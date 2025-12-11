Fontos bejelentést tett az új rezsitámogatással kapcsolatban Orbán Viktor: ezt kell tudni róla

A kormány 2026 elején indítja el a 100 milliárd forintos keretösszegű lakossági napelemes energiatárolós pályázatot, amelynek részleteit Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videóban ismertette a korábban Gulyás Gergely kancelláriaminiszter által beharangozott lakossági energiatárolós támogatási program részleteit és ütemezését.

A program keretében háztartásonként 2,5 millió forintos támogatás igényelhető 10 kilowattóra kapacitású energiatároló rendszerekre. A kormányzati kalkuláció szerint egy ilyen rendszer teljes telepítési költsége jelenleg körülbelül 3,2 millió forint, így a támogatási intenzitás megközelíti a 80 százalékot.

A pályázat egyik alapfeltétele, hogy a jelentkezőnek már rendelkeznie kell napelemmel, vagy vállalnia kell annak telepítését. A miniszterelnök indoklása szerint a program célja, hogy megoldást nyújtson arra a problémára, hogy a lakossági napelemek által termelt áram egy része jelenleg kárba vész, ha nem tudják azt a hálózatra táplálni.

Ezért energiatárolók kellenek, hogy az elektromos áramot később is fel lehessen használni

– magyarázta a kormányfő.

A pályázati felhívást január 15-én teszik közzé, a jelentkezéseket pedig február 1-jétől fogadják. "Aztán igyekszünk azt gyorsan elbírálni" – tette hozzá Orbán Viktor.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA