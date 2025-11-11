2025. november 11. kedd Márton
Idős üzletember érkezik a szállodába
Világ

Csődbe ment a népszerű szállásadó: a vendégeknek szinte azonnal el kellett hagyniuk a szobákat

Pénzcentrum
2025. november 11. 11:48

A Sonder rövid távú szálláskiadó vállalat csődöt jelentett, miután a Marriott International felmondta a két cég közötti licencszerződést, írta a CNBC.

A 2024 augusztusában aláírt szerződés lehetővé tette, hogy a Sonder szállodáit a Marriott Bonvoy weboldalán keresztül lehessen foglalni, ami életmentő lehetőségnek tűnt a San Francisco-i székhelyű cég számára, amely a Covid-19 járvány alatt és a 2022-es tőzsdére lépése óta pénzügyi nehézségekkel küzdött.

A Marriott vasárnapi közleményében azt írta, hogy a 20 éves licencszerződés "már nincs érvényben", okként a Sonder "mulasztását" jelölve meg. A Sonder hétfői válaszában közölte, hogy "átfogó erőfeszítéseket" tett a vállalat pénzügyeinek javítására a Marriott bejelentését követően, de sikertelenül.

Kapcsolódó cikkeink:

"Tekintettel ezekre a sikertelen erőfeszítésekre és a vállalat pénzügyi helyzetére, az igazgatótanács meghozta a nehéz döntést, hogy leállítja a működést és azonnal bírósági felügyelet mellett felszámolja az amerikai üzletágat" - állt a közleményben.

Janice Sears, a Sonder ideiglenes vezérigazgatója szerint a Marriott Bonvoy weboldalával kapcsolatos technikai integrációs problémák "jelentős, előre nem látott integrációs költségeket, valamint a bevételek meredek csökkenését" okozták. "Lesújtó, hogy olyan pontra jutottunk, ahol a felszámolás az egyetlen járható út" - tette hozzá.

Az egykor 1,9 milliárd dollárra értékelt vállalat közölte, hogy külföldön is fizetésképtelenségi eljárást kezdeményez. A 40 városban működő céget az Airbnb és a hagyományos szállodák keverékeként tartották számon, amely technológiailag fejlett ingatlanokban kínált hosszabb távú szállásokat, különösen a távmunkások körében. A vállalat sok szállodát hosszú távú bérleti szerződésekkel üzemeltetett, ami olyan "eszközigényes" stratégiát eredményezett, amelyet a vendéglátóiparban ma már sokan elkerülnek.

A CNBC által megkérdezett Sonder-vendégek elmondták, hogy váratlanul érte őket a hír, néhányukat kevesebb mint 24 órás határidővel szólították fel szobáik elhagyására. Az egyik utazó, Connie Yang elmondta, hogy előre fizetett egy november 7-17. közötti tartózkodásért a New York-i Sonder Battery Parkban, majd november 9-én, vasárnap e-mailt kapott, hogy másnap reggel 9 óráig el kell hagynia a szállodát.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

"Az indoklás szerint a Sonder és a Marriott közötti licencszerződés megszűnt" - mondta. "Az egész épületet felszólították a kiürítésre." Hozzátette: "A szomszédom a terápiában lévő rákos férjének segít, és kifizették a teljes hónapot. Ez felfoghatatlan." Arról is beszámolt, hogy a Sonder helyi személyzetének néhány tagját könnyezni látta, mivel "semmit sem tudtak" a helyzetről.

Hétfő reggel "az emberek siettek, hogy elhagyják az épületet, mielőtt lezárják" - mondta. Más utazók a közösségi médiában osztották meg történeteiket a Sonder bezárásáról, beleértve a Marriott ügyfélszolgálatától való segítségkérési kísérleteiket is.

Yang elmondta, hogy ő is felvette a kapcsolatot a Marriottal: "Felhívtam a Marriottot és beszéltem egy felügyelővel, aki azt mondta, nem adhatnak nekünk jobb árakat... és nem is fognak szobákat keresni számunkra. Mindannyiunkat magunkra hagytak." A Marriott vasárnapi közleményében azt írta, hogy "azonnali prioritásuk a jelenleg Sonder-ingatlanokban tartózkodó vendégek és a közelgő foglalásokkal rendelkezők támogatása", hozzátéve, hogy felveszik a kapcsolatot azokkal a vendégekkel, "akik közvetlenül a Marriott csatornáin keresztül foglaltak".

Yang, aki a Booking.com-on keresztül foglalta szállását, elmondta, hogy a platform képviselője "biztosított arról, hogy visszatérítést kapok". Végül saját maga talált alternatív szállást egy Hiltonban.
Címlapkép: Getty Images
