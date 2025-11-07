2025. november 7. péntek Rezső
rakétaindítás az esti mező, a lenyugvó nap hátterében.
Világ

Újabb légicsapásokat rendelt el Donald Trump: mire készülhet az USA hadserege?

Pénzcentrum
2025. november 7. 12:46

Az Egyesült Államok újabb halálos csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra a Karib-tengeren, tovább növelve a Trump-adminisztráció dél-amerikai vizeken végrehajtott katonai műveleteinek halálos áldozatainak számát.  

A Euronews szerint Pete Hegseth védelmi miniszter csütörtökön jelentette be a támadást, amely három ember halálát okozta a hajón. A miniszter közösségi médiában közzétett egy 20 másodperces videót a csapásról, és kijelentette: "Ahogy korábban is mondtuk, a narkó-terroristák elleni hajótámadások folytatódni fognak, amíg az amerikai nép mérgezése meg nem szűnik."

Hegseth állítása szerint a hajót "egy terrorszervezetnek minősített csoport üzemeltette", és figyelmeztetett: "Ha továbbra is drogkereskedelmet folytattok, megölünk titeket."

Donald Trump elnök azzal indokolta a támadásokat, hogy Washington "fegyveres konfliktusban" áll a drogkartellekkel, és külföldi terrorszervezetek működtetik a hajókat. Az adminisztráció azonban nem szolgáltatott bizonyítékokat vagy további részleteket állításaihoz.

Kapcsolódó cikkeink:

Hegseth és Marco Rubio külügyminiszter szerdán tájékoztatott egy szűk kongresszusi vezetői csoportot a bővülő katonai kampányról, betekintést nyújtva a csapások mögötti jogi érvelésbe és stratégiába. A republikánusok vagy hallgattak, vagy bizalmukat fejezték ki a kampánnyal kapcsolatban, míg a demokraták szerint a Kongresszusnak több információra van szüksége a csapások eljárásrendjéről és jogi indoklásáról.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Venezuela és Kolumbia bírósági eljáráson kívüli kivégzéseknek minősítette a támadásokat, amit a Trump-adminisztráció visszautasított. Washington nemrégiben fokozta a Nicolás Maduro venezuelai elnök rezsimje elleni retorikáját, ami felerősítette az esetleges amerikai katonai beavatkozástól való félelmeket, bár Trump tagadja ennek lehetőségét.
Címlapkép: Getty Images
