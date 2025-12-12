Az eurót reggel hat órakor 382,79 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,41 forint után.
Csúszik a magyar ipar: járműgyártás visszaesett, csak néhány ágazat pörög igazán
2025 októberében az ipari termelés volumene 2,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5%-kal nagyobb volt a 2025. szeptemberinél.
2025. októberben az ipari termelés volumene 2,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. (Az első becslésben közölt októberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.) A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz mérten 0,5%-kal emelkedett.
Az ipari export volumene 2,4%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 30%-át képviselő járműgyártás kivitele 8,5%-kal visszaesett, a 20%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 28%-kal nőtt. Az ipar belföldi értékesítése 4,5, a feldolgozóiparé 5,2%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.
Az iparon belül döntő (95%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 2,9%-kal mérséklődött, ugyanakkor az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 8,5, a csekély súlyú bányászaté 2,0%-kal bővült. A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása.
A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása
A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25%-át képviselő járműgyártás volumene 5,7%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 5,0, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 8,6%-kal visszaesett.
A feldolgozóipari termelés 14%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 16,4%-kal meghaladta a 2024. októberi szintet. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 78%-kal bővült, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 32%-kal visszaesett.
A 9,0%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 4,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 1,8%-kal mérséklődött, míg a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé a 2024. októberi szinten maradt.
A feldolgozóiparból 14%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,6%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest, mind a hazai, mind a külpiaci eladások visszaestek. A legnagyobb (23%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 0,1%-kal mérséklődött. Hat alágazatban csökkent még a termelés, 0,6 és 15,6% közötti mértékben, a legerőteljesebben a növényi, állati olaj gyártásában, a legkevésbé a pékáru, tésztafélék gyártásában. A többi négy alágazatban 1,2 és 16,8% közötti mértékben nőtt a kibocsátás, leginkább a takarmány gyártásában.
A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 5,1, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 2,4%-kal mérséklődött az előző év azonos hónapjához mérten.
Az előző havi növekedést folytatva a feldolgozóipar 5,7%-át képviselő gép, gépi berendezés gyártása 2,0%-kal emelkedett, főként a kivitel növekedése miatt, miközben a belföldi értékesítés csökkent.
Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 32%-kal a kis súlyú kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban jelentősen visszaestek az eladások.
A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban
Az ipari termelés három régióban nőtt, ötben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 12,0%-os volumenbővülést Közép-Dunántúlon, a legjelentősebb, 15,6%-os visszaesést Észak-Magyarországon regisztráltuk.
A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 0,6%-kal emelkedett 2024 októberéhez mérten. Az új belföldi rendelések 3,8%-kal csökkentek, az új exportrendelések 1,4%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány október végén 1,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
2025. január–októberben az előző év azonos időszakához képest
Az ipari termelés 3,3%-kal csökkent. Az összes értékesítés 64%-át adó külpiaci eladások volumene 2,3, a 36%-ot képviselő hazai értékesítésé 4,2%-kal mérséklődött.
A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 12,5%-kal a villamos berendezés gyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 4,5%-kal csökkent. Két alágban nőtt a termelés volumene: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 13,6, a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben 2,0%-kal.
A BÉT részvényindexe, a BUX 642,48 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 109 213,64 ponton zárt csütörtökön.
Már elkezdődött, rövid időn belül rengeteg magyar munkáját veheti el az AI: senki sincs biztonságban?
Százéves könyvelő, TikTokon felvirágzó parfüm és vámháború: mind olyan témák, amik szerepeltek idén a műsorban.
2026 elején indítják el a 100 milliárd forintos keretösszegű lakossági napelemes energiatárolós pályázatot, amelynek részleteit Orbán Viktor jelentette be közösségi oldalán.
Ezzel indokolta a hitelminősítő, hogy lerontotta Magyarország kilátásait: ennyit a 2026-os repülőrajtról is?
A Fitch Ratings részletesen indokolta Magyarország kilátásrontó minősítését, kiemelve a romló költségvetési pályát, a gyenge gazdasági növekedést és a rendezetlen EU-kapcsolatokat.
Kamatot vágott a Fed, de belső harcok dúlnak: egyre látványosabb a megosztottság a világ legfontosabb jegybankjánál
A Federal Reserve legutóbbi kamatdöntése megfelelt a várakozásoknak: a piacok előre beárazták a lazító lépést,
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX stagnált szerdán, az index minimális, 0,99 pontos emelkedéssel, 108 571,16 ponton zárt.
A hiánycél 2025-ben és 2026-ban is a GDP 5%-a, így a pénzforgalmi deficit 5055, illetve 5445 milliárd forint lehet.
Bemondta 2026-os jóslatát az MBH Bank: tényleg ekkora növekedés jöhet a GDP- és forintárfolyam terén?
A harmadik negyedévben főként a szolgáltatások, különösen a pénzügyi szektor és a turizmus húzta a növekedést idén.
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
A NIS körüli válság az amerikai szankciók élesedése után napok alatt a szerb üzemanyag ellátás egyik legnagyobb kockázatává nőtt. A Mol lehet a vevő.
Bár a 380-390 forintos euróárfolyam erősnek tűnik, hosszabb távon a magyar fizetőeszköz jelentősen gyengült.
Új ünnepnapot vezethetnek be Magyarországon: a Parlament előtt a javaslat, hamarosan hivatalossá válik
A parlament szerdán utolsó rendes ülésén számos jelentős törvénymódosítást tárgyal, majd rendkívüli ülésen foglalkozik a fővárosi önkormányzat pénzügyi helyzetével.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
Érdekes ellentmondás, hogy, bár az egyenlőtlenségi mutatók romlást jeleznek, a kormány által közzétett adatok szerint a legalsó réteg reálbére 2021 óta több mint 25%-kal nőtt.
Gulyás Gergely bejelentése: újabb rezsitámogatást indítanak a magyar lakosságnak, 2,5 millió forintot lehet igényelni
Gulyás Gergely kiemelte, hogy a napenergia hazai felhasználása az elmúlt években robbanásszerűen nőtt.
Rendkívüli érdeklődés miatt idő előtt lezárja lakossági részvényértékesítését az MBH Bank, miután a felkínált mennyiséget meghaladó igény érkezett a befektetőktől.
Amerikában a vállalkozások kénytelenek alkalmazkodni a papírmunka áradatához, miközben próbálják kiszámítani, mennyi vámot kell fizetniük.
Ez eltér a megszokott rendtől, hiszen a Kormányinfót általában csütörtök délelőtt szokták megtartani.
A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a fejlesztési adókedvezményről szóló kormányrendelet módosítását.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
