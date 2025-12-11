2025. december 11. csütörtök Árpád
3 °C Budapest
On the picture there is a wallet held in hand with some Hungarian forint banknotes. Three ten thousand forint banknotes and one twenty thousand forint banknote. Altogether 50000 HUF. The background is black. This picture is color satur
Gazdaság

Elképesztő mozgásban volt a forint: így teljesített a magyar fizetőeszköz

Pénzcentrum
2025. december 11. 19:15

Csütörtökön rendkívül széles sávban mozgott a magyar fizetőeszköz a devizapiacon.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 382,93 forintról 382,41 forintra csökkent 18 órakor, napközben 381,15 forint és 385,41 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 409,65 forintról 410,15 forintra emelkedett, míg a dolláré 327,53 forintról 325,30 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1689 dollárról 1,1755 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac

0 HOZZÁSZÓLÁS
