Gazdaság

Ipari áremelkedés: egy év alatt így nőtt minden Magyarországon gyártott termék ára

Pénzcentrum
2025. november 28. 12:07

2025 októberében az ipari termelői árak 1,8%-kal emelkedtek éves összehasonlításban, a belföldi és exportárak eltérő mértékben nőttek.

2025 októberében az ipari termelői árak átlagosan 1,8%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 0,9, az exportértékesítéséi 2,2%-kal emelkedtek az előző év októberéhez képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,1%-kal mérséklődtek, az exportértékesítési árak 0,7%-kal növekedtek, így az ipari termelői árak összességében 0,4%-kal magasabbak voltak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:

2025. októberben a 2024. októberihez képest:

  • A belföldi értékesítés árai átlagosan 0,9%-kal nőttek, ezen belül a 62,7%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 0,6, míg a 35,4%-os súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,3%-kal magasabbak voltak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 5,4%-kal növekedtek.
  • Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,1, a beruházási javakat gyártókban 0,2, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 4,4%-kal emelkedtek az árak.
  • Az ipari exportértékesítési árak 2,2%-kal nőttek, ezen belül a 91,8%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 0,1, a 8,0%-os súlyú energiaiparban 4,8%-kal növekedtek az árak.

2025. január–októberben a 2024. január–októberihez képest a belföldi értékesítés árai 3,1, az exportértékesítéséi 6,7, így az ipari termelői árak összességében 5,5%-kal emelkedtek.
Címlapkép: Getty Images
#árak #beruházás #belföld #gazdaság #export #áremelkedés #ipar #termelés #feldolgozóipar #energiaipar

