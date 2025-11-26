Donald Trump amerikai elnök feloldotta az Ukrajnának szabott korábbi határidőt a békejavaslattal kapcsolatban, miközben folytatódnak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról.
Kiszivárgott a szigorúan titkos tárgyalás Washington és Moszkva között: megszólalt Putyin bizalmi embere, ezt tervezik Oroszországban
Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó szerint Moszkva és Washington fokozatosan építi kapcsolatait, miközben a kiszivárogtatások hátráltatják ezt a folyamatot. Usakov reagált a Bloomberg jelentésére, amely szerint Steve Witkoff amerikai elnöki megbízott tanácsokat adott neki Trump és Putyin telefonbeszélgetése előtt - számolt be a Portfolio.
Az orosz elnöki tanácsadó egy televíziós interjúban kijelentette, hogy az orosz-amerikai kapcsolatépítés folyamatos, bár nehézségekkel teli folyamat. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója hangsúlyozta, hogy az egyeztetések, beleértve a telefonos kommunikációt is, szerves részét képezik ennek a folyamatnak.
Usakov nyilatkozata válasz volt a Bloomberg azon beszámolójára, amely szerint Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott tanácsokat adott neki arra vonatkozóan, hogyan kellene Putyinnak bemutatnia békejavaslatait Donald Trumpnak.
A Bloomberg információi szerint Witkoff október 14-én azt javasolta Usakovnak, hogy a felek egy, az Izrael és a Hamász közötti megállapodáshoz hasonló, 20 pontos javaslatcsomagban egyezzenek meg. A jelentés szerint Witkoff azt is tanácsolta, hogy Putyin gratuláljon Trumpnak a közel-keleti megállapodáshoz, és nevezze az amerikai elnököt "a béke emberének".
Trump és Putyin október 16-án folytatott telefonbeszélgetést, egy nappal azelőtt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadták volna a Fehér Házban.
Az orosz elnöki tanácsadó szerint az ilyen jellegű kiszivárogtatások célja az orosz-amerikai kapcsolatok javulásának akadályozása.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Reuters mai jelentése szerint az amerikaiak múlt héten kiszivárgott 28 pontos ukrajnai béketervének több eleme egy októberben kapott orosz háttéranyagra támaszkodott.
A Bloomberg cikkére reagálva egy amerikai republikánus képviselő Witkoff elbocsátását követelte az Usakovnak adott tanácsai miatt.
Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyinnal Orbán Viktor magyar miniszterelnök november 28-án pénteken, erről már több hazai lap is értesült.
Az Egyesült Államok megerősítette, hogy amerikai tisztviselők Abu-Dzabiban találkoznak orosz képviselőkkel.
Bár a koalíciós pártok közötti kezdeti éles nézeteltérések valamelyest enyhültek, ez nem javított a kormány megítélésén.
Zelenszkij szerint a genfi egyeztetések után kevesebb pontból áll a béketerv, de a legnehezebb kérdések még Trumpra várnak.
Hszi Csin-ping kínai elnök telefonbeszélgetésben közölte Donald Trumppal, hogy Peking Tajvannal kapcsolatos álláspontja változatlan
Hogy lesz így ebből béke? Brutális támadást intéztek az oroszok Kijev ellen éjszaka, civileket is céloztak
Az ukrán energiaügyi minisztérium megerősítette, hogy a csapások energetikai infrastruktúrát is érintettek.
A 2024-es tűzszüneti megállapodás értelmében a Hezbollahnak ki kellett vonulnia Dél-Libanonból.
A tárgyalások majdnem kudarcba fulladtak a kezdés előtt.
Exkluzív! Megszólaltak a fronton harcoló ukrán katonák a békejavaslatról: ezt gondolják Trump tervéről
Az amerikai terv szerint a háború befejezése után 100 napon belül új választásokat kellene tartani Ukrajnában.
Az elnök optimista hangvételű üzenete mindössze egy nappal azután jelent meg, hogy egy hosszabb bejegyzésben élesen bírálta az ukrán vezetést.
Több európai ország, köztük Ausztria, Belgium, Hollandia és Svájc már engedélyezi a gyógyíthatatlan betegek számára, hogy orvosi segítséget kapjanak életük befejezéséhez.
A biztonsági erők, köztük a hadsereg és a rendőrség lezárták a területet.
Megszólalt a német külügyminiszter a friss béketerv kapcsán: ez döntő siker, sok mindent megváltoztat
Johann Wadephul, Németország külügyminisztere ma reggel kijelentette, hogy a genfi tárgyalások "döntő sikert" hoztak az európaiak számára.
Súlyos májgyulladási járvány robbant ki ezeken a területeken: sorra halnak meg az emberek - ilyet évtizedek óta nem láttak
Csehországban brutális hepatitis A járvány terjed, rengeteg a megbetegedés. Vannak, akik azt mondják, ne is nagyon menjen senki most Csehországba.
Végre közel a béke? Megszólalt az amerikai külügyminiszter, így állnak most a béketerv előkészületei
Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentős előrelépésről számolt be az ukrán delegációval folytatott genfi béketárgyalások után.
Vasárnap Genfben megkezdődtek az Ukrajna és nyugati szövetségesei közötti tárgyalások az Egyesült Államok által javasolt, a háború befejezését célzó béketervről.
Intenzív ukrán katonai akció zajlott az orosz ellenőrzés alatt álló donbaszi területeken.
Jair Bolsonaro volt brazil elnököt szombaton őrizetbe vette a szövetségi rendőrség.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.