Globális felmelegedés térkép Infografika hő Európa térképek éghajlatváltozás
Világ

Mit nekünk atomháború: ez most a legnagyobb fenyegetés, sürgős beavatkozásra van szükség vagy mindennek vége

Pénzcentrum
2025. november 6. 12:15

Egy új jelentés szerint még van esély a klímaválság legrosszabb hatásainak elkerülésére, ha a kormányok összehangolt lépéseket tesznek az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére - írta meg a The Guardian.

A Climate Analytics kutatócsoport jelentése szerint a jelenlegi kormányzati célkitűzések elégtelenek a klímaválság legrosszabb hatásainak elkerülésére, ezért felülvizsgálatra van szükség. A szakértők a megújuló energiaforrások használatának gyors bővítését és a közlekedés, a fűtés és az ipar kulcsfontosságú ágazatainak villamosítását sürgetik.

A világ vezetői Belémben, az Amazonas torkolatánál fekvő brazil városban találkoznak csütörtökön és pénteken, hogy megvitassák a klímaválságot, mielőtt hétfőn megkezdődik az ENSZ Cop30 klímacsúcsa.

A hőmérséklet már két éve meghaladja a 2015-ös párizsi megállapodásban meghatározott, az iparosodás előtti szinthez képest mért 1,5 Celsius-fokos globális felmelegedési határt. Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) a héten közzétett jelentése szerint a nemzeti kormányok jelenlegi tervei körülbelül 2,3-2,5 Celsius-fokos felmelegedéshez vezetnének.

Kapcsolódó cikkeink:

A Climate Analytics kutatói szerint az általuk felvázolt terv biztosíthatná, hogy a felmelegedés 2050 előtt 1,7 Celsius-foknál tetőzzön. Ez az évszázad végére 1,5 Celsius-fokra csökkenthető a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivonásával és a légkörből szén-dioxidot kivonó technológiák alkalmazásával.

A Cop30 konferencián minden országtól elvárják, hogy a 2015-ös párizsi megállapodás keretében nemzeti klímaterveket (NDC-ket) készítsen. Az UNEP elemzése szerint a jelenlegi NDC-k körülbelül 2,5 Celsius-fokkal melegebb világhoz vezetnének, ami akár 2,8 Celsius-fokra is emelkedhet.

Neil Grant, a Climate Analytics vezető szakértője szerint: "Az elmúlt öt év értékes időt vett el a klímavédelem kritikus évtizedéből. Ugyanakkor a megújuló energiaforrások és akkumulátorok forradalma rekordokat döntött világszerte, ami segíthet felgyorsítani a tiszta energiára való átállást és behozni az elveszített időt."
Címlapkép: Getty Images
