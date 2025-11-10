A német államfő a demokrácia védelmére szólított fel. "Cselekednünk kell. Képesek vagyunk rá. Demokráciánknak nem kell megadnia magát. A demokrácia meg tudja védeni magát."
Rejtélyes drónokat találtak a NATO területén egy atomerőmű felett: azonnal riadót fújt az ország vezetése
Három ismeretlen drónt észleltek vasárnap éjjel a belgiumi Doel atomerőmű felett - jelentette be az erőművet üzemeltető, francia tulajdonú Engie áramszolgáltató; Németország után Franciaország is segíti Belgiumot a belga légtérben észlelt drónok elhárításában - írta a La Libre Belgique című, angol nyelvű belga napilap internetes oldalán hétfőn.
A beszámoló szerint az észak-belgiumi Doel atomerőművének működésében nem okozott fennakadást a vasárnap éjjel észlelt drónátrepülés. Az Engie szóvivője, Hellen Smeets közölte, hogy a drónészlelések nincsenek hatással az üzem tevékenységére, majd megerősítette: az ügyben vizsgálat indult, "az érintett szolgálatok továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet".
A hírportál közölte továbbá, hogy vasárnap este a liege-i repülőtér légi forgalmát néhány órára felfüggesztették, miután drónokról érkezett bejelentés valamivel fél nyolc után, majd további két másik drónt észleltek a légtérben. A légikikötő forgalma hétfő reggelre helyreállt. Antwerpenben a rendőrség két, "kockázatot jelentő" drónt lefoglalt, irányítóikat azonosították és megbírságolták. Wouter Bruyns, az antwerpeni rendőrség szóvivője közölte: a bűnüldöző szervek a korábbinál nagyobb figyelemmel ellenőrzik a belga nagyváros feletti légteret.
A helyi rendőrség kötelékében két egység is dolgozik az ismeretlen eredetű, gyanús légijárművek azonosításán, és beavatkozik, ha veszély vagy kockázat áll fenn. Antwerpen felett ezen a héten kétszer is észleltek olyan drónokat, amelyek adminisztratív dokumentumai nem voltak rendben, és ezért kockázatot jelentettek - tájékoztatott a rendőrségi szóvivő a napilap beszámolója szerint.
A napilap közölte azt is, hogy Németország után már Franciaország is segíti Belgiumot a belga légtérben észlelt drónok elhárításában. Theo Francken belga védelmi miniszter tájékoztatása szerint a német és franca hadsereg drónelhárító képességekkel támogatja Belgiumot.
A német légierő első erői csütörtökön érkeztek Belgiumba, hogy "felmérjék a helyzetet" és a belga fegyveres erőkkel közösen "koordinálják" a felderítést és a "drónok elleni védelmet".
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A francia drónelhárító egység pénteken megérkezett Belgiumba. Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez. Emellett tárgyalások folynak az Egyesült Királysággal is - tájékoztatott a belga belügyi tárca vezetője.
Múlt héten szinte naponta jelentettek drónátrepüléseket a liege-i repülőtér felett. A légikitötőben legutóbb szombat este szakadt meg a forgalom egy ismeretlen repülő tárgy észlelése miatt.
A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér kedd, szerda és csütörtök este kényszerült forgalmának ideiglenes felfüggesztésére, miután drónok átrepülését jelentették a légterében. Az elmúlt napokban és hetekben rendszeresen jelentettek drónokat különböző belga katonai bázisok felett is.
Törökország népirtás és emberiség elleni bűncselekmények vádjával elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu és kormányának 36 magas rangú tisztviselője ellen.
Orbán Viktor sajtótájékoztatón számolt be az amerikai elnökkel folytatott tárgyalásairól, ahol energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági együttműködésről állapodtak meg.
Orbán úgy látja, az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely valóban a béke mellett áll, miközben Ukrajna katonai győzelmében szerinte már kevesen hisznek.
Gazában a lakosok megkezdték a helyreállítási munkálatokat, miközben különböző újjáépítési tervek versenyeznek egymással a háború sújtotta terület jövőjének alakításáért.
Az oroszok mostantól nem kaphatnak többszöri beutazásra jogosító vízumot – csak kivételes esetekben enyhíthet az EU.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a férfit a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei fogták el a helyszínen.
Tovább szűkült Németország külkereskedelmi többlete 2025 szeptemberében, a vártnál erőteljesebb importnövekedés miatt.
2025 októbere a harmadik legmelegebb október volt a globális mérések történetében az EU Copernicus Klímaváltozási Szolgálatának (C3S) adatai szerint.
A lövöldözésben egy 33 éves csecsen férfi életét vesztette, egy 55 éves szerb férfi pedig életveszélyesen megsebesült.
Kína exportja 1,1%-kal csökkent októberben az előző év azonos időszakához képest, miközben az Egyesült Államokba irányuló szállítmányok 25%-kal zuhantak.
A Kreml szóvivője nyilatkozott a tervezett budapesti Trump-Putyin találkozó lehetséges időpontjáról, miután az amerikai elnök korábban elhalasztotta a megbeszélést.
Az Egyesült Államok újabb halálos csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra a Karib-tengeren.
A KMar hangsúlyozta, hogy a holland esetek nem hasonlíthatók a belgiumi történésekhez, ahol az elmúlt héten több katonai létesítmény közelében is megjelentek drónok.
Bulgária készül átvenni a Lukoil Burgas olajfinomítóját az amerikai szankciók miatt.
Kína megkezdte az amerikai mezőgazdasági termékek vásárlását a két ország vezetőinek találkozója után.
Kiadták a tűzparancsot a határ menti magyar településeken: szabadon lelőhetik mostantól a jogtalan behatolókat
Romániában új, szigorú szabály lépett életbe: az emberekre vagy vagyontárgyakra veszélyes medvék azonnal lelőhetők, ha bejárnak a településekre.
Orbán Viktor washingtoni látogatása lehetőséget adhat arra, hogy ismét szóba kerüljön a magyar–amerikai kettős adóztatást kizáró egyezmény ügye.
A Louvre mindenre költött, csak a biztonságra nem: ezért történhetett meg a 88 millió erós ékszerrablás
A francia állami számvevőszék jelentése szerint a Louvre múzeum a biztonsági fejlesztések helyett a "látványos és vonzó" projekteket részesítette előnyben.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.