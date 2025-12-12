A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 642,48 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 109 213,64 ponton zárt csütörtökön.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 12.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. december 12., péntek.
Névnap
Gabriella
Friss hírek
- Tabutéma: ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre Magyarországon
- Ez lenne a túlélés záloga? Elképesztő akciókkal bombázzák a nyugdíjasokat a magyar wellnesshotelek
- Már elkezdődött, rövid időn belül rengeteg magyar munkáját veheti el az AI: senki sincs biztonságban?
- Turisták kedvenc helyei kerültek tiltólistára: ezekbe az országokba most életveszélyes elindulni
- Elképesztő roham a karácsonyi koncertekért Budapesten: van, ahol 120 ezer forint a jegy, mégis elkapkodják
- Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Deviza árfolyam
EUR: 382.63 Ft
CHF: 410.14 Ft
GBP: 436.69 Ft
USD: 325.98 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 34320 Ft
MOL: 2938 Ft
RICHTER: 9630 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.12.13: Borult, párás, foltokban tartósan ködös idő várható. Helyenként szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet hajnalban -1, +6, délután 2, 7 fok között alakul.
2025.12.14: Túlnyomóan borult, párás idő várható, de északkeleten és északnyugaton átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, Helyenként előfordulhat szitálás, kisebb eső. Az északnyugati, nyugati szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 0, +5, délután 2, 7 fok között alakul.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.12.12)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
A szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot.
A külügyminisztérium legfrissebb figyelmeztetése szerint több tucat ország és térség került a legszigorúbb, piros biztonsági kategóriába.
Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra
A történelmi fürdőkben lesz a legnagyobb áremelés, de az új árakat ezúttal is differenciáltan vezetik be.
A Pénzcentrum 2025. december 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Sűrű köd ereszkedett az ország nagy részére, több térségben órákon át alig néhány száz méterre csökken a látótávolság.
A nyugdíjasok nemcsak hétvégén, hanem hétköznap is utaznak, aktívan keresik a kulturális és gasztronómiai élményeket, és gyakran az unokákat is magukkal viszik.
A novemberi hidegfront és a kedvező hóágyúzási feltételek hatására korán indult a síszezon Alsó-Ausztriában.
Egyes országok állampolgárainak, ötéves közösségi média előzményeiket is meg kellene osztaniuk az országba való belépés feltételeként.
Hatalmas kedvezményt hirdetett a MÁV annak, aki mostantól így vesz jegyet: már a héten életbe lép az akció
A vasúttársaság közleménye szerint az új rendszer igazságosabb az eddiginél, hiszen a korábbi kedvezménytípust csak kevesen tudták igénybe venni.
A Pénzcentrum 2025. december 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadta a riasztást a HungaroMet: brutál köd száll le Magyarországra, ezeken a helyeken pokol lesz a közlekedés
Szerdán az ország nyugati felén sűrű köd várható.
Kutatók szerint a rendszerváltás környéki „mindig havasabb volt” kép részben igaz, de a teljes kép ennél összetettebb.
Vigyázz, mit veszel karácsonyra! Komoly veszélybe sodorhatja a légiközlekedést ez a közkedvelt kütyü
A HungaroControl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közösen hívja fel a fogyasztók figyelmét a felelős vásárlás és használat fontosságára.
Szeptemberben igazán kedvező áron lehet eljutni Budapestről Korfura: most oda-vissza 27 980 forintért foglalhatók jegyek.
A Pénzcentrum 2025. december 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony, de igazi decemberi időjásra számíthatunk a keddi napon - derül ki az országos előrejelzésből.
Balatonfüreden december elsejétől szigorú dohányzási tilalmat vezettek be két közterületen.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.