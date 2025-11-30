Gazdasági világösszeomlást jósolt egy elemző: megmondta, hova mentse a pénzét, aki túl akarja élni

Robert Kiyosaki, a 'Gazdag papa, szegény papa' szerzője szerint a japán carry trade okozta a világ legnagyobb eszközbuborékát, amely most kipukkadt, és megkezdődött a történelem legnagyobb összeomlása. A befektetési guru az energiaszektorba való menekülést javasolja a jelenlegi piaci helyzetben.

A befektetési világban ismert, gyakran merész jóslatairól híres Robert Kiyosaki újabb figyelemfelkeltő állítással jelentkezett a közösségi médiában. A bestseller szerző szerint a japán carry trade felelős a globális eszközök példátlan mértékű túlértékeléséért, amely most összeomlóban van - írja a Portfolio.

Kiyosaki a legutóbbi Twitter-bejegyzésében részletesen kifejtette nézeteit a japán pénzügyi rendszer globális hatásairól. Elemzése szerint az elmúlt három évtizedben Japán milliárdos nagyságrendű hiteleket biztosított a nemzetközi piacok befektetői számára, amelyek aztán az ingatlanpiacokra, részvényekbe, kötvényekbe, nyersanyagokba és vállalkozásokba áramlottak.

"A japán 'carry trade' fújta fel a világ eszközeit... egészen a világ legnagyobb buborékáig" - fogalmazott Kiyosaki a közösségi platformon.

A befektetési szakértő állítása szerint a Hálaadás napján kezdetét vette "a történelem legnagyobb összeomlása", miután Japán - ahogy ő fogalmaz - "kipukkasztotta" a globális eszközbuborékot.

A jelenlegi piaci turbulenciák közepette Kiyosaki határozott befektetési tanácsot is megfogalmazott követői számára: véleménye szerint az energiaszektorba, különösen az olaj- és földgáziparba érdemes most befektetni a vagyonmegőrzés érdekében.