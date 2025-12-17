Nagy változás jön a magyarországi mobiltarifáknál: rengeteg embert érint, itt vannak a részletek

Az NMHH közleménye szerint 2026. január 1-jétől Ukrajna és Moldova is csatlakozik az európai roamingzónához. Ettől az időponttól kezdve a magyar előfizetők Ukrajnában és Moldovában ugyanazokkal a díjakkal telefonálhatnak, küldhetnek SMS-t és használhatják a mobilinternetet, mint belföldön vagy az Európai Unió más tagállamaiban.

A hatóság emlékeztetett arra, hogy a belföldi díjas barangolás szabályai 2017 óta biztosítják az uniós fogyasztók számára a „mobilozz úgy, mint otthon” elvet. Ez azt jelenti, hogy utazás közben az EU-n belül nem kell külön roamingdíjat fizetni a hívásokért, üzenetekért és az adatforgalomért.

Az NMHH tájékoztatása szerint az Európai Unió Tanácsa 2025 júliusában hagyta jóvá azt a döntést, amely lehetővé teszi Ukrajna és Moldova csatlakozását a rendszerhez. A lépést az tette lehetővé, hogy mindkét ország EU-tagjelölti státusszal rendelkezik, így egyes uniós távközlési szabályok már alkalmazhatók náluk.

A változás nemcsak az uniós, így a magyar előfizetőkre vonatkozik, hanem az ukrán és moldovai fogyasztókra is. Ők 2026-tól pluszköltségek nélkül használhatják mobiltelefonjukat az Európai Unió területén hívásokra, üzenetküldésre és mobilinternetezésre.

Az NMHH felhívta a figyelmet arra is, hogy ha egy magyar előfizető Ukrajnából vagy Moldovából hívja Magyarországot vagy bármely más uniós tagállamot, a hívás belföldi díjazással történik. Ugyanakkor Magyarországról Ukrajnába vagy Moldovába telefonálni továbbra is nemzetközi hívásnak számít. A segélyhívó számok elérése minden esetben díjmentes marad.

A szabályozás kizárólag az Európai Unió tagállamai, valamint Ukrajna és Moldova közötti forgalomra érvényes. Nem terjed ki az Európai Gazdasági Térség nem uniós tagjaira, így Izlandra, Liechtensteinre és Norvégiára. Szintén nem alkalmazható akkor, ha ukrán SIM-kártyával Moldovában, vagy moldovai SIM-kártyával Ukrajnában használ valaki mobiltelefont, ezekben az esetekben továbbra is a szolgáltatók által meghatározott roamingdíjakat kell fizetni.