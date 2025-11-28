A jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emelése 7–11 százalékos pluszterheket ró a munkáltatókra.
Ipari áremelkedés: egy év alatt így nőtt minden Magyarországon gyártott termék ára
2025 októberében az ipari termelői árak 1,8%-kal emelkedtek éves összehasonlításban, a belföldi és exportárak eltérő mértékben nőttek.
2025 októberében az ipari termelői árak átlagosan 1,8%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 0,9, az exportértékesítéséi 2,2%-kal emelkedtek az előző év októberéhez képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,1%-kal mérséklődtek, az exportértékesítési árak 0,7%-kal növekedtek, így az ipari termelői árak összességében 0,4%-kal magasabbak voltak.
2025. októberben a 2024. októberihez képest:
- A belföldi értékesítés árai átlagosan 0,9%-kal nőttek, ezen belül a 62,7%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 0,6, míg a 35,4%-os súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,3%-kal magasabbak voltak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 5,4%-kal növekedtek.
- Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,1, a beruházási javakat gyártókban 0,2, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 4,4%-kal emelkedtek az árak.
- Az ipari exportértékesítési árak 2,2%-kal nőttek, ezen belül a 91,8%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 0,1, a 8,0%-os súlyú energiaiparban 4,8%-kal növekedtek az árak.
2025. január–októberben a 2024. január–októberihez képest a belföldi értékesítés árai 3,1, az exportértékesítéséi 6,7, így az ipari termelői árak összességében 5,5%-kal emelkedtek.
Orbán Viktor hajnali 4-kor indult Budapestről Moszkvába, ahol Putyinnal tárgyal majd.
A Mol orosz kőolajfüggése az elmúlt években újra erősödött, 2025 első felére rekordközeli, 92 százalék fölötti arányra emelkedett.
Az euró hét órakor 381,61 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 381,39 forintnál.
Orbán Viktor pénteken hajnalban Moszkvába indult, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon.
A kabinet szerint megóvnák a fővárosi szolgáltatásokat egy csődhelyzetben, de sem tárgyalás, sem felelős, sem pénz nincs a friss határozatban.
A Mol részvényesei a mai rendkívüli közgyűlésen jóváhagyták a társaság holdingstruktúrává történő átalakítását,
Az esti órákra erősödött a forint a vezető devizákkal szemben.
A Budapesti Értéktőzsdén csütörtökön gyengébb zárás született. A BUX 447,78 ponttal esett és 109 379,24 ponton fejezte be a kereskedést.
A K&H Bank 91 milliárd forintos nyereséget ért el 2025 első kilenc hónapjában, ami 15 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Újfajta online csalás terjed, ahol az OTP felhasználóit próbálják átverni - derül ki az OTP Bank tájékoztatásából.
Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertetik a szerdai kormányülésen született döntéseket.
Brutális forrásátcsoportosítás: a kormány milliárdokat tett félre rezsivédelemre - közelegnek az igazi fagyok
A kormány több jelentős gazdasági intézkedést jelentett be a szerdai Magyar Közlönyben.
A német gazdaság súlyos szerkezeti válsággal küzd, miközben a kormánykoalíció képtelen előrelépni a gazdaságélénkítési ígéreteinek megvalósításában.
Szabadkán tárgyal Aleksandar Vucic szerb elnökkel Orbán Viktor az ország üzemanyagellátásáról, amely az amerikai szankciók miatt került nehéz helyzetbe.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben.
A GKI Gazdaságkutató friss felmérése szerint novemberben alig változtak a vállalkozások kilátásai, a fogyasztók viszont valamivel borúlátóbbak lettek októberhez képest.
A globális részvénypiacok negyedik napja emelkednek az amerikai kamatcsökkentési várakozások erősödése miatt.
Erősödött kissé szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
