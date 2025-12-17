2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kairó, Egyiptom, 2024. április 1: Google-alkalmazások egy Samsung okostelefonon, Gmail, Chrome, Google, Drive, YouTube, Térképek, Galéria, Meet és Google Play alkalmazások, mobiltelefonos alkalmazások indítása, szelektív fókuszálás.
Tech

Nagy változás jön a magyarországi mobiltarifáknál: rengeteg embert érint, itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2025. december 17. 11:31

Az NMHH közleménye szerint 2026. január 1-jétől Ukrajna és Moldova is csatlakozik az európai roamingzónához. Ettől az időponttól kezdve a magyar előfizetők Ukrajnában és Moldovában ugyanazokkal a díjakkal telefonálhatnak, küldhetnek SMS-t és használhatják a mobilinternetet, mint belföldön vagy az Európai Unió más tagállamaiban.

A hatóság emlékeztetett arra, hogy a belföldi díjas barangolás szabályai 2017 óta biztosítják az uniós fogyasztók számára a „mobilozz úgy, mint otthon” elvet. Ez azt jelenti, hogy utazás közben az EU-n belül nem kell külön roamingdíjat fizetni a hívásokért, üzenetekért és az adatforgalomért.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az NMHH tájékoztatása szerint az Európai Unió Tanácsa 2025 júliusában hagyta jóvá azt a döntést, amely lehetővé teszi Ukrajna és Moldova csatlakozását a rendszerhez. A lépést az tette lehetővé, hogy mindkét ország EU-tagjelölti státusszal rendelkezik, így egyes uniós távközlési szabályok már alkalmazhatók náluk.

A változás nemcsak az uniós, így a magyar előfizetőkre vonatkozik, hanem az ukrán és moldovai fogyasztókra is. Ők 2026-tól pluszköltségek nélkül használhatják mobiltelefonjukat az Európai Unió területén hívásokra, üzenetküldésre és mobilinternetezésre.

Kapcsolódó cikkeink:

Az NMHH felhívta a figyelmet arra is, hogy ha egy magyar előfizető Ukrajnából vagy Moldovából hívja Magyarországot vagy bármely más uniós tagállamot, a hívás belföldi díjazással történik. Ugyanakkor Magyarországról Ukrajnába vagy Moldovába telefonálni továbbra is nemzetközi hívásnak számít. A segélyhívó számok elérése minden esetben díjmentes marad.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szabályozás kizárólag az Európai Unió tagállamai, valamint Ukrajna és Moldova közötti forgalomra érvényes. Nem terjed ki az Európai Gazdasági Térség nem uniós tagjaira, így Izlandra, Liechtensteinre és Norvégiára. Szintén nem alkalmazható akkor, ha ukrán SIM-kártyával Moldovában, vagy moldovai SIM-kártyával Ukrajnában használ valaki mobiltelefont, ezekben az esetekben továbbra is a szolgáltatók által meghatározott roamingdíjakat kell fizetni.
Címlapkép: Getty Images
#NMHH #tech #roaming #ukrajna #mobil #roamingdíj #moldova

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:57
11:45
11:31
11:20
11:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 17.
Milliónyi magyar juthat koldusbotra, ha beüt a tragédia: erre nem gondoltak 2025-ben
2025. december 16.
Mutatjuk a 2025-ös év legnagyobb magyar góljait: nézd újra ezeket a bődületes bombákat
2025. december 16.
Ezekért az ajándékokért özönlenek most a Telekom, Yettel, One ügyfelei: óriási az izgalom, egy éve vártak erre
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 17. szerda
Lázár, Olimpia
51. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kész, vége! Megszűnik a Facebook Messenger: íme 9 app, amit csevegésre használhatsz helyette
2
1 hónapja
Egymás után ürülnek a magyar bankszámlák: minden nyom egy irányba vezet, nagy a felfordulás
3
2 hete
Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban
4
2 hónapja
Történelmi krízis felé halad az emberiség: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
5
1 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államadósság
tágabb értelemben az államkincstár által igénybe vett és még vissza nem fizetett hitelek, szűkebb értelemben az államkölcsönök összege.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 11:57
Ennyi volt, tényleg fizetősség válhat a posztolás a Facebookon: sokan nyúlhatnak a zsebükbe
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 10:03
Milliónyi magyar juthat koldusbotra, ha beüt a tragédia: erre nem gondoltak 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. december 17. 11:33
Nem bírják tovább a gazdák: traktorokkal torlaszolták el az autópályákat