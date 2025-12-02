Több ezer hulladéklerakó található árvízveszélyes területeken Európa-szerte.
Kiszivárgott, már ma este dönthetnek az orosz gáz betiltásáról Brüsszelben: itt van a részletes tervezet
Az Európai Unió döntő tárgyalásokat folytat az orosz gázimport teljes betiltásáról, amely a frissített tervezet szerint gyorsabb ütemben valósulna meg. Míg a legtöbb tagállamnak 2026-tól kezdődően fokozatosan kell leállítania az orosz gáz behozatalát, Magyarország és Szlovákia 2027 végéig kaphat haladékot.
Az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság képviselői kedden este Brüsszelben tárgyalnak az orosz gáz- és olajimport betiltásáról szóló rendelet véglegesítéséről. A Bizottság által júniusban előterjesztett javaslat azóta több módosításon esett át.
"Az Európai Unió ma este történelmet írhat" - fogalmazott Dan Jørgensen energiaügyi biztos közösségi média bejegyzésében. Hozzátette, hogy a teljes orosz gázimport-tilalom szimbolikus és gyakorlati mérföldkő lenne: "választhatjuk a függetlenséget a zsarolással szemben, és megmutathatjuk rendíthetetlen támogatásunkat Ukrajna felé".
A Bloomberg értesülései szerint a rendelet végleges formája szigorúbb ütemtervet tartalmaz az eredeti elképzelésekhez képest. A 2025. június 17. előtt megkötött rövid távú gázszerződéseket 2026. április 25-től tiltanák be, ami másfél hónappal korábbi határidő a Bizottság eredeti javaslatához képest.
A hosszú távú szerződéseknél külön szabályozás vonatkozna az LNG-re és a vezetékes gázra. A cseppfolyósított földgáz importja 2027 elejétől, míg a vezetékes gáz behozatala 2027 február-április között szűnne meg véglegesen. Ez jelentős szigorítás, hiszen az LNG esetében egy évvel, a vezetékes gáznál pedig mintegy fél évvel korábbi kivezetést jelentene.
A tervezet különleges elbánást biztosítana az orosz energiahordozóktól erősebben függő országoknak. Magyarország és Szlovákia 2027 végéig folytathatná az orosz gáz vásárlását mind rövid-, mind hosszú távú szerződések alapján.
A tárgyalásokon az orosz olajimport teljes betiltása is napirendre került. Az Európai Parlament már 2026 elejétől megtiltaná a behozatalt, míg a Bizottság csak diverzifikációs terveket írna elő konkrét határidő nélkül, így ez az egyik fő vitapont maradt.
A végleges rendeletet várhatóan még decemberben, a következő uniós csúcstalálkozón elfogadhatják. A Bizottság hangsúlyozta, hogy a tiltás egy esetleges békekötés után is érvényben maradna, mivel az EU stratégiai célja az orosz energiafüggőség végleges megszüntetése.
Az orosz LNG-import jelenleg is jelentős, 15 százalékos részesedéssel bír az uniós piacon, ami Oroszországot az Egyesült Államok után a második legnagyobb beszállítóvá teszi. Az EU havonta 500-700 millió eurót fizet ezekért a szállítmányokért. A szakértők szerint 2026 második felétől várható globális LNG-piaci többlet enyhítheti az ellátásbiztonsági aggályokat, és politikailag is megalapozhatja a teljes szakítást.
Az orosz elnök szerint csapatai gyakorlatilag minden frontszakaszon előrenyomulnak.
Nyilvánosságra került Donald Trump egészségi állapota. A Fehér Ház orvosa közölte az elnök leleteit.
Hosszú idő után ébredt fel ez az alvó vulkán: egész falvakat temetett be hamuval, nem kis pánikot okozott
A 4600 méteres vulkánból feltört hamufelhő és gázfelhő miatt szombaton több lakott területen erős kénszagot éreztek.
2,3 millió euróért kelt el egy rég elveszettnek hitt Rubens-festmény egy aukción.
Putyin végre tárgyalóasztalhoz ül? Amerikai különmegbízott indul Moszkvába – fordulóponthoz érhet a háború
Az amerikai különmegbízott Oroszországba utazik, ahol Putyinnal fogják megvitatni az Egyesült Államok által támogatott 19 pontos béketervet.
Vadiúj erősember képviselte Ukrajnát az USA-val tartott megbeszélésen: erre számítanak most a tárgyaló felek
A floridai egyeztetésen a genfi tárgyalási forduló eredményeire építve folytatták a megbeszéléseket az amerikai béketerv pontjairól.
Megelőző csapást mérhet Oroszországra a NATO? Megszólalt a Katonai Bizottság elnöke, ennek a fele sem tréfa
A NATO fontolgatja, hogy proaktívabb, akár agresszívebb stratégiát alkalmaz az Oroszországhoz köthető hibrid támadásokkal szemben.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombat este a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen életét vesztette egy 25 éves férfi.
Kínai üzletember szerzett részesedést egy orosz dróngyártó vállalatban, ami a két ország hadiipari együttműködésének mélyülését jelzi.
Reagált a Morrison's 2 a szombat esti incindensre, amelyben egy 28 éves fiatal is az életét vesztette.
Az amerikai hadsereg szeptember 2-án egy második csapást is mért egy feltételezett drogcsempész hajó túlélőire a Karib-tengeren.
Kemény üzenetet kapott a pápa: egy iszlamista csoport szólította fel a közel-keleti látogatása előtt
XIV. Leó pápa törökországi látogatásának harmadik napján első isztambuli miséjét mutatta be, miután meglátogatta a Kék Mecsetet.
Ukrajna új összetételű delegációt küldött az Egyesült Államokba az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra.
Donald Trump bejelentette, hogy Venezuela légterét és környékét teljes egészében lezárják.
Több mint 600 ezer ember maradt áram nélkül Kijev térségében az éjszakai orosz támadások következtében
Trump kijelentette, hogy érvénytelennek tekinti azokat a Biden által kiadott döntéseket és végrehajtói rendeleteket, amelyek az értelmezése szerint autopen segítségével készültek.
Ukrajna különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba a háborút lezáró békeszerződés véglegesítése érdekében.
-
