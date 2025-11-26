Kiszivárgott a szigorúan titkos tárgyalás Washington és Moszkva között: megszólalt Putyin bizalmi embere, ezt tervezik Oroszországban

Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó szerint Moszkva és Washington fokozatosan építi kapcsolatait, miközben a kiszivárogtatások hátráltatják ezt a folyamatot. Usakov reagált a Bloomberg jelentésére, amely szerint Steve Witkoff amerikai elnöki megbízott tanácsokat adott neki Trump és Putyin telefonbeszélgetése előtt - számolt be a Portfolio.

Az orosz elnöki tanácsadó egy televíziós interjúban kijelentette, hogy az orosz-amerikai kapcsolatépítés folyamatos, bár nehézségekkel teli folyamat. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója hangsúlyozta, hogy az egyeztetések, beleértve a telefonos kommunikációt is, szerves részét képezik ennek a folyamatnak.

Usakov nyilatkozata válasz volt a Bloomberg azon beszámolójára, amely szerint Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott tanácsokat adott neki arra vonatkozóan, hogyan kellene Putyinnak bemutatnia békejavaslatait Donald Trumpnak.

A Bloomberg információi szerint Witkoff október 14-én azt javasolta Usakovnak, hogy a felek egy, az Izrael és a Hamász közötti megállapodáshoz hasonló, 20 pontos javaslatcsomagban egyezzenek meg. A jelentés szerint Witkoff azt is tanácsolta, hogy Putyin gratuláljon Trumpnak a közel-keleti megállapodáshoz, és nevezze az amerikai elnököt "a béke emberének".

Trump és Putyin október 16-án folytatott telefonbeszélgetést, egy nappal azelőtt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadták volna a Fehér Házban.

Az orosz elnöki tanácsadó szerint az ilyen jellegű kiszivárogtatások célja az orosz-amerikai kapcsolatok javulásának akadályozása.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Reuters mai jelentése szerint az amerikaiak múlt héten kiszivárgott 28 pontos ukrajnai béketervének több eleme egy októberben kapott orosz háttéranyagra támaszkodott.

A Bloomberg cikkére reagálva egy amerikai republikánus képviselő Witkoff elbocsátását követelte az Usakovnak adott tanácsai miatt.