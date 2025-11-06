A párizsi rendőrség négy férfit vett őrizetbe a Louvre kirablása miatt. Az egyikük egy volt biztonsági őr és TikTok-influenszer.
Mit nekünk atomháború: ez most a legnagyobb fenyegetés, sürgős beavatkozásra van szükség vagy mindennek vége
Egy új jelentés szerint még van esély a klímaválság legrosszabb hatásainak elkerülésére, ha a kormányok összehangolt lépéseket tesznek az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére - írta meg a The Guardian.
A Climate Analytics kutatócsoport jelentése szerint a jelenlegi kormányzati célkitűzések elégtelenek a klímaválság legrosszabb hatásainak elkerülésére, ezért felülvizsgálatra van szükség. A szakértők a megújuló energiaforrások használatának gyors bővítését és a közlekedés, a fűtés és az ipar kulcsfontosságú ágazatainak villamosítását sürgetik.
A világ vezetői Belémben, az Amazonas torkolatánál fekvő brazil városban találkoznak csütörtökön és pénteken, hogy megvitassák a klímaválságot, mielőtt hétfőn megkezdődik az ENSZ Cop30 klímacsúcsa.
A hőmérséklet már két éve meghaladja a 2015-ös párizsi megállapodásban meghatározott, az iparosodás előtti szinthez képest mért 1,5 Celsius-fokos globális felmelegedési határt. Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) a héten közzétett jelentése szerint a nemzeti kormányok jelenlegi tervei körülbelül 2,3-2,5 Celsius-fokos felmelegedéshez vezetnének.
A Climate Analytics kutatói szerint az általuk felvázolt terv biztosíthatná, hogy a felmelegedés 2050 előtt 1,7 Celsius-foknál tetőzzön. Ez az évszázad végére 1,5 Celsius-fokra csökkenthető a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivonásával és a légkörből szén-dioxidot kivonó technológiák alkalmazásával.
A Cop30 konferencián minden országtól elvárják, hogy a 2015-ös párizsi megállapodás keretében nemzeti klímaterveket (NDC-ket) készítsen. Az UNEP elemzése szerint a jelenlegi NDC-k körülbelül 2,5 Celsius-fokkal melegebb világhoz vezetnének, ami akár 2,8 Celsius-fokra is emelkedhet.
Neil Grant, a Climate Analytics vezető szakértője szerint: "Az elmúlt öt év értékes időt vett el a klímavédelem kritikus évtizedéből. Ugyanakkor a megújuló energiaforrások és akkumulátorok forradalma rekordokat döntött világszerte, ami segíthet felgyorsítani a tiszta energiára való átállást és behozni az elveszített időt."
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
Tavaly globálisan 2,7 billió dollárt fordítottak a világ országai katonai kiadásokra, ennek egy jelentős része pedig kutatás-fejlesztés.
A demokrata színekben induló jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé kedden.
A megkérdezettek ötöde (20 százalék) úgy véli, hogy háztartásuk helyzete javulni fog a következő 12 hónapban, míg körülbelül harmaduk (34 százalék) szerint romlani fog.
Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajna-eszköz 1,8 milliárd eurós ötödik részletének kifizetését, miután Kijev teljesítette a szükséges reformlépéseket.
Súlyos csapás érte a Rosznyeft tulajdonában lévő tuapszei olajterminált egy ukrán dróntámadás során. A legfrissebb információk szerint öt hajó szenvedett jelentős károkat.
Trump felére csökkenti a fentanillal kapcsolatos vámokat Kínával szemben, miután új munkacsoportot hoztak létre a szintetikus opioid elleni küzdelemre.
Elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok egykori alelnöke, aki George W. Bush mellett szolgált 2001 és 2009 között.
Életét vesztette egy 66 éves építőmunkás a Torre dei Conti torony összeomlása során Rómában.
Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Baskírföldön található Szterlitamak petrolkémiai üzem vízkezelő létesítményét, amely részlegesen beomlott.
A Kreml számítása szerint az energiarendszer összeomlása újabb, a második világháború óta nem látott méretű menekülthullámot indítana el nyugat felé.
Lesújtó kórkép Magyarországról: emiatt is stresszes, frusztrált rengeteg magyar - sokan észre sem veszik
A kutatásban résztvevők többsége szerint a vállalkozások nem igazán foglalkoznak azzal, hogy üzletük arculata vizuálisan illeszkedjen a környezetbe.
A Kathmandu Post értesülései szerint az áldozatok között öt hegymászó, valamint két nepáli hegyi vezető van.
"Tele vannak a raktáraink lőszerrel és folyamatosan gyártunk utánpótlást, főleg aknavető-lőszereket." - mondta az elnök.
Felújítási munkálatok közben részben összeomlott a Forum Romanum mellett álló, 13. században épült Torre dei Conti középkori torony.
Egy idős házaspárt kitiltottak egy angliai Aldi áruházból, miután vita alakult ki a pénztárnál a bevásárlókocsi kipakolása miatt.
Dél-Korea és Kína tartalomcsere-megállapodást kötött, ami új lehetőségeket nyithat a K-pop előtt.
Célkeresztbe került a kínai óriáscég, a francia kormány ultimátumot adott a Sheinnek.
Az Egyesült Államok által bejelentett atomfegyver-tesztek nem járnak majd nukleáris robbanásokkal, de tesztelni azért fognak.