Újabb orosz provokáció: figyelmeztették a lakosságot a becsapódás veszélyére

Behatolt a román légtérbe szerdára virradó éjszaka egy drón a Duna-delta térségében az ukrán folyami kikötők elleni orosz légitámadás során - közölte a román védelmi minisztérium (MAPN).

A román katonai parancsnokság a térségbe küldte a német légierő Romániában légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő két Eurofighter Typhoon vadászgépét a Mihail Kogalniceanu légitámaszpontról, majd később a román légierő két F-16-os harci gépe is felszállt az erdélyi, aranyosgyéresi (Campia Turzii) katonai repülőtérről.

A MAPN közleménye szerint a drón mintegy 8 kilométeres mélységben hatolt be a román légtérbe Periprava és Chilia Veche térségében, majd eltűnt a radarról. Mintegy 12 perccel később a moldovai Colbasi térségében is észlelték, amikor a romániai Foltesti felé repült, ezért éjjel egy órakor a mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztették a Galati megyei polgári lakosságot az esetleges becsapódások veszélyére.

A román védelmi tárca szerint becsapódásról nem érkezett bejelentés, de a hadsereg szakértői szerdán átfésülik a terepet. Az Eurofighterek 1.50-kor, az F-16-osok 2.30-kor tértek vissza a bázisukra.

Corneliu Pavel, a MAPN szóvivője a Digi 24 hírtelevízió műsorában elmondta, hogy bár megvolt rá az engedélyük, a vadászgépek pilótái nem nyitottak tüzet, mert a drónt csak a radar képernyőjén látták, ott is megszakításokkal.

A korábbi légtérsértésekre reagálva a román Legfelsőbb Védelmi Tanács szeptember végén egészítette ki a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek lelövésével kapcsolatos szabályozást. Azóta a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek azonosításáról, elfogásáról és végső esetben lelövéséről a NATO eljárásai alapján a katonai parancsnokság dönthet.