2025. december 2. kedd
Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Égő gázból származó kék láng a gáztűzhely elmosódott sötét hátterén. Gáz az orosz Gazprom cégtől rubelért. Égő gáz égő égőből a tűzhelyen főzéshez. Szelektív fókusz
Világ

Kiszivárgott, már ma este dönthetnek az orosz gáz betiltásáról Brüsszelben: itt van a részletes tervezet

Pénzcentrum
2025. december 2. 16:23

Az Európai Unió döntő tárgyalásokat folytat az orosz gázimport teljes betiltásáról, amely a frissített tervezet szerint gyorsabb ütemben valósulna meg. Míg a legtöbb tagállamnak 2026-tól kezdődően fokozatosan kell leállítania az orosz gáz behozatalát, Magyarország és Szlovákia 2027 végéig kaphat haladékot.

Az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság képviselői kedden este Brüsszelben tárgyalnak az orosz gáz- és olajimport betiltásáról szóló rendelet véglegesítéséről. A Bizottság által júniusban előterjesztett javaslat azóta több módosításon esett át.

"Az Európai Unió ma este történelmet írhat" - fogalmazott Dan Jørgensen energiaügyi biztos közösségi média bejegyzésében. Hozzátette, hogy a teljes orosz gázimport-tilalom szimbolikus és gyakorlati mérföldkő lenne: "választhatjuk a függetlenséget a zsarolással szemben, és megmutathatjuk rendíthetetlen támogatásunkat Ukrajna felé".

A Bloomberg értesülései szerint a rendelet végleges formája szigorúbb ütemtervet tartalmaz az eredeti elképzelésekhez képest. A 2025. június 17. előtt megkötött rövid távú gázszerződéseket 2026. április 25-től tiltanák be, ami másfél hónappal korábbi határidő a Bizottság eredeti javaslatához képest.

A hosszú távú szerződéseknél külön szabályozás vonatkozna az LNG-re és a vezetékes gázra. A cseppfolyósított földgáz importja 2027 elejétől, míg a vezetékes gáz behozatala 2027 február-április között szűnne meg véglegesen. Ez jelentős szigorítás, hiszen az LNG esetében egy évvel, a vezetékes gáznál pedig mintegy fél évvel korábbi kivezetést jelentene.

A tervezet különleges elbánást biztosítana az orosz energiahordozóktól erősebben függő országoknak. Magyarország és Szlovákia 2027 végéig folytathatná az orosz gáz vásárlását mind rövid-, mind hosszú távú szerződések alapján.

A tárgyalásokon az orosz olajimport teljes betiltása is napirendre került. Az Európai Parlament már 2026 elejétől megtiltaná a behozatalt, míg a Bizottság csak diverzifikációs terveket írna elő konkrét határidő nélkül, így ez az egyik fő vitapont maradt.

A végleges rendeletet várhatóan még decemberben, a következő uniós csúcstalálkozón elfogadhatják. A Bizottság hangsúlyozta, hogy a tiltás egy esetleges békekötés után is érvényben maradna, mivel az EU stratégiai célja az orosz energiafüggőség végleges megszüntetése.

Az orosz LNG-import jelenleg is jelentős, 15 százalékos részesedéssel bír az uniós piacon, ami Oroszországot az Egyesült Államok után a második legnagyobb beszállítóvá teszi. Az EU havonta 500-700 millió eurót fizet ezekért a szállítmányokért. A szakértők szerint 2026 második felétől várható globális LNG-piaci többlet enyhítheti az ellátásbiztonsági aggályokat, és politikailag is megalapozhatja a teljes szakítást.
Címlapkép: Getty Images
#energia #magyarország #európai unió #szlovákia #világ #szankció #brüsszel #lng #orosz gáz

