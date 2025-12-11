Elképesztő mozgásban volt a forint: így teljesített a magyar fizetőeszköz

Csütörtökön rendkívül széles sávban mozgott a magyar fizetőeszköz a devizapiacon.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 382,93 forintról 382,41 forintra csökkent 18 órakor, napközben 381,15 forint és 385,41 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 409,65 forintról 410,15 forintra emelkedett, míg a dolláré 327,53 forintról 325,30 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1689 dollárról 1,1755 dollárra változott.