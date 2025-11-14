2025. november 14. péntek Aliz
6 °C Budapest
Alcatraz sziget a hajóról nézve amerikai zászlóval
Világ

Küszöbön a világméretű háború? Már az amerikai partoknál is orosz hajó bukkant fel, azonnal reagáltak

Pénzcentrum
2025. november 14. 09:26

Orosz katonai hajót észleltek Hawaii közelében, az amerikai parti őrség azonnal reagált a jelenlétre - írta meg a Reuters.

Az amerikai parti őrség tájékoztatása szerint október 29-én egy orosz haditengerészeti egységet figyeltek meg Oahu szigetétől délre, mindössze 15 tengeri mérföldre (24 kilométerre), az amerikai felségvizek határának közelében.

A helyzetre válaszul a parti őrség egy HC-130-as felderítő repülőgépet és egy őrhajót vezényelt a területre, hogy nyomon kövesse a "Karélia" névre hallgató orosz haditengerészeti hírszerző hajó mozgását.

A parti őrség közleménye hangsúlyozta, hogy a nemzetközi jogi normákkal összhangban figyelemmel kísérték az orosz hajó tevékenységét, biztosítva ezzel a térségben közlekedő amerikai hajók biztonságát és támogatva az Egyesült Államok védelmi erőfeszítéseit.

A jelentések szerint az orosz hajó nem hatolt be az amerikai felségvizekre. A Reuters megkeresésére a washingtoni orosz nagykövetség nem kívánt reagálni az incidensre.
Címlapkép: Getty Images
