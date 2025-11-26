2025. november 26. szerda Virág
Washington, DC, USA - 2025. augusztus 26: Fehér Ház, az Amerikai Egyesült Államok elnökének rezidenciája.
Világ

Kiszivárgott a szigorúan titkos tárgyalás Washington és Moszkva között: megszólalt Putyin bizalmi embere, ezt tervezik Oroszországban

Pénzcentrum
2025. november 26. 10:30

Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó szerint Moszkva és Washington fokozatosan építi kapcsolatait, miközben a kiszivárogtatások hátráltatják ezt a folyamatot. Usakov reagált a Bloomberg jelentésére, amely szerint Steve Witkoff amerikai elnöki megbízott tanácsokat adott neki Trump és Putyin telefonbeszélgetése előtt - számolt be a Portfolio.

Az orosz elnöki tanácsadó egy televíziós interjúban kijelentette, hogy az orosz-amerikai kapcsolatépítés folyamatos, bár nehézségekkel teli folyamat. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója hangsúlyozta, hogy az egyeztetések, beleértve a telefonos kommunikációt is, szerves részét képezik ennek a folyamatnak.

Usakov nyilatkozata válasz volt a Bloomberg azon beszámolójára, amely szerint Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott tanácsokat adott neki arra vonatkozóan, hogyan kellene Putyinnak bemutatnia békejavaslatait Donald Trumpnak.

A Bloomberg információi szerint Witkoff október 14-én azt javasolta Usakovnak, hogy a felek egy, az Izrael és a Hamász közötti megállapodáshoz hasonló, 20 pontos javaslatcsomagban egyezzenek meg. A jelentés szerint Witkoff azt is tanácsolta, hogy Putyin gratuláljon Trumpnak a közel-keleti megállapodáshoz, és nevezze az amerikai elnököt "a béke emberének".

Kapcsolódó cikkeink:

Trump és Putyin október 16-án folytatott telefonbeszélgetést, egy nappal azelőtt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadták volna a Fehér Házban.

Az orosz elnöki tanácsadó szerint az ilyen jellegű kiszivárogtatások célja az orosz-amerikai kapcsolatok javulásának akadályozása.

A Reuters mai jelentése szerint az amerikaiak múlt héten kiszivárgott 28 pontos ukrajnai béketervének több eleme egy októberben kapott orosz háttéranyagra támaszkodott.

A Bloomberg cikkére reagálva egy amerikai republikánus képviselő Witkoff elbocsátását követelte az Usakovnak adott tanácsai miatt.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #amerika #világ #tárgyalás #donald trump #elnök #vlagyimir putyin #külpolitika #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #béke #moszkva #washington #diplomácia

