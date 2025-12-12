Ez nem volt valami izgalmas: elnököt választott az autósport-szövetség, de ki győzött?

Mohammed Ben Sulayem újabb négy évre a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke marad, miután a pénteki választáson egyedüli jelöltként a szavazatok 91,51%-át szerezte meg - közölte a BBC.

A 64 éves emírségi Ben Sulayem a FIA Közgyűlésén, az üzbegisztáni Taskentben tartott választáson nyerte el második elnöki ciklusát, amely 2029 decemberéig tart. Figyelemre méltó, hogy a szavazásra jogosult klubok 8,5%-a nem szavazott az egyetlen jelöltre.

Az amerikai Tim Mayer és a svájci Laura Villars korábban jelezték indulási szándékukat, de nem tudták összeállítani a szükséges alelnöki csapatot. A FIA választási szabályai szerint minden jelöltnek meg kell neveznie egy-egy személyt a szövetség minden globális régiójából, azonban a hivatalos listán csak egy dél-amerikai szerepelt, Fabiana Ecclestone, aki már Ben Sulayem csapatának tagja volt.

A választást jelenleg is jogi kihívás övezi Franciaországban, amelyet Villars indított. Emellett a FIA, az F1 kereskedelmi jogok birtokosával együtt, jogi eljárással néz szembe Felipe Massa korábbi F1-pilóta részéről is.

Ben Sulayem első hivatali időszakát számos irányítással kapcsolatos vita jellemezte. Ellenfelei azzal vádolták, hogy olyan változtatásokat hajtott végre, amelyek megerősítették hatalmát.

A FIA közleménye szerint az első ciklus "széles körű átalakulást hozott, javította az irányítást, a működést és helyreállította a szövetség pénzügyi egészségét". A nyilatkozat kiemelte az elmúlt négy év intézményi reformjait, a megerősített költségvetési fegyelmet, a fejlesztett külső ellenőrzési folyamatokat és a modernizált irányítási struktúrákat.

Ben Sulayem nyilatkozatában hangsúlyozta: "Ez az év fordulópontot jelentett a FIA számára. 2025-ben történelmi pénzügyi fordulatot hajtottunk végre, biztosítottuk a FIA összes világbajnokságának erősebb jövőjét, és továbbra is biztonságosabb, fenntarthatóbb és megfizethetőbb mobilitást biztosítottunk világszerte."

Az elnököt emellett a FIA Alapítvány elnökévé is kinevezték, amely egy független, az Egyesült Királyságban bejegyzett jótékonysági szervezet.