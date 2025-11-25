2025. november 25. kedd Katalin
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Brüsszel, 2024. december 19.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtónak az EU-tagországok állam- és kormányfõinek brüsszeli csúcstalálkozója elõtt 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Bejelentették, Ukrajna rábólintott, zöld az út a béketerv előtt: mit fog lépni Putyin?

Pénzcentrum
2025. november 25. 14:51

Ukrajna elfogadta a Trump-adminisztráció által közvetített béketervet Oroszországgal, bár még néhány kisebb részlet tisztázásra vár, miközben Oroszország egyelőre nem reagált a megállapodásra - írta a CBS News.

Egy amerikai tisztviselő kedden közölte a CBS News-szal, hogy az ukrán kormány elfogadta a Trump-adminisztráció által közvetített béketervet, amely véget vetne Oroszország közel négy éve tartó támadásának. Az amerikai tisztviselő és Rusztem Umerov, Ukrajna nemzetbiztonsági tanácsadója szerint közös megegyezés született a javaslatról, bár néhány részlet még kidolgozásra vár.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Az ukránok elfogadták a béketervet. Néhány apróbb részletet még tisztázni kell, de alapvetően egyetértettek a békemegállapodással" - nyilatkozta az amerikai tisztviselő a CBS News-nak.

Umerov optimistán nyilatkozott arról, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök november vége előtt Washingtonba utazhat a megállapodás véglegesítése érdekében. A hírek szerint Dan Driscoll amerikai hadügyi államtitkár Abu-Dzabiban találkozott orosz tisztviselőkkel, ahol intenzív tárgyalásokat folytatott.

Az amerikai katonai tisztviselő Abu-Dzabiból elmondta: "Továbbra is nagyon optimisták vagyunk. Driscoll államtitkár is bizakodó. Remélhetőleg hamarosan visszajelzést kapunk az oroszoktól. A folyamat gyorsan halad."

Kapcsolódó cikkeink:

Umerov kedden közösségi média bejegyzésében megerősítette, hogy a tárgyalók "közös megegyezésre jutottak az alapvető feltételekről" a megállapodásban, amelyet az amerikai, európai és ukrán tisztviselők a hétvégén Genfben vitattak meg.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az Abu-Dzabiban elért látszólagos előrelépés Trump elnök fokozott erőfeszítéseinek eredménye, aki tűzszünetet szeretne elérni a közel négy éve tartó orosz-ukrán háborúban. Umerov hozzátette: "Számítunk európai partnereink támogatására a további lépéseinkben. Várjuk Ukrajna elnökének látogatását az Egyesült Államokba november legkorábbi megfelelő időpontjában, hogy megtegyük a végső lépéseket és megállapodást kössünk Trump elnökkel."

Oroszország részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reakció az Abu-Dzabiban elfogadott megállapodásra. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy korábbi sajtótájékoztatón csak annyit mondott, hogy Oroszország "értékeli az USA kezdeményező szerepét az ukrán konfliktus megoldásában", de hozzátette, hogy Moszkva "professzionálisan működik, nem szivárogtat információkat a hivatalos megállapodások elérése előtt".

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#ukrajna #oroszország #világ #megállapodás #tárgyalás #donald trump #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:28
15:22
15:15
15:00
14:51
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 24.
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
2025. november 25.
Napelemet raknál a házra? Jó hírt kaptak a rezsicsökkentésre készülők: jöhetnek az új pályázatok?!
2025. november 25.
Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
2025. november 24.
Ezekben a szakmákban jár a luxusfizetés Magyarországon: ők a munkaerőpiac sztárjai 2025-ben
NAPTÁR
Tovább
2025. november 25. kedd
Katalin
48. hét
November 25.
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja
November 25.
Gulag-emléknap
November 25.
A magyar labdarúgás napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
2
4 napja
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
3
2 hete
Csődbe ment a népszerű szállásadó: a vendégeknek szinte azonnal el kellett hagyniuk a szobákat
4
4 napja
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
5
4 napja
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények
PÉNZÜGYI KISOKOS
Életbiztosítás
olyan szerződés, amelyben a biztosítási esemény a biztosított halála, vagy meghatározott időpont (életkor, nyugdíjba vonulás... stb.) elérése. Az életbiztosítási összeg felvételére mindig a kedvezményezett jogosult.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 13:44
Óriási hírt kaptak a Trónok Harca rajongói: jöhet végre a sorozat folytatása?
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 13:02
Napelemet raknál a házra? Jó hírt kaptak a rezsicsökkentésre készülők: jöhetnek az új pályázatok?!
Agrárszektor  |  2025. november 25. 14:26
Keményen letarolta a tavaszi meleg Magyarországot: ennyi volt a tél?