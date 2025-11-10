2025. november 10. hétfő Réka
13 °C Budapest
Nagyméretű kereskedelmi hexakopter drón kamerával repcemező felett.
Világ

Rejtélyes drónokat találtak a NATO területén egy atomerőmű felett: azonnal riadót fújt az ország vezetése

MTI
2025. november 10. 11:29

Három ismeretlen drónt észleltek vasárnap éjjel a belgiumi Doel atomerőmű felett - jelentette be az erőművet üzemeltető, francia tulajdonú Engie áramszolgáltató; Németország után Franciaország is segíti Belgiumot a belga légtérben észlelt drónok elhárításában - írta a La Libre Belgique című, angol nyelvű belga napilap internetes oldalán hétfőn.

A beszámoló szerint az észak-belgiumi Doel atomerőművének működésében nem okozott fennakadást a vasárnap éjjel észlelt drónátrepülés. Az Engie szóvivője, Hellen Smeets közölte, hogy a drónészlelések nincsenek hatással az üzem tevékenységére, majd megerősítette: az ügyben vizsgálat indult, "az érintett szolgálatok továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet".

A hírportál közölte továbbá, hogy vasárnap este a liege-i repülőtér légi forgalmát néhány órára felfüggesztették, miután drónokról érkezett bejelentés valamivel fél nyolc után, majd további két másik drónt észleltek a légtérben. A légikikötő forgalma hétfő reggelre helyreállt. Antwerpenben a rendőrség két, "kockázatot jelentő" drónt lefoglalt, irányítóikat azonosították és megbírságolták. Wouter Bruyns, az antwerpeni rendőrség szóvivője közölte: a bűnüldöző szervek a korábbinál nagyobb figyelemmel ellenőrzik a belga nagyváros feletti légteret.

A helyi rendőrség kötelékében két egység is dolgozik az ismeretlen eredetű, gyanús légijárművek azonosításán, és beavatkozik, ha veszély vagy kockázat áll fenn. Antwerpen felett ezen a héten kétszer is észleltek olyan drónokat, amelyek adminisztratív dokumentumai nem voltak rendben, és ezért kockázatot jelentettek - tájékoztatott a rendőrségi szóvivő a napilap beszámolója szerint.

A napilap közölte azt is, hogy Németország után már Franciaország is segíti Belgiumot a belga légtérben észlelt drónok elhárításában. Theo Francken belga védelmi miniszter tájékoztatása szerint a német és franca hadsereg drónelhárító képességekkel támogatja Belgiumot.

A német légierő első erői csütörtökön érkeztek Belgiumba, hogy "felmérjék a helyzetet" és a belga fegyveres erőkkel közösen "koordinálják" a felderítést és a "drónok elleni védelmet".

A francia drónelhárító egység pénteken megérkezett Belgiumba. Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez. Emellett tárgyalások folynak az Egyesült Királysággal is - tájékoztatott a belga belügyi tárca vezetője.

Múlt héten szinte naponta jelentettek drónátrepüléseket a liege-i repülőtér felett. A légikitötőben legutóbb szombat este szakadt meg a forgalom egy ismeretlen repülő tárgy észlelése miatt.

A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér kedd, szerda és csütörtök este kényszerült forgalmának ideiglenes felfüggesztésére, miután drónok átrepülését jelentették a légterében. Az elmúlt napokban és hetekben rendszeresen jelentettek drónokat különböző belga katonai bázisok felett is.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #biztonság #repülőtér #németország #franciaország #világ #együttműködés #drón #atomerőmű #hadsereg

