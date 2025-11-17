2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
Aerial view oil tanker petrochemical offshore in open sea, Refinery industry cargo ship, Oil product tanker at sea view from above, Aerial view oil tanker ship vessel.
Világ

Életveszély a határon: román települést kellett evakuálni orosz dróntámadás miatt

Pénzcentrum
2025. november 17. 15:41

Az éjszakai orosz dróntámadás következtében egy cseppfolyósított földgázt szállító hajót találtak el az Izmajil kikötőben. Robbanásveszély miatt a közeli romániai Plauru települést evakuálni kellett, a lakókat biztonságos helyekre szállították, írja a Maszol.

Az ukrajnai Izmajil kikötőjét az éjszaka folyamán orosz drónok támadták, az egyik repülő szerkezet eltalálta a 4 ezer tonnányi cseppfolyósított földgázt szállító hajót, amely kigyulladt. A robbanásveszély miatt a határ menti romániai Plauru településen azonnali evakuálást rendeltek el.

A helyi védelmi hatóságok RO-Alert riasztást adtak ki hajnali 2:30-kor, majd az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelet koordinálásával a lakosokat biztonságos helyekre szállították.

Kapcsolódó cikkeink:

Plauru környékén korábban is előfordultak dróntámadások, ezért a helyiek már óvóhelyekkel készültek, de most a veszély túl nagy volt az otthonmaradáshoz.

A településről eddig 15 személyt evakuáltak Ceatolchioi településre, ahol a helyi önkormányzat biztosított számukra szállást. További lakosok saját járművel menekültek a környékbeli falvakba, a többiek evakuálásáról a hatóságok gondoskodnak.
Címlapkép: Getty Images
