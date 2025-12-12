2025. december 12. péntek Gabriella
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 12.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 12.)

Pénzcentrum
2025. december 12. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. december 12., péntek.

Névnap

Gabriella

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 382.63 Ft
CHF: 410.14 Ft
GBP: 436.69 Ft
USD: 325.98 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 34320 Ft
MOL: 2938 Ft
RICHTER: 9630 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.13: Borult, párás, foltokban tartósan ködös idő várható. Helyenként szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet hajnalban -1, +6, délután 2, 7 fok között alakul.

2025.12.14: Túlnyomóan borult, párás idő várható, de északkeleten és északnyugaton átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, Helyenként előfordulhat szitálás, kisebb eső. Az északnyugati, nyugati szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 0, +5, délután 2, 7 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.12.12)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
