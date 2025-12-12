Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 12.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. december 12., péntek.

Névnap

Gabriella

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 382.63 Ft

CHF: 410.14 Ft

GBP: 436.69 Ft

USD: 325.98 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 34320 Ft

MOL: 2938 Ft

RICHTER: 9630 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.13: Borult, párás, foltokban tartósan ködös idő várható. Helyenként szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet hajnalban -1, +6, délután 2, 7 fok között alakul.

2025.12.14: Túlnyomóan borult, párás idő várható, de északkeleten és északnyugaton átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, Helyenként előfordulhat szitálás, kisebb eső. Az északnyugati, nyugati szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 0, +5, délután 2, 7 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.12.12)

Akciók

