A KMar hangsúlyozta, hogy a holland esetek nem hasonlíthatók a belgiumi történésekhez, ahol az elmúlt héten több katonai létesítmény közelében is megjelentek drónok.
Újabb légicsapásokat rendelt el Donald Trump: mire készülhet az USA hadserege?
Az Egyesült Államok újabb halálos csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra a Karib-tengeren, tovább növelve a Trump-adminisztráció dél-amerikai vizeken végrehajtott katonai műveleteinek halálos áldozatainak számát.
A Euronews szerint Pete Hegseth védelmi miniszter csütörtökön jelentette be a támadást, amely három ember halálát okozta a hajón. A miniszter közösségi médiában közzétett egy 20 másodperces videót a csapásról, és kijelentette: "Ahogy korábban is mondtuk, a narkó-terroristák elleni hajótámadások folytatódni fognak, amíg az amerikai nép mérgezése meg nem szűnik."
Hegseth állítása szerint a hajót "egy terrorszervezetnek minősített csoport üzemeltette", és figyelmeztetett: "Ha továbbra is drogkereskedelmet folytattok, megölünk titeket."
Donald Trump elnök azzal indokolta a támadásokat, hogy Washington "fegyveres konfliktusban" áll a drogkartellekkel, és külföldi terrorszervezetek működtetik a hajókat. Az adminisztráció azonban nem szolgáltatott bizonyítékokat vagy további részleteket állításaihoz.
Hegseth és Marco Rubio külügyminiszter szerdán tájékoztatott egy szűk kongresszusi vezetői csoportot a bővülő katonai kampányról, betekintést nyújtva a csapások mögötti jogi érvelésbe és stratégiába. A republikánusok vagy hallgattak, vagy bizalmukat fejezték ki a kampánnyal kapcsolatban, míg a demokraták szerint a Kongresszusnak több információra van szüksége a csapások eljárásrendjéről és jogi indoklásáról.
Venezuela és Kolumbia bírósági eljáráson kívüli kivégzéseknek minősítette a támadásokat, amit a Trump-adminisztráció visszautasított. Washington nemrégiben fokozta a Nicolás Maduro venezuelai elnök rezsimje elleni retorikáját, ami felerősítette az esetleges amerikai katonai beavatkozástól való félelmeket, bár Trump tagadja ennek lehetőségét.
A Kreml szóvivője nyilatkozott a tervezett budapesti Trump-Putyin találkozó lehetséges időpontjáról, miután az amerikai elnök korábban elhalasztotta a megbeszélést.
Kína megkezdte az amerikai mezőgazdasági termékek vásárlását a két ország vezetőinek találkozója után.
Kiadták a tűzparancsot a határ menti magyar településeken: szabadon lelőhetik mostantól a jogtalan behatolókat
Romániában új, szigorú szabály lépett életbe: az emberekre vagy vagyontárgyakra veszélyes medvék azonnal lelőhetők, ha bejárnak a településekre.
Orbán Viktor washingtoni látogatása lehetőséget adhat arra, hogy ismét szóba kerüljön a magyar–amerikai kettős adóztatást kizáró egyezmény ügye.
A Louvre mindenre költött, csak a biztonságra nem: ezért történhetett meg a 88 millió erós ékszerrablás
A francia állami számvevőszék jelentése szerint a Louvre múzeum a biztonsági fejlesztések helyett a "látványos és vonzó" projekteket részesítette előnyben.
Egyiptom korábbi turisztikai és régészeti minisztere csütörtökön hivatalosan is az UNESCO vezetője lehet, miközben örökségvédelmi szervezetek bírálják korábbi tevékenységét.
Orbán Viktor és delegációja csütörtök reggel a Wizz Air járatával indult útnak Budapestről Washingtonba.
Mit nekünk atomháború: ez most a legnagyobb fenyegetés, sürgős beavatkozásra van szükség vagy mindennek vége
Egy új jelentés szerint még van esély a klímaválság legrosszabb hatásainak elkerülésére.
A párizsi rendőrség négy férfit vett őrizetbe a Louvre kirablása miatt. Az egyikük egy volt biztonsági őr és TikTok-influenszer.
Tíz ember megsérült, közülük négyen súlyosan, amikor egy férfi szándékosan elütötte őket egy francia szigeten.
Eljött Trump ítéletnapja, a Legfelsőbb Bíróság csavarhatja ki a kormányt a kezéből: már mesterkedik a bosszún az amerikai elnök?
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága ma tárgyalja Donald Trump átfogó vámintézkedéseinek jogszerűségét.
Bejelentkezett Trump egyik csodafegyveréért a szaúdi hadsereg: nem sajnálják a dollármilliárdokat, fordulhat a kocka a Közel-Keleten
A Trump-kormányzat fontolóra vette, hogy akár 48 darab F–35-ös vadászgépet adjon el Szaúd-Arábiának, ami több milliárd dolláros fegyverüzletet jelenthet.
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
Tavaly globálisan 2,7 billió dollárt fordítottak a világ országai katonai kiadásokra, ennek egy jelentős része pedig kutatás-fejlesztés.
A demokrata színekben induló jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé kedden.
A megkérdezettek ötöde (20 százalék) úgy véli, hogy háztartásuk helyzete javulni fog a következő 12 hónapban, míg körülbelül harmaduk (34 százalék) szerint romlani fog.
Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajna-eszköz 1,8 milliárd eurós ötödik részletének kifizetését, miután Kijev teljesítette a szükséges reformlépéseket.
Súlyos csapás érte a Rosznyeft tulajdonában lévő tuapszei olajterminált egy ukrán dróntámadás során. A legfrissebb információk szerint öt hajó szenvedett jelentős károkat.
Trump felére csökkenti a fentanillal kapcsolatos vámokat Kínával szemben, miután új munkacsoportot hoztak létre a szintetikus opioid elleni küzdelemre.