Kínai üzletember szerzett részesedést egy orosz dróngyártó vállalatban, ami a két ország hadiipari együttműködésének mélyülését jelzi.
Gazdasági világösszeomlást jósolt egy elemző: megmondta, hova mentse a pénzét, aki túl akarja élni
Robert Kiyosaki, a 'Gazdag papa, szegény papa' szerzője szerint a japán carry trade okozta a világ legnagyobb eszközbuborékát, amely most kipukkadt, és megkezdődött a történelem legnagyobb összeomlása. A befektetési guru az energiaszektorba való menekülést javasolja a jelenlegi piaci helyzetben.
A befektetési világban ismert, gyakran merész jóslatairól híres Robert Kiyosaki újabb figyelemfelkeltő állítással jelentkezett a közösségi médiában. A bestseller szerző szerint a japán carry trade felelős a globális eszközök példátlan mértékű túlértékeléséért, amely most összeomlóban van - írja a Portfolio.
Kiyosaki a legutóbbi Twitter-bejegyzésében részletesen kifejtette nézeteit a japán pénzügyi rendszer globális hatásairól. Elemzése szerint az elmúlt három évtizedben Japán milliárdos nagyságrendű hiteleket biztosított a nemzetközi piacok befektetői számára, amelyek aztán az ingatlanpiacokra, részvényekbe, kötvényekbe, nyersanyagokba és vállalkozásokba áramlottak.
"A japán 'carry trade' fújta fel a világ eszközeit... egészen a világ legnagyobb buborékáig" - fogalmazott Kiyosaki a közösségi platformon.
A befektetési szakértő állítása szerint a Hálaadás napján kezdetét vette "a történelem legnagyobb összeomlása", miután Japán - ahogy ő fogalmaz - "kipukkasztotta" a globális eszközbuborékot.
A jelenlegi piaci turbulenciák közepette Kiyosaki határozott befektetési tanácsot is megfogalmazott követői számára: véleménye szerint az energiaszektorba, különösen az olaj- és földgáziparba érdemes most befektetni a vagyonmegőrzés érdekében.
A több mint 14 ezer válaszadó kb. kétharmada nem, vagy kevéssé érzi magát anyagi biztonságban - derül ki a Pénzcentrum legfrissebb, nagymintás felmérésből.
A hazai pénzforgalom 2025-ben látványosan digitalizálódik: az elektronikus fizetések aránya rekordokat dönt.
Mit ki nem talál a brit kormány: szigorodhat a kedvelt megtakarítás adózása, de azért lesz nyertese is az ügynek
Rachel Reeves brit pénzügyminiszter várhatóan 12 000 fontra csökkenti az Egyesült Királyságban az éves készpénz Isa-limitet.
Leginkább készpénzben vagy betétekben tartjuk a vagyonunkat, még mindig alacsony az állampapírok és egyéb hasonló eszközök aránya.
Az elemző szerint az látszik, hogy a befektetők az orosz-ukrán háború lezárásának közeledtére számítanak.
Ennyien nem tudják időben kinyögni a számláikat: kritikus a legszegényebb és a fiatal magyarok helyzete
Az évekig tartó pénzügyi nehézségek után jelentősen nőtt azok aránya, akik időben fizetik számláikat.
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség...
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint az ukrajnai béketerv hatására javult a befektetői hangulat.
A felmérés szerint az SZJA-mentességgel érintett édesanyák átlagosan a többletjövedelmük 38%-át félretennék új befektetésekre.
Köves Slomó rabbi, az ortodox zsidó vallás képviselője és közéleti személyiség egy TikTok videóban osztotta meg gondolatait a pénzről és annak a zsidó közösséghez való...
A Pénzcentrum felmérésén a válaszadók több mint egyharmada azt mondta, vélhetően vagy biztosan romlani fog az anyagi helyzete a következő egy évben.
Az MNB szerint a tartós befektetési számlákon végzett kereskedés bizonyos esetekben tiltott piaci manipuláció gyanúját is felvetheti.
Elképesztő összegeket buknak a magyarok a bankban tartott pénzük miatt: nem is sejtik, mekkora a veszteségük
Az idei harmadik negyedévében tovább emelkedett a lekötés nélkül, készpénzben, látra szóló betétben tartott összeg.
Októberben 1,9%-kal növekedett a befektetési alapokban kezelt vagyon - ezt közölte a BAMOSZ friss összesítésében.
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék. Ez alapján 2025. december 2-án érkezik a következő családi pótlék...
A részvénypiac forgalma 15,3 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
