A vállalat már megtette a szükséges intézkedéseket a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonására és a fogyasztóktól való visszahívására.
Putyin bukása nem megkönnyebbülés lesz, hanem új rémálom Európának?
A Nyugatnak fel kell készülnie Vlagyimir Putyin utódlására, amely zárt körben, kiszámíthatatlanul zajlik majd - figyelmeztet John Kennedy, a Rand Corporation szakértője. Az orosz elnök távozása azonban nem jelenti automatikusan egy kevésbé veszélyes Oroszország létrejöttét.
"A Nyugat súlyos hibát követne el, ha nem készülne fel Vlagyimir Putyin halálára" – nyilatkozta a L'Express francia lapnak John Kennedy, a Rand Corporation európai kutatási igazgatója, amelyet a Portfolio szemlézett.
A szakértő szerint bár az orosz elnök alkotmánymódosításokkal 2036-ig biztosította hatalmát, és láthatóan törekszik élete meghosszabbítására, az utódlás kérdése elkerülhetetlen. Kennedy hangsúlyozta, hogy a nyugati országoknak már most fel kellene mérniük a lehetséges forgatókönyveket, mivel Európa stratégiai stabilitása nagyban függ a Putyin utáni időszaktól.
Az elemzés rámutat, hogy Putyin viselkedésében egyre erősebben megfigyelhető az egészségmegőrzésre való törekvés: visszafogta a személyes kontaktusokat, távolságot tart környezetétől, és gyakran videókapcsolaton keresztül tárgyal. Ennek ellenére Kennedy úgy véli, "az elnök minden eszközzel igyekszik hatalmon maradni, és szinte biztosra vehető indulása 2030-ban is, hiszen az ellenzéket felszámolta, Alexej Navalnijt pedig halála előtt is évekig üldözték."
A szakértő szerint reális forgatókönyv, hogy Putyin hivatalban hal meg, ahogyan a 20. századi orosz vezetők többsége. Az utódlási folyamat várhatóan nem nyilvánosan, hanem zárt, klienshálózatokon belüli alkuk mentén zajlik majd, ezért a nyugati titkosszolgálatoknak sürgősen fel kell térképezniük az orosz elit belső viszonyrendszerét.
Kennedy kiemelte, hogy "Putyin nem nevezett meg utódot, és meg is gyengítené magát, ha ezt nyíltan tenné, hiszen ezzel azt jelezné, közeleg a távozása." A lehetséges örökösök között említik Alekszej Djomint, az Államtanács titkárát, illetve a biztonsági szolgálatok köreiből származó szereplőket, de nem zárható ki egy váratlan személy hatalomra kerülése sem.
A helyzetet tovább bonyolítja az orosz gazdaság és társadalom romló állapota. A kedvezőtlen demográfiai mutatók, a néhány ágazatra támaszkodó gazdaság, az innováció hiánya és a háború okozta károk mélyítik az ország függőségét Kínától. A Putyin köréhez tartozó, gazdasági kulcspozíciókat betöltő csoportok - az úgynevezett "bojárok" - patrónusuk eltűnésével akár egymással is szembekerülhetnek, ami erőszakos konfliktusokhoz vezethet.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Kennedy figyelmeztet: "tévedés lenne azt feltételezni, hogy Putyin távozása automatikusan mérsékelt, kevésbé veszélyes Oroszországot eredményez." Az orosz stratégiai kultúrában mélyen gyökerezik az autokratikus hagyomány, a birodalmi gondolkodás és a nacionalizmus, amelyek túlmutatnak egyetlen személyen.
A szakértő szerint a Nyugat eddig túl optimistán tekintett Oroszország demokratikus átalakulásának lehetőségére. Ezért "a döntéshozóknak óvatosabban és jóval előrelátóbban kell készülniük egy olyan korszakra, amelyben Putyin már nem lesz jelen, mert a változás ugyan elkerülhetetlen, de kimenetele korántsem biztos, hogy kedvező lesz."
Címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA
Bevásárolunk Trump rettegett csodafegyveréből: ezt érdemes tudni a HIMARS-rendszerről - mire használná a magyar hadsereg?
Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól; az amerikai külügy szerint a megállapodás értéke 700 millió dollár.
A Kreml arra figyelmeztetett, hogy Oroszország kénytelen lesz hasonlóképpen cselekedni, ha az Egyesült Államok vagy bármely más ország ilyen kísérleteket hajtana végre.
Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-éig marad érvényben.
Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól, amely a világ legjobb ilyen típusú fegyverrendszere.
Törökország népirtás és emberiség elleni bűncselekmények vádjával elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu és kormányának 36 magas rangú tisztviselője ellen.
Orbán Viktor sajtótájékoztatón számolt be az amerikai elnökkel folytatott tárgyalásairól, ahol energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági együttműködésről állapodtak meg.
Orbán úgy látja, az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely valóban a béke mellett áll, miközben Ukrajna katonai győzelmében szerinte már kevesen hisznek.
Gazában a lakosok megkezdték a helyreállítási munkálatokat, miközben különböző újjáépítési tervek versenyeznek egymással a háború sújtotta terület jövőjének alakításáért.
Az oroszok mostantól nem kaphatnak többszöri beutazásra jogosító vízumot – csak kivételes esetekben enyhíthet az EU.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a férfit a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei fogták el a helyszínen.
Tovább szűkült Németország külkereskedelmi többlete 2025 szeptemberében, a vártnál erőteljesebb importnövekedés miatt.
2025 októbere a harmadik legmelegebb október volt a globális mérések történetében az EU Copernicus Klímaváltozási Szolgálatának (C3S) adatai szerint.
A lövöldözésben egy 33 éves csecsen férfi életét vesztette, egy 55 éves szerb férfi pedig életveszélyesen megsebesült.
Kína exportja 1,1%-kal csökkent októberben az előző év azonos időszakához képest, miközben az Egyesült Államokba irányuló szállítmányok 25%-kal zuhantak.
A Kreml szóvivője nyilatkozott a tervezett budapesti Trump-Putyin találkozó lehetséges időpontjáról, miután az amerikai elnök korábban elhalasztotta a megbeszélést.
Az Egyesült Államok újabb halálos csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra a Karib-tengeren.
A KMar hangsúlyozta, hogy a holland esetek nem hasonlíthatók a belgiumi történésekhez, ahol az elmúlt héten több katonai létesítmény közelében is megjelentek drónok.
Bulgária készül átvenni a Lukoil Burgas olajfinomítóját az amerikai szankciók miatt.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.