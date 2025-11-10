Putyin bukása nem megkönnyebbülés lesz, hanem új rémálom Európának?

A Nyugatnak fel kell készülnie Vlagyimir Putyin utódlására, amely zárt körben, kiszámíthatatlanul zajlik majd - figyelmeztet John Kennedy, a Rand Corporation szakértője. Az orosz elnök távozása azonban nem jelenti automatikusan egy kevésbé veszélyes Oroszország létrejöttét.

"A Nyugat súlyos hibát követne el, ha nem készülne fel Vlagyimir Putyin halálára" – nyilatkozta a L'Express francia lapnak John Kennedy, a Rand Corporation európai kutatási igazgatója, amelyet a Portfolio szemlézett.

A szakértő szerint bár az orosz elnök alkotmánymódosításokkal 2036-ig biztosította hatalmát, és láthatóan törekszik élete meghosszabbítására, az utódlás kérdése elkerülhetetlen. Kennedy hangsúlyozta, hogy a nyugati országoknak már most fel kellene mérniük a lehetséges forgatókönyveket, mivel Európa stratégiai stabilitása nagyban függ a Putyin utáni időszaktól.

Az elemzés rámutat, hogy Putyin viselkedésében egyre erősebben megfigyelhető az egészségmegőrzésre való törekvés: visszafogta a személyes kontaktusokat, távolságot tart környezetétől, és gyakran videókapcsolaton keresztül tárgyal. Ennek ellenére Kennedy úgy véli, "az elnök minden eszközzel igyekszik hatalmon maradni, és szinte biztosra vehető indulása 2030-ban is, hiszen az ellenzéket felszámolta, Alexej Navalnijt pedig halála előtt is évekig üldözték."

A szakértő szerint reális forgatókönyv, hogy Putyin hivatalban hal meg, ahogyan a 20. századi orosz vezetők többsége. Az utódlási folyamat várhatóan nem nyilvánosan, hanem zárt, klienshálózatokon belüli alkuk mentén zajlik majd, ezért a nyugati titkosszolgálatoknak sürgősen fel kell térképezniük az orosz elit belső viszonyrendszerét.

Kennedy kiemelte, hogy "Putyin nem nevezett meg utódot, és meg is gyengítené magát, ha ezt nyíltan tenné, hiszen ezzel azt jelezné, közeleg a távozása." A lehetséges örökösök között említik Alekszej Djomint, az Államtanács titkárát, illetve a biztonsági szolgálatok köreiből származó szereplőket, de nem zárható ki egy váratlan személy hatalomra kerülése sem.

A helyzetet tovább bonyolítja az orosz gazdaság és társadalom romló állapota. A kedvezőtlen demográfiai mutatók, a néhány ágazatra támaszkodó gazdaság, az innováció hiánya és a háború okozta károk mélyítik az ország függőségét Kínától. A Putyin köréhez tartozó, gazdasági kulcspozíciókat betöltő csoportok - az úgynevezett "bojárok" - patrónusuk eltűnésével akár egymással is szembekerülhetnek, ami erőszakos konfliktusokhoz vezethet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kennedy figyelmeztet: "tévedés lenne azt feltételezni, hogy Putyin távozása automatikusan mérsékelt, kevésbé veszélyes Oroszországot eredményez." Az orosz stratégiai kultúrában mélyen gyökerezik az autokratikus hagyomány, a birodalmi gondolkodás és a nacionalizmus, amelyek túlmutatnak egyetlen személyen.

A szakértő szerint a Nyugat eddig túl optimistán tekintett Oroszország demokratikus átalakulásának lehetőségére. Ezért "a döntéshozóknak óvatosabban és jóval előrelátóbban kell készülniük egy olyan korszakra, amelyben Putyin már nem lesz jelen, mert a változás ugyan elkerülhetetlen, de kimenetele korántsem biztos, hogy kedvező lesz."

Címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA

