Életveszély a határon: román települést kellett evakuálni orosz dróntámadás miatt

Az éjszakai orosz dróntámadás következtében egy cseppfolyósított földgázt szállító hajót találtak el az Izmajil kikötőben. Robbanásveszély miatt a közeli romániai Plauru települést evakuálni kellett, a lakókat biztonságos helyekre szállították, írja a Maszol.

Az ukrajnai Izmajil kikötőjét az éjszaka folyamán orosz drónok támadták, az egyik repülő szerkezet eltalálta a 4 ezer tonnányi cseppfolyósított földgázt szállító hajót, amely kigyulladt. A robbanásveszély miatt a határ menti romániai Plauru településen azonnali evakuálást rendeltek el.

A helyi védelmi hatóságok RO-Alert riasztást adtak ki hajnali 2:30-kor, majd az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelet koordinálásával a lakosokat biztonságos helyekre szállították.

Plauru környékén korábban is előfordultak dróntámadások, ezért a helyiek már óvóhelyekkel készültek, de most a veszély túl nagy volt az otthonmaradáshoz.

A településről eddig 15 személyt evakuáltak Ceatolchioi településre, ahol a helyi önkormányzat biztosított számukra szállást. További lakosok saját járművel menekültek a környékbeli falvakba, a többiek evakuálásáról a hatóságok gondoskodnak.