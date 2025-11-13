Nem akárhol toboroz zsoldosokat Oroszország: tényleg világméretű háború lesz ebből?

Több mint 200 kenyai állampolgár harcolhat Oroszország oldalán az ukrajnai háborúban, gyakran megtévesztő toborzási módszerek áldozataként - közölte a kelet-afrikai ország külügyminisztériuma a Reuters beszámolója szerint.

Ukrajna múlt heti jelentése szerint mintegy 1400 afrikai állampolgár szolgálhat az orosz haderőben, akik 35 különböző országból származnak. A kenyai külügyminisztérium megerősítette, hogy saját állampolgáraik is érintettek ebben a jelenségben.

A kenyai hatóságok információi szerint a moszkvai nagykövetségük már sérüléseket is regisztrált a besorozott állampolgároknál. A toborzók akár 18 000 dolláros ajánlatokkal csábítják a kenyaiakat, amely összeg állítólag a vízum, az utazás és a szállás költségeit fedezné.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter "a halálos ítélettel egyenértékűnek" nevezte az afrikaiak besorozását, és felszólította az érintett országok kormányait, hogy figyelmeztessék állampolgáraikat a veszélyre. Az orosz nagykövetség Nairobiban egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Szeptemberben a kenyai hatóságok egy biztonsági razzia során 21 állampolgárt mentettek ki Nairobi közelében, akiket a minisztérium szerint háborús bevetésre készítettek fel. Az ügyben egy személyt letartóztattak és eljárás indult ellene.

A külügyminisztérium közleménye szerint a toborzók gyakran félrevezetik az áldozatokat a munka jellegét illetően. Sokan abban a hitben írnak alá szerződést, hogy nem harci feladatokat, hanem például drónok összeszerelését, vegyszerek kezelését vagy festési munkákat fognak végezni.