ki az Európai Gazdasági Térség nem uniós tagjaira, így Izlandra, Liechtensteinre és Norvégiára. Szintén nem alkalmazható akkor, ha ukrán SIM-kártyával Moldovában, vagy moldovai SIM-kártyával Ukrajnában használ valaki mobiltelefont, ezekben az esetekben továbbra is a szolgáltatók által meghatározott roamingdíjakat kell fizetni.
Az Amazon tárgyalásokat folytat a ChatGPT fejlesztőjével, az OpenAI-jal egy potenciális befektetésről.
Fontos változás jön a hazai internetszolgáltatóknál: januártól bármelyik magyar szülő igényelheti ezt a segítséget
Januártól három mobilszolgáltatónál elérhető lesz a kiskorú felhasználókra tekintettel nyújtott biztonságos mobilinternet.
Most bárki ingyen behúzhatja a 20 ezer forintos Harry Potter játékot: ezt kell tenni, hogy a tiéd lehessen
Az Epic Games Store ismét nagy dobással jelentkezett: a normál esetben közel 21 ezer forintba kerülő Hogwarts Legacy most teljesen ingyen beszerezhető.
A Grand Theft Auto VI a várakozásoknak megfelelően elnyerte a Legjobban Várt Játék kategória díját.
A kiberbűnözők egyre kifinomultabb módszerekkel kerülik meg a jelszavas és többfaktoros hitelesítési rendszereket.
Elképesztő csalás terjed az interneten karácsony előtt: be ne dőlj, egy rossz kattintás, és oda az összes pénzed!
Az ünnepi időszakban még inkább megnő az online vásárlások száma, ezzel együtt a csalók aktivitása is.
Bűnbanda fosztotta meg a megtakarításai egy részétől Ivancsics Ilona színésznőt.
Karácsony közeledtével sok családban kerül a fa alá az első saját okostelefon, pedig ez egyszerre ajándék, felelősség és hatalmas mérföldkő
A legújabb szélhámosság esetében már a küldő telefonszáma is nehezíti a csalás beazonosítását.
A SpaceX tervezett tőzsdére lépése akár 1 billió dolláros értékelést is hozhat a vállalatnak, amely Elon Musk Mars-misszióját finanszírozná.
Az egység különlegessége a Bella névre keresztelt felszolgáló robot.
Elon Musk, aki saját vállalatán keresztül érintett a korlátozásokban, úgy véli, hogy a tilalom "egy kerülőutas módszernek tűnik.
Rengeteg magyar cserélheti le idén karácsonykor a telefonját: ezeket a használt mobilokat keresik most sokan
Tavaly még az ötödik legkeresettebb termék volt a iPhone 11, de idén már a top 10-ből is teljesen eltűnt.
Megszólalt a One, több helyen még mindig nincs internet: ezek az ügyfelek számíthatnak kellemetlenségre
Országszerte jelentős fennakadások tapasztalhatók a One mobilinternetes és vezetékes internetes szolgáltatásaiban.
A Rambox által összeállított lista a felhasználói adatok alapján mutatja be a legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásokat Windows platformra.
A memóriaárak emelkedése miatt drágulhatnak az okostelefonok és más elektronikai eszközök.
2025 novemberében az ESA Juice űrszondája öt tudományos műszerével vizsgálta a 3I/ATLAS üstököst.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
