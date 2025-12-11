Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy Európa elkészítette és elküldte saját béketervét Donald Trump amerikai elnök csapatának az ukrajnai háború lezárására vonatkozóan.
Ezzel indokolta a hitelminősítő, hogy lerontotta Magyarország kilátásait: ennyit a 2026-os repülőrajtról is?
A Fitch Ratings részletesen indokolta Magyarország kilátásrontó minősítését, kiemelve a romló költségvetési pályát, a gyenge gazdasági növekedést és a rendezetlen EU-kapcsolatokat. A hitelminősítő szerint a 2026-os választások utáni időszak kulcsfontosságú lesz a fiskális konszolidáció és az uniós viszony rendezése szempontjából.
A Fitch Ratings múlt heti döntése után, amelyben negatívra rontotta Magyarország BBB szintű adósosztályzati kilátását, szerdán külön sajtótájékoztatón ismertette a minősítés mögött álló megfontolásokat. A hitelminősítő értékelése szerint a magyar kormány jelentősen eltért az eredeti konszolidációs terveitől, miközben a gazdasági növekedés a korábbi várakozásoknál is gyengébbnek mutatkozik - írja a Portfolio.
Malgorzata Krzywicka, a Fitch elemzője hangsúlyozta, hogy a leminősítés legfőbb oka a fiskális pálya romlása volt. "Az idei és a jövő évi költségvetésben a kormány ismét jelentős lazítás mellett döntött, ráadásul a célok többszöri módosítása miatt a fiskális politika kiszámíthatósága is gyengült" - fejtette ki. A 2025-re tervezett költségvetési hiány már 5 százalékra emelkedett a korábban rögzített 3,7 százalékról, míg 2026-ra a hitelminősítő már 5,6 százalékos deficitet prognosztizál.
A Fitch szerint a korábban 2026-ra ígért 3 százalék alatti hiánycél mára teljesen irreálissá vált. Az államadósság továbbra is magas szinten marad: 2024-ben a GDP 73,5 százalékát, 2025-ben 74 százalékát, 2026-ban pedig 74,4 százalékát teheti ki. Különös kockázati tényezőként értékelték, hogy az adósság mintegy 30 százaléka devizában denominált, ami növeli az ország árfolyam-érzékenységét.
Az Államadósság Kezelő Központ által nemrég bevezetett 3 százalékos plusz-mínusz toleranciasáv a devizaadósság-limitnél szintén befolyásolja a kockázati megítélést. "A devizarészarány így is a 30 százalék környékén marad, és ez az enyhe emelkedés növeli a forintgyengüléssel szembeni sérülékenységet, és a devizaarány továbbra is egy olyan tényező, amelyet közvetlenül beépítenek a hitelminősítési modelljükbe" - magyarázta Krzywicka.
A növekedési kilátások terén is pesszimista a hitelminősítő: a 2025-ös GDP-bővülést mindössze 0,3 százalékra becsülik, ami azt jelenti, hogy a 2023-2025 közötti időszak átlagos növekedése gyakorlatilag nulla lesz. A gyenge teljesítmény hátterében a beruházási aktivitás visszaesése, a feldolgozóipar tartós gyengélkedése és a német gazdaság problémái állnak. Bár 2026-ra már 2,3 százalékos növekedést várnak, ennek feltétele a külpiaci környezet, különösen Németország gazdaságának stabilizálódása.
Az infláció látszólagos csökkenése mögött részben technikai hatások állnak - véli a Fitch. A kormányzati árszabályozások nélkül a tényleges drágulás akár 6 százalék körül is lehetne. Emiatt a monetáris politika várhatóan szigorú marad, és a kamatcsökkentések csak lassan, 2026 végéig következhetnek be.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A hitelminősítő szerint a 2026-os választások előtt nehéz lesz valódi fiskális konszolidációt elérni. Sem a kormány, sem az ellenzéki Tisza Párt gazdaságpolitikai elképzelései nem mutatnak érdemi bevételnövelési lehetőségeket, miközben a szociális kiadási programok jelentős része tartós jellegű. A választások után is csak lassú, fokozatos korrekció várható, 2027-ben is csak marginális hiánycsökkenéssel.
Pozitívumként értékelték ugyanakkor a külső egyensúlyi pozíció stabilizálódását. A folyó fizetési mérleg a GDP mintegy 2 százalékának megfelelő többletet mutat, amit az exportkapacitások bővülése és a kedvezőbb energiaárak is támogatnak, bár a hazai kereslet élénkülése részben ellensúlyozhatja ezt az importnövekedés miatt.
Az uniós források elérhetőségével kapcsolatban a Fitch elemzője egyértelműen fogalmazott: "nem számítanak arra, hogy Magyarország a jelenlegi politikai környezetben hozzáférne a helyreállítási alap forrásaihoz, és nem várnak érdemi előrelépést a befagyasztott kohéziós pénzek ügyében sem a választások előtt." A minősítő szerint biztosra vehető, hogy az EU n+2 szabálya miatt az év végén újabb körülbelül 1 milliárd eurónyi forrás vész el véglegesen.
A magyar kormány által bejelentett 20 milliárd dolláros amerikai pénzügyi "védőpajzsot" a Fitch egyáltalán nem vette figyelembe a minősítési döntés során. Krzywicka szerint ennek oka, hogy "nem álltak rendelkezésre részletek" a konstrukcióról. Az elemző úgy vélte, a miniszterelnök nyilatkozata "sokkal inkább politikai természetű volt, és felveti azt a kérdést is, hogy miért lehetne szükséges, egyáltalán szükség van-e ilyenre a gazdaságpolitikának a választások előtt". Donald Trump amerikai elnök cáfoló nyilatkozata alapján a hitelminősítő szerint ez a vállalás "nem tekinthető kőbe vésettnek".
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX stagnált szerdán, az index minimális, 0,99 pontos emelkedéssel, 108 571,16 ponton zárt.
A hiánycél 2025-ben és 2026-ban is a GDP 5%-a, így a pénzforgalmi deficit 5055, illetve 5445 milliárd forint lehet.
Bemondta 2026-os jóslatát az MBH Bank: tényleg ekkora növekedés jöhet a GDP- és forintárfolyam terén?
A harmadik negyedévben főként a szolgáltatások, különösen a pénzügyi szektor és a turizmus húzta a növekedést idén.
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
A NIS körüli válság az amerikai szankciók élesedése után napok alatt a szerb üzemanyag ellátás egyik legnagyobb kockázatává nőtt. A Mol lehet a vevő.
Bár a 380-390 forintos euróárfolyam erősnek tűnik, hosszabb távon a magyar fizetőeszköz jelentősen gyengült.
Új ünnepnapot vezethetnek be Magyarországon: a Parlament előtt a javaslat, hamarosan hivatalossá válik
A parlament szerdán utolsó rendes ülésén számos jelentős törvénymódosítást tárgyal, majd rendkívüli ülésen foglalkozik a fővárosi önkormányzat pénzügyi helyzetével.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
Érdekes ellentmondás, hogy, bár az egyenlőtlenségi mutatók romlást jeleznek, a kormány által közzétett adatok szerint a legalsó réteg reálbére 2021 óta több mint 25%-kal nőtt.
Gulyás Gergely bejelentése: újabb rezsitámogatást indítanak a magyar lakosságnak, 2,5 millió forintot lehet igényelni
Gulyás Gergely kiemelte, hogy a napenergia hazai felhasználása az elmúlt években robbanásszerűen nőtt.
Rendkívüli érdeklődés miatt idő előtt lezárja lakossági részvényértékesítését az MBH Bank, miután a felkínált mennyiséget meghaladó igény érkezett a befektetőktől.
Amerikában a vállalkozások kénytelenek alkalmazkodni a papírmunka áradatához, miközben próbálják kiszámítani, mennyi vámot kell fizetniük.
Ez eltér a megszokott rendtől, hiszen a Kormányinfót általában csütörtök délelőtt szokták megtartani.
A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a fejlesztési adókedvezményről szóló kormányrendelet módosítását.
A GKI Gazdaságkutató szerint a magyar háztartások hitelállománya 2017 és 2025 első negyedéve között dinamikusan nőtt.
A rendőrség szerint profi, nemzetközi bűnbanda szervezte a 330 ezer literes gázolajlopást, amelyet hónapokig észrevétlenül végeztek.
Donald Trump hétfőn egyszerre nyúlt volna a vámfegyverhez Kanada és Mexikó felé.
Több tízmilliárdot kap az egészségügy, vasúti fejlesztésekre ugyanakkor 18 milliárddal kevesebb pénz lesz.
Kiderült, ők utaznak Moszkvába Szijjártó hatalmas üzleti küldöttségével: mit akarunk venni Putyinéktól?
A Mol és az MVM is ott lesz abban az üzleti delegációban, amely Moszkvába utazik Szijjártóval.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.