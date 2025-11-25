Ukrajna elfogadta a Trump-adminisztráció által közvetített béketervet Oroszországgal, bár még néhány kisebb részlet tisztázásra vár. Oroszország eddig nem reagált.
Asztalra csap a béketerv kapcsán a francia elnök: nem semmi, mit nyilatkozott Macron
Macron szerint Trump Ukrajna-béketerve javításra szorul: a jelenlegi formájában nem elfogadható Ukrajna és Európa számára - számolt be a Reuters.
Donald Trump amerikai elnök béketerve javításra szorul ahhoz, hogy Ukrajna és Európa számára elfogadható legyen - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök kedden az RTL rádiónak adott interjújában.
"Ez egy kezdeményezés, amely jó irányba halad: a béke felé. Azonban a tervnek vannak olyan aspektusai, amelyeket meg kell vitatni, tárgyalni és javítani kell" - mondta Macron. "Békét akarunk, de nem olyan békét, amely valójában kapitulációt jelent."
A francia elnök hangsúlyozta, hogy csak az ukránok dönthetik el, milyen területi engedményekre hajlandóak. "Amit az asztalra tettek, az képet ad arról, mi lenne elfogadható az oroszok számára. De ez azt jelenti, hogy ezt kell elfogadniuk az ukránoknak és az európaiaknak? A válasz nem" - tette hozzá.
Az Egyesült Államok múlt héten előterjesztett 28 pontos békejavaslatát sokan váratlannak tartották az amerikai kormányzatban, Kijevben és Európában is. A terv aggodalmat keltett, hogy a Trump-adminisztráció esetleg olyan megállapodás aláírására kényszerítheti Ukrajnát, amely erősen Moszkva felé hajlik.
Macron szerint Ukrajna első védelmi vonala a béke esetén saját hadseregének újjáépítése lenne, és erre nem szabadna korlátozást bevezetni. Kijelentette azt is, hogy a befagyasztott orosz vagyoneszközök Európában vannak, és kizárólag Európa dönthet azok sorsáról. Az amerikai terv korlátozná az ukrán hadsereg méretét, és bizonyos ellenőrzést adna Washingtonnak a befagyasztott orosz vagyoneszközök felett.
A francia elnök részleteket közölt arról is, hogyan nézhetne ki egy biztonsági erő "távol a frontvonaltól" a harcok befejezése után. "Brit, francia, török katonák, akik a béke aláírásának napján, tehát nem háborús környezetben, kiképzési és biztonsági műveleteket hajtanak végre, ahogy azt a NATO keleti szárnyának bizonyos országaiban tesszük" - magyarázta.
"Körülbelül 20 ország jelezte már, hogy mire lennének hajlandóak aktívan, akár a levegőben, szárazföldön vagy tengeren" - tette hozzá Macron.
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
