Az Egyesült Államok megerősítette, hogy amerikai tisztviselők Abu-Dzabiban találkoznak orosz képviselőkkel.
Bejelentették, Ukrajna rábólintott, zöld az út a béketerv előtt: mit fog lépni Putyin?
Ukrajna elfogadta a Trump-adminisztráció által közvetített béketervet Oroszországgal, bár még néhány kisebb részlet tisztázásra vár, miközben Oroszország egyelőre nem reagált a megállapodásra - írta a CBS News.
Egy amerikai tisztviselő kedden közölte a CBS News-szal, hogy az ukrán kormány elfogadta a Trump-adminisztráció által közvetített béketervet, amely véget vetne Oroszország közel négy éve tartó támadásának. Az amerikai tisztviselő és Rusztem Umerov, Ukrajna nemzetbiztonsági tanácsadója szerint közös megegyezés született a javaslatról, bár néhány részlet még kidolgozásra vár.
"Az ukránok elfogadták a béketervet. Néhány apróbb részletet még tisztázni kell, de alapvetően egyetértettek a békemegállapodással" - nyilatkozta az amerikai tisztviselő a CBS News-nak.
Umerov optimistán nyilatkozott arról, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök november vége előtt Washingtonba utazhat a megállapodás véglegesítése érdekében. A hírek szerint Dan Driscoll amerikai hadügyi államtitkár Abu-Dzabiban találkozott orosz tisztviselőkkel, ahol intenzív tárgyalásokat folytatott.
Az amerikai katonai tisztviselő Abu-Dzabiból elmondta: "Továbbra is nagyon optimisták vagyunk. Driscoll államtitkár is bizakodó. Remélhetőleg hamarosan visszajelzést kapunk az oroszoktól. A folyamat gyorsan halad."
Umerov kedden közösségi média bejegyzésében megerősítette, hogy a tárgyalók "közös megegyezésre jutottak az alapvető feltételekről" a megállapodásban, amelyet az amerikai, európai és ukrán tisztviselők a hétvégén Genfben vitattak meg.
Az Abu-Dzabiban elért látszólagos előrelépés Trump elnök fokozott erőfeszítéseinek eredménye, aki tűzszünetet szeretne elérni a közel négy éve tartó orosz-ukrán háborúban. Umerov hozzátette: "Számítunk európai partnereink támogatására a további lépéseinkben. Várjuk Ukrajna elnökének látogatását az Egyesült Államokba november legkorábbi megfelelő időpontjában, hogy megtegyük a végső lépéseket és megállapodást kössünk Trump elnökkel."
Oroszország részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reakció az Abu-Dzabiban elfogadott megállapodásra. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy korábbi sajtótájékoztatón csak annyit mondott, hogy Oroszország "értékeli az USA kezdeményező szerepét az ukrán konfliktus megoldásában", de hozzátette, hogy Moszkva "professzionálisan működik, nem szivárogtat információkat a hivatalos megállapodások elérése előtt".
