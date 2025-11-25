Újabb tárgyalási kört tartanak ma: vajon közelebb kerülünk a háború végéhez?

Oroszország és Ukrajna kölcsönös dróntámadásokat hajtott végre, miközben az Egyesült Államok megerősítette, hogy amerikai tisztviselők Abu-Dzabiban találkoznak orosz képviselőkkel a háború lezárására irányuló erőfeszítések részeként - számolt be a BBC.

A kijevi hatóságok szerint az orosz csapások legalább hat halálos áldozatot követeltek a fővárosban, míg orosz források arról számoltak be, hogy egy ukrán támadás legalább három ember életét oltotta ki a rosztovi régióban.

A támadások azt követően történtek, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üdvözölte a vitatott 28 pontos amerikai béketervhez javasolt módosításokat. Vasárnap amerikai és ukrán tisztviselők Genfben tárgyaltak a tervről, amelyet korábban Kijev és európai vezetők bíráltak, mondván, túlságosan kedvez Oroszországnak.

"Most a háború befejezéséhez szükséges lépések listája megvalósíthatóvá válhat" - jelentette ki Zelenszkij hétfőn. "Számos helyes elemet építettek be ebbe a keretbe." Ukrajna nemzetbiztonsági vezetője, Rusztem Umerov közölte, hogy Kijev várja Zelenszkij novemberi amerikai látogatásának megszervezését, hogy megállapodást köthessen Donald Trump amerikai elnökkel.

Egy Kreml-tisztviselő "teljesen konstrukció nélkülinek" minősítette a módosításokat. Ennek ellenére egy amerikai tisztviselő kedden megerősítette a BBC-nek, hogy csapatuk találkozni fog orosz képviselőkkel Abu-Dzabiban a terv további megvitatása céljából.

A legújabb tárgyalások közepette Oroszország és Ukrajna éjszakai támadásokat hajtott végre egymás ellen. Kijevben egy lakóépület kigyulladt, 18 embert, köztük három gyermeket mentettek ki. Zelenszkij szerint az éjszaka folyamán 22 rakétát és több mint 460 drónt indítottak Ukrajna ellen, amelyek közül négy moldovai és román légtérbe is behatolt.

Az oroszországi Rosztov régióban egy ukrán csapás halálos áldozatainak száma háromra emelkedett, további tíz ember megsebesült. A Krasznodar régió kormányzója az ukrán éjszakai bombázást "a kijevi rezsim egyik legtartósabb és legmasszívabb támadásának" nevezte.

A javasolt béketerv - amelyet amerikai és orosz tisztviselők dolgoztak ki a múlt hónapban - nagy felháborodást keltett Ukrajnában és európai szövetségesei körében, akik szerint túlságosan kedvez a Kremlnek. Az európai ellenjavaslatokból kimaradt az orosz megszállás alatt álló területek elismerése, növelték Ukrajna megengedett hadseregének létszámát, és nyitva hagyták Ukrajna NATO-csatlakozásának lehetőségét.

Az Európai Unió külpolitikai vezetője, Kaja Kallas kijelentette, hogy a végső béketerv célja, hogy lehetetlenné tegye Moszkva számára az újbóli inváziót, és Oroszország "határozottan ne" csatlakozzon újra a G8-hoz.