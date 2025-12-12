2025. december 12. péntek Gabriella
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ősz az olasz Dolomitokban, Funes-völgy, Trentino Alto Adige, Olaszország. Rossz időjárási körülmények, eső és köd
Utazás

Sűrű köd borítja be az országot, a fél országra kiadták a figyelmeztetést

Pénzcentrum
2025. december 12. 09:06

Tartósan borult, párás és helyenként ködös időre számíthatunk, bár a nyugati határnál és északkeleten időnként felszakadhat a felhőzet. A hőmérséklet többnyire 3 és 8 fok között alakul, de ahol kisüt a nap, akár 10 fok is lehet, írja a HungaroMet.

Az ország nagyobb részén tartósan borult, párás, helyenként ködös idő várható, szitálás szinte bárhol előfordulhat. A nyugati határvidéken és északkeleten szakadozhat a felhőzet, és egyes körzetekben átmenetileg kisüthet a nap.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de északkeleten néhol megélénkülhet a nyugati, délnyugati szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 8 fok között változik, de ahol kisüt a nap, ott 10 fok is lehet. Késő este -1 és +7 fok közötti értékeket mérhetünk.

A HungaroMet tartós, sűrű köd miatt citromsárga riasztást adott ki több megyére is.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #hőmérséklet #köd #hungaromet #légmozgás #felhőzet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:46
09:31
09:12
09:06
08:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 12.
Tabutéma: ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre Magyarországon
2025. december 11.
Ez lenne a túlélés záloga? Elképesztő akciókkal bombázzák a nyugdíjasokat a magyar wellnesshotelek
2025. december 11.
Már elkezdődött, rövid időn belül rengeteg magyar munkáját veheti el az AI: senki sincs biztonságban?
2025. december 11.
Turisták kedvenc helyei kerültek tiltólistára: ezekbe az országokba most életveszélyes elindulni
2025. december 11.
Elképesztő roham a karácsonyi koncertekért Budapesten: van, ahol 120 ezer forint a jegy, mégis elkapkodják
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 12. péntek
Gabriella
50. hét
December 12.
A Heavy Metal & Hard Rock Zene nemzetközi napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
1 hete
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
3
2 hete
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
4
5 napja
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
5
3 hete
Botrány a Ryanair egyik járatán: százezreket bukott egy utas - ez a dolog bárkivel előfordulhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerializált értékpapír 2
Fizikailag nem, csak értékpapírszámlákon, digitális jelként létező értékpapír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 12. 05:32
Tabutéma: ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. december 11. 21:37
Mikor van Luca-nap? Ezek a Luca napi népszokások, így történik a Luca széke készítése, Luca-búza vetése
Agrárszektor  |  2025. december 12. 09:02
Súlyos döntést sürgetnek ebben a régióban a rettegett kór miatt