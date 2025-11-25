Bár a koalíciós pártok közötti kezdeti éles nézeteltérések valamelyest enyhültek, ez nem javított a kormány megítélésén.
Újabb tárgyalási kört tartanak ma: vajon közelebb kerülünk a háború végéhez?
Oroszország és Ukrajna kölcsönös dróntámadásokat hajtott végre, miközben az Egyesült Államok megerősítette, hogy amerikai tisztviselők Abu-Dzabiban találkoznak orosz képviselőkkel a háború lezárására irányuló erőfeszítések részeként - számolt be a BBC.
A kijevi hatóságok szerint az orosz csapások legalább hat halálos áldozatot követeltek a fővárosban, míg orosz források arról számoltak be, hogy egy ukrán támadás legalább három ember életét oltotta ki a rosztovi régióban.
A támadások azt követően történtek, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üdvözölte a vitatott 28 pontos amerikai béketervhez javasolt módosításokat. Vasárnap amerikai és ukrán tisztviselők Genfben tárgyaltak a tervről, amelyet korábban Kijev és európai vezetők bíráltak, mondván, túlságosan kedvez Oroszországnak.
"Most a háború befejezéséhez szükséges lépések listája megvalósíthatóvá válhat" - jelentette ki Zelenszkij hétfőn. "Számos helyes elemet építettek be ebbe a keretbe." Ukrajna nemzetbiztonsági vezetője, Rusztem Umerov közölte, hogy Kijev várja Zelenszkij novemberi amerikai látogatásának megszervezését, hogy megállapodást köthessen Donald Trump amerikai elnökkel.
Egy Kreml-tisztviselő "teljesen konstrukció nélkülinek" minősítette a módosításokat. Ennek ellenére egy amerikai tisztviselő kedden megerősítette a BBC-nek, hogy csapatuk találkozni fog orosz képviselőkkel Abu-Dzabiban a terv további megvitatása céljából.
A legújabb tárgyalások közepette Oroszország és Ukrajna éjszakai támadásokat hajtott végre egymás ellen. Kijevben egy lakóépület kigyulladt, 18 embert, köztük három gyermeket mentettek ki. Zelenszkij szerint az éjszaka folyamán 22 rakétát és több mint 460 drónt indítottak Ukrajna ellen, amelyek közül négy moldovai és román légtérbe is behatolt.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az oroszországi Rosztov régióban egy ukrán csapás halálos áldozatainak száma háromra emelkedett, további tíz ember megsebesült. A Krasznodar régió kormányzója az ukrán éjszakai bombázást "a kijevi rezsim egyik legtartósabb és legmasszívabb támadásának" nevezte.
A javasolt béketerv - amelyet amerikai és orosz tisztviselők dolgoztak ki a múlt hónapban - nagy felháborodást keltett Ukrajnában és európai szövetségesei körében, akik szerint túlságosan kedvez a Kremlnek. Az európai ellenjavaslatokból kimaradt az orosz megszállás alatt álló területek elismerése, növelték Ukrajna megengedett hadseregének létszámát, és nyitva hagyták Ukrajna NATO-csatlakozásának lehetőségét.
Az Európai Unió külpolitikai vezetője, Kaja Kallas kijelentette, hogy a végső béketerv célja, hogy lehetetlenné tegye Moszkva számára az újbóli inváziót, és Oroszország "határozottan ne" csatlakozzon újra a G8-hoz.
A tárgyalások majdnem kudarcba fulladtak a kezdés előtt.
Exkluzív! Megszólaltak a fronton harcoló ukrán katonák a békejavaslatról: ezt gondolják Trump tervéről
Az amerikai terv szerint a háború befejezése után 100 napon belül új választásokat kellene tartani Ukrajnában.
Az elnök optimista hangvételű üzenete mindössze egy nappal azután jelent meg, hogy egy hosszabb bejegyzésben élesen bírálta az ukrán vezetést.
Több európai ország, köztük Ausztria, Belgium, Hollandia és Svájc már engedélyezi a gyógyíthatatlan betegek számára, hogy orvosi segítséget kapjanak életük befejezéséhez.
A biztonsági erők, köztük a hadsereg és a rendőrség lezárták a területet.
Megszólalt a német külügyminiszter a friss béketerv kapcsán: ez döntő siker, sok mindent megváltoztat
Johann Wadephul, Németország külügyminisztere ma reggel kijelentette, hogy a genfi tárgyalások "döntő sikert" hoztak az európaiak számára.
Súlyos májgyulladási járvány robbant ki ezeken a területeken: sorra halnak meg az emberek - ilyet évtizedek óta nem láttak
Csehországban brutális hepatitis A járvány terjed, rengeteg a megbetegedés. Vannak, akik azt mondják, ne is nagyon menjen senki most Csehországba.
Végre közel a béke? Megszólalt az amerikai külügyminiszter, így állnak most a béketerv előkészületei
Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentős előrelépésről számolt be az ukrán delegációval folytatott genfi béketárgyalások után.
Vasárnap Genfben megkezdődtek az Ukrajna és nyugati szövetségesei közötti tárgyalások az Egyesült Államok által javasolt, a háború befejezését célzó béketervről.
Intenzív ukrán katonai akció zajlott az orosz ellenőrzés alatt álló donbaszi területeken.
Jair Bolsonaro volt brazil elnököt szombaton őrizetbe vette a szövetségi rendőrség.
A Trump-adminisztráció ultimátumot adott Ukrajnának egy békemegállapodás elfogadására, kihasználva Zelenszkij elnök meggyengült belpolitikai helyzetét.
Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll a béketárgyalásokra.
Az ukrán elnök pénteki közlése szerint megvitatták a lehetséges diplomáciai opciókat és az amerikai fél által javasolt tervet.
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
Az elnök hangsúlyozta, hogy konstruktívan fog hozzáállni a tárgyalásokhoz, még akkor is, ha a kiszivárgott részletek nem előnyösek Ukrajna számára.
Megvonnák a volt miniszterelnök életjáradékát: durva felelősségrevonás jöhet, a COVID-19-hez is köze van a dolognak
A Covid-áldozatok családjainak szervezete jogi lépéseket is fontolgat.
Az Egyesült Államok azzal fenyegeti Ukrajnát, hogy megszakítja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállításokat.
A természeti katasztrófák idén január és október között becslések szerint 2 milliárd dolláros kárt okoztak.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.