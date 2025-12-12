Csúszik a magyar ipar: járműgyártás visszaesett, csak néhány ágazat pörög igazán

2025 októberében az ipari termelés volumene 2,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5%-kal nagyobb volt a 2025. szeptemberinél.

2025. októberben az ipari termelés volumene 2,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. (Az első becslésben közölt októberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.) A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz mérten 0,5%-kal emelkedett.

Az ipari export volumene 2,4%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 30%-át képviselő járműgyártás kivitele 8,5%-kal visszaesett, a 20%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 28%-kal nőtt. Az ipar belföldi értékesítése 4,5, a feldolgozóiparé 5,2%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő (95%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 2,9%-kal mérséklődött, ugyanakkor az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 8,5, a csekély súlyú bányászaté 2,0%-kal bővült. A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25%-át képviselő járműgyártás volumene 5,7%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 5,0, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 8,6%-kal visszaesett.

A feldolgozóipari termelés 14%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 16,4%-kal meghaladta a 2024. októberi szintet. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 78%-kal bővült, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 32%-kal visszaesett.

A 9,0%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 4,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 1,8%-kal mérséklődött, míg a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé a 2024. októberi szinten maradt.

A feldolgozóiparból 14%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,6%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest, mind a hazai, mind a külpiaci eladások visszaestek. A legnagyobb (23%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 0,1%-kal mérséklődött. Hat alágazatban csökkent még a termelés, 0,6 és 15,6% közötti mértékben, a legerőteljesebben a növényi, állati olaj gyártásában, a legkevésbé a pékáru, tésztafélék gyártásában. A többi négy alágazatban 1,2 és 16,8% közötti mértékben nőtt a kibocsátás, leginkább a takarmány gyártásában.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 5,1, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 2,4%-kal mérséklődött az előző év azonos hónapjához mérten.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az előző havi növekedést folytatva a feldolgozóipar 5,7%-át képviselő gép, gépi berendezés gyártása 2,0%-kal emelkedett, főként a kivitel növekedése miatt, miközben a belföldi értékesítés csökkent.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 32%-kal a kis súlyú kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban jelentősen visszaestek az eladások.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban

Az ipari termelés három régióban nőtt, ötben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 12,0%-os volumenbővülést Közép-Dunántúlon, a legjelentősebb, 15,6%-os visszaesést Észak-Magyarországon regisztráltuk.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 0,6%-kal emelkedett 2024 októberéhez mérten. Az új belföldi rendelések 3,8%-kal csökkentek, az új exportrendelések 1,4%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány október végén 1,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

2025. január–októberben az előző év azonos időszakához képest

Az ipari termelés 3,3%-kal csökkent. Az összes értékesítés 64%-át adó külpiaci eladások volumene 2,3, a 36%-ot képviselő hazai értékesítésé 4,2%-kal mérséklődött.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 12,5%-kal a villamos berendezés gyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 4,5%-kal csökkent. Két alágban nőtt a termelés volumene: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 13,6, a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben 2,0%-kal.