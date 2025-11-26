2025. november 26. szerda Virág
Washington, DC, USA - 2025. augusztus 26: Fehér Ház, az Amerikai Egyesült Államok elnökének rezidenciája.
Világ

Bemondta Donald Trump, fontos pont került ki a béketervből: itt lehet a fordulat a háborúban?

Pénzcentrum
2025. november 26. 08:27

Donald Trump amerikai elnök feloldotta az Ukrajnának szabott korábbi határidőt a békejavaslattal kapcsolatban, miközben folytatódnak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról.

Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén tett nyilatkozatában visszavonta azt a korábbi ultimátumát, amely szerint Ukrajnának csütörtökig, az amerikai hálaadás napjáig kellene elfogadnia az Egyesült Államok 28 pontos békejavaslatát. "Számomra a határidő az, amikor vége van" - fogalmazott Trump.

Az elnök szerint az amerikai tárgyalók előrelépést értek el mind Moszkvával, mind Kijevvel, és Oroszország már "néhány engedménybe" beleegyezett, bár a részleteket nem fedte fel.

Sajtóértesülések szerint a háború lezárását célzó amerikai keretmegállapodás Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Kirill Dmitrijev, a Kreml tanácsadója közötti zárt ajtók mögötti egyeztetéseken formálódott. A Bloomberg birtokába került egy októberi telefonbeszélgetés felvétele, amelyen Witkoff Jurij Usakovval, Putyin külpolitikai főtanácsadójával egyeztet egy Trump-Putyin telefonhívás megszervezéséről, még Zelenszkij fehér házi látogatása előtt.

A Financial Times információi szerint az eredetileg 28 pontos javaslat a genfi tárgyalások eredményeként már 19 pontra módosult. Trump a javaslatot ért kritikákra reagálva kijelentette: "Az csak egy térkép volt, nem terv. Egy koncepció. Onnan veszik sorra mind a 28 pontot, aztán lemennek 22 pontra. Sok mindent megoldottak, ráadásul nagyon kedvezően. Majd meglátjuk, mi lesz."

Az amerikai elnök bejelentette, hogy Steve Witkoff különmegbízott a jövő héten Moszkvába utazik, ahol találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, míg Dan Driscoll hadseregért felelős államtitkár ezzel párhuzamosan Kijevben folytat tárgyalásokat.

A Bloomberg által nyilvánosságra hozott felvételről Trump azt mondta, nem hallotta, de nem lepte meg. "Ezt csinálja egy üzletkötő" - fogalmazott, majd hozzátette: "Tudják, neki el kell adnia ezt Ukrajnának. El kell adnia Ukrajnát Oroszországnak. Azt kell mondania, hogy nézzék, ezt akarják. Meg kell győznie őket erről. Tudják, ez a tárgyalás nagyon szokványos formája. Nem hallottam, de azt hallottam, hogy ez szokványos tárgyalás."

Trump értékelése szerint Oroszország jelenleg fölényben van a harctéren, ezért Ukrajna érdekében áll a megállapodás. Megjegyezte, hogy "némi ukrán terület így is Oroszországhoz kerülhet a következő hónapokban", és hozzátette, hogy az Egyesült Államok Európával együttműködve dolgozik Ukrajna biztonsági garanciáin.

A jelenlegi tárgyalásokat az elnök így jellemezte: "Arról beszélnek, hogy mindkét irányba megy a terület, és próbálnak megtisztítani egy határt. Nem mehet át egy ház közepén, nem mehet át egy autópálya közepén. Szóval próbálnak valamit kialakítani. Ez egy bonyolult folyamat, nem megy olyan gyorsan."
Címlapkép: Getty Images
