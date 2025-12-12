Sűrű köd borítja be az országot, a fél országra kiadták a figyelmeztetést

Tartósan borult, párás és helyenként ködös időre számíthatunk, bár a nyugati határnál és északkeleten időnként felszakadhat a felhőzet. A hőmérséklet többnyire 3 és 8 fok között alakul, de ahol kisüt a nap, akár 10 fok is lehet, írja a HungaroMet.

Az ország nagyobb részén tartósan borult, párás, helyenként ködös idő várható, szitálás szinte bárhol előfordulhat. A nyugati határvidéken és északkeleten szakadozhat a felhőzet, és egyes körzetekben átmenetileg kisüthet a nap.

Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de északkeleten néhol megélénkülhet a nyugati, délnyugati szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 8 fok között változik, de ahol kisüt a nap, ott 10 fok is lehet. Késő este -1 és +7 fok közötti értékeket mérhetünk.

A HungaroMet tartós, sűrű köd miatt citromsárga riasztást adott ki több megyére is.