Újabb légicsapásokat rendelt el Donald Trump: mire készülhet az USA hadserege?

Az Egyesült Államok újabb halálos csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra a Karib-tengeren, tovább növelve a Trump-adminisztráció dél-amerikai vizeken végrehajtott katonai műveleteinek halálos áldozatainak számát.

A Euronews szerint Pete Hegseth védelmi miniszter csütörtökön jelentette be a támadást, amely három ember halálát okozta a hajón. A miniszter közösségi médiában közzétett egy 20 másodperces videót a csapásról, és kijelentette: "Ahogy korábban is mondtuk, a narkó-terroristák elleni hajótámadások folytatódni fognak, amíg az amerikai nép mérgezése meg nem szűnik."

Hegseth állítása szerint a hajót "egy terrorszervezetnek minősített csoport üzemeltette", és figyelmeztetett: "Ha továbbra is drogkereskedelmet folytattok, megölünk titeket."

Donald Trump elnök azzal indokolta a támadásokat, hogy Washington "fegyveres konfliktusban" áll a drogkartellekkel, és külföldi terrorszervezetek működtetik a hajókat. Az adminisztráció azonban nem szolgáltatott bizonyítékokat vagy további részleteket állításaihoz.

Hegseth és Marco Rubio külügyminiszter szerdán tájékoztatott egy szűk kongresszusi vezetői csoportot a bővülő katonai kampányról, betekintést nyújtva a csapások mögötti jogi érvelésbe és stratégiába. A republikánusok vagy hallgattak, vagy bizalmukat fejezték ki a kampánnyal kapcsolatban, míg a demokraták szerint a Kongresszusnak több információra van szüksége a csapások eljárásrendjéről és jogi indoklásáról.

Venezuela és Kolumbia bírósági eljáráson kívüli kivégzéseknek minősítette a támadásokat, amit a Trump-adminisztráció visszautasított. Washington nemrégiben fokozta a Nicolás Maduro venezuelai elnök rezsimje elleni retorikáját, ami felerősítette az esetleges amerikai katonai beavatkozástól való félelmeket, bár Trump tagadja ennek lehetőségét.