Novemberben már zsinórban harmadik hónapja csökkentek a lakbérek havi összevetésben.
Ezt rengeteg magyar elrontja a lakása, háza fűtésekor: pedig rengeteg pénzt spórolhatnának
Meglepően egyszerű módszerrel csökkenthető az otthoni energiafogyasztás: megbízható információk hatására jelentősen lejjebb vennék az egyetemisták lakásuk hőmérsékletét, derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem friss felméréséből.
A háztartások fűtése a teljes európai energiafogyasztás mintegy 17 százalékát adja, így fontos többet tudni arról, hogy tudjuk ezt csökkenteni. A Corvinus vizsgálatában a résztvevőket négy csoportba sorolták, és azt kérték tőlük, jelöljék meg, hány Celsius-fokot állítanának be otthonukban a következő hetekre. A Sustainable Futures decemberi számában megjelent tanulmányban Szántó Richárd, Szüle Borbála és Gáspár Judit 266 egyetemista válaszait elemezte.
A kutatócsoport külön és kombinálva is tesztelte két tényezőnek a hatását: az egyik szerint azt kérték tőlük, hogy a válaszadáshoz tekintsék úgy, mintha az otthonuk alapértelmezett hőmérséklete 18 fokos lenne, a másik szerint közöltek velük egy rövid tájékoztatást arról, hogy mik a nemzetközi egészségügyi ajánlások a biztonságos beltéri hőmérsékletre.
Kevesebb energia, több tudás
Az eredmények alapján a legnagyobb változást a diákok döntésében az információközlés hozta, míg az alapértelmezett hőmérséklet megadása önmagában nem befolyásolta érdemben a döntéseket. A résztvevők átlagosan majdnem 1 Celsius-fokkal csökkentették az általuk kívánatosnak tartott hőmérsékletet, amikor szakértői ajánlásokra hivatkozó tájékoztatást kaptak (a kontrollcsoportban regisztrált 21,5 fokos átlag helyett átlagosan 20,5 fokot jelöltek meg). A kutatók szerint ennek egyik oka, hogy a fiatal felnőttek csak akkor hajlandók alacsonyabb hőmérsékletet elfogadni, ha biztosnak érzik, hogy az nem jár egészségügyi kockázattal.
Meglepő eredményként a kombinált beavatkozás — amikor az információ mellé alapértelmezett értéket is beállítottak — nem működött, a résztvevők ilyenkor átlagosan magasabb hőmérsékletet választottak ahhoz a csoporthoz képest, amelyik csak tájékoztatást kapott. A szerzők szerint ez összhangban áll azokkal a kutatásokkal, amelyek arra mutatnak rá, hogy egyes ösztönzők ellenérzést válthatnak ki, ha az emberek úgy érzik, kívülről próbálják befolyásolni a döntéseiket.
Biztonság mindenekelőtt
A vizsgálat azt is kimutatta, hogy akit erősebben aggaszt az energiaellátási biztonság, az hajlamos alacsonyabb hőmérsékletet választani. A klímaváltozással kapcsolatos félelmek viszont nem befolyásolták érdemben a beltéri hőmérséklettel kapcsolatos döntéseket.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az információközlés akkor hatékony közpolitikai eszköz, ha a lakosság érthető és hiteles tájékoztatást kap, és körültekintően kitér az energiabiztonságra is. A túlzott aggodalomkeltés ugyanakkor visszaüthet, és ellenállást válthat ki
– mondta Szántó Richárd, a tanulmány első szerzője.
A kutatók figyelmeztetnek arra, hogy a 18 Celsius-fokos javaslat többek számára túl alacsony lehet, különösen kisgyermekek és idősek esetében. A tanulmány összegzése szerint sokszor elég világosan elmondani, miért éri meg a csökkentés, nem feltétlenül kellenek drasztikus beavatkozások.
December elején sem késő elkezdeni a tervezést az ünnepre. Ha már most tudatosan, heti kis blokkokra bontod a teendőket, a karácsony nem a rohanásról fog...
Elképesztő veszélyt rejtenek ezek a karácsonyi dekorfények: akár börtön is járhat annak, aki nem figyel erre oda
A HungaroControl arra kéri a lakosságot, hogy a lézeres fényvetítőket kizárólag a házak falára irányítsák, semmiképp se az égbolt felé.
A hazai lakáspiac 2025-ben maga mögött hagyta a 2023-as gyenge évét, és a 2024-ben elindult élénkülés idén határozott növekedéssé erősödött.
Brutális különbségek alakultak ki a lakáspiacon: ezeken a helyeken jöhet a hideg zuhany, erre kevés vásárló számított
Az ingatlan.com elemzése szerint 2023-ban az ország legdrágább utcája a II. kerületi Levél utca volt.
Az ünnepi időszakban kétszer annyi lakástűz történik, mint egy átlagos hónapban, derül ki az UNIQA Biztosító adataiból.
Éven belül hektikusan, de összességében élénken alakul 2025-ben a lakáspiac, melyet az év második felében egyértelműen az Otthon Start Program tematizál.
Válogatott veszélyek lesnek éjjel az utcákon a magyarokra? Sok nő és a nyugdíjas sem érzi magát biztonságban
A biztonságérzet a 35-54 év közöttiek körében a legmagasabb, legalacsonyabb a 75 év felettiek körében.
A 25 éves férfi halálát nem a betonba csapódás vagy az ütés közvetlen hatása, hanem az első nyakcsigolya törése és az agy vérellátását biztosító ér...
A kelet-magyarországi régiókban a lakásdrágulás üteme már havi szinten is meghaladja a nyugati térségekét.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
De mit jelent az, hogy túlárazott a lakáspiac? Akkor most a lakásárak csökkenésére lehet számítani? Megéri felvenni a támogatott hitelt az érdeklődőknek?
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
A hatóságok óvatosságra intenek: mindig kérjünk írásos ajánlatot, és ellenőrizzük a leszállított mennyiséget.
A Duna House adatai szerint idén Budapesten a IX. és X. kerületben keltek el a leggyorsabban a lakások.
Mikor érkezik a Mikulás? Mit ünneplünk Mikulás napon? Ez Szent Miklós története: ezek a szokások, hagyományok ezen a napon
Attól függ, melyik ország szokásait nézzük, hogy melyik nap jön a Mikulás 2025-ben.
A 3 százalékos Otthon Start hitel átrendezi a lakáspiacot: rövid távon az első lakást keresők aktivitása nő, miközben a befektetői kereslet csökken.
Folytatódott az utóbbi években látott tendencia, például egyre kevesebb a túlzsúfolt lakás Európában és Magyarországon is.
Az energiacég megerősített ügyelettel készül az ünnepekre: váratlan meghibásodás esetén azonnal megkezdi a hibák javítását
Nesze neked, olcsó lakás: ennek az árát is felverte az Otthon Start, szívhatja a fogát, aki most venne
Van olyan építőanyag, ami 20 százalékkal lett drágább a piacon, de persze nem kizárólag a hitel a ludas benne.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.