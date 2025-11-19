A Cop30 klímacsúcson közzétett elemzés szerint három kulcsfontosságú klímaígéret betartása közel 1 Celsius-fokkal mérsékelhetné a globális felmelegedést.
Újabb orosz provokáció: figyelmeztették a lakosságot a becsapódás veszélyére
Behatolt a román légtérbe szerdára virradó éjszaka egy drón a Duna-delta térségében az ukrán folyami kikötők elleni orosz légitámadás során - közölte a román védelmi minisztérium (MAPN).
A román katonai parancsnokság a térségbe küldte a német légierő Romániában légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő két Eurofighter Typhoon vadászgépét a Mihail Kogalniceanu légitámaszpontról, majd később a román légierő két F-16-os harci gépe is felszállt az erdélyi, aranyosgyéresi (Campia Turzii) katonai repülőtérről.
A MAPN közleménye szerint a drón mintegy 8 kilométeres mélységben hatolt be a román légtérbe Periprava és Chilia Veche térségében, majd eltűnt a radarról. Mintegy 12 perccel később a moldovai Colbasi térségében is észlelték, amikor a romániai Foltesti felé repült, ezért éjjel egy órakor a mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztették a Galati megyei polgári lakosságot az esetleges becsapódások veszélyére.
A román védelmi tárca szerint becsapódásról nem érkezett bejelentés, de a hadsereg szakértői szerdán átfésülik a terepet. Az Eurofighterek 1.50-kor, az F-16-osok 2.30-kor tértek vissza a bázisukra.
Corneliu Pavel, a MAPN szóvivője a Digi 24 hírtelevízió műsorában elmondta, hogy bár megvolt rá az engedélyük, a vadászgépek pilótái nem nyitottak tüzet, mert a drónt csak a radar képernyőjén látták, ott is megszakításokkal.
A korábbi légtérsértésekre reagálva a román Legfelsőbb Védelmi Tanács szeptember végén egészítette ki a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek lelövésével kapcsolatos szabályozást. Azóta a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek azonosításáról, elfogásáról és végső esetben lelövéséről a NATO eljárásai alapján a katonai parancsnokság dönthet.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta Trump 20 pontos gázai béketervét, amely nemzetközi stabilizációs erő létrehozását és átmeneti kormányzati testület felállítását tartalmazza.
Súlyos szabotázsakció Lengyelországban: bomba robbant az Ukrajnába tartó vasútvonalon, ki áll a háttérben?
Szabotázsakcióval zavarhatták meg a Varsó és Lublin közötti vasúti forgalmat Donald Tusk szerint.
Egy cseppfolyósított földgázt szállító hajót talált el orosz drón az ukrajnai Izmajil kikötőjénél, robbanásveszély miatt evakuálták a határ menti román települést.
A látogatás során Zelenszkij részt vett különböző gyártók, köztük a Dassault tájékoztatóján, délután pedig egy külön fórumon ukrán és francia dróngyártó cégek találkoztak.
Több mint 120 ember, főként rendőrök sérültek meg a Mexikóvárosban tartott kormányellenes tüntetésen.
A brit menekültügyi reform drasztikusan meghosszabbítja a letelepedéshez vezető utat, a státusz ideiglenessé válik, és a támogatások feltételekhez kötöttek.
Megállapodás a háború poklában: 1200 ukrán fogoly térhet haza miközben Kijevet rommá lövik az oroszok
A fogolycsere áttörést jelenthetne, de közben Oroszország minden eddiginél intenzívebben támadja Kijevet és az ukrán infrastruktúrát.
A hatóságok rövid keresés után a sínek mellett találták meg a lány holttestét. A mentők már nem tudtak rajta segíteni.
Az amerikai elnök szombat éjjel az Air Force One fedélzetén erősítette meg, hogy jogi lépéseket tesz a brit közszolgálati műsorszolgáltató ellen.
A szerbiai belügyminisztérium péntek esti tájékoztatása szerint Zavidince faluban egy 69 éves férfi és 41 éves fia vesztette életét.
A nemzetközi olajpiac azonnal reagált a hírekre, az olaj ára 2 százalékkal emelkedett.
Az influenza elleni védőoltást az NHS minden évben ingyenesen biztosítja
Sokkoló, milyen épületet talált el Oroszország Kijevben: óriási a perpatvar, ennek nagyon nem lesz jó vége
Azerbajdzsán bekérette az orosz nagykövetet, miután egy orosz rakéta megrongálta kijevi nagykövetségét.
A Wind Information adatbázisa szerint Kína utoljára 2020-ban, a pandémia idején regisztrált csökkenést a tárgyi eszközökbe történő beruházásokban.
Trump ügyvédei 1 milliárd dolláros (759 millió font) kártérítéssel fenyegetőztek.
A város több pontján is tüzeket okoztak a lehulló törmelékek.
Feszült üzenetet küldött Berlin Zelenszkijnek: azért ennek még nagyon komoly következményei lehetnek
Friedrich Merz német kancellár arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy korlátozza a fiatal ukrán férfiak Németországba áramlását, és biztosítsa, hogy hazájukban maradjanak annak védelmére.
Küszöbön a világméretű háború? Már az amerikai partoknál is orosz hajó bukkant fel, azonnal reagáltak
Orosz katonai hajót észleltek Hawaii közelében, az amerikai parti őrség azonnal reagált a jelenlétre.
