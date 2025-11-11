Csődbe ment a népszerű szállásadó: a vendégeknek szinte azonnal el kellett hagyniuk a szobákat

A Sonder rövid távú szálláskiadó vállalat csődöt jelentett, miután a Marriott International felmondta a két cég közötti licencszerződést, írta a CNBC.

A 2024 augusztusában aláírt szerződés lehetővé tette, hogy a Sonder szállodáit a Marriott Bonvoy weboldalán keresztül lehessen foglalni, ami életmentő lehetőségnek tűnt a San Francisco-i székhelyű cég számára, amely a Covid-19 járvány alatt és a 2022-es tőzsdére lépése óta pénzügyi nehézségekkel küzdött.

A Marriott vasárnapi közleményében azt írta, hogy a 20 éves licencszerződés "már nincs érvényben", okként a Sonder "mulasztását" jelölve meg. A Sonder hétfői válaszában közölte, hogy "átfogó erőfeszítéseket" tett a vállalat pénzügyeinek javítására a Marriott bejelentését követően, de sikertelenül.

"Tekintettel ezekre a sikertelen erőfeszítésekre és a vállalat pénzügyi helyzetére, az igazgatótanács meghozta a nehéz döntést, hogy leállítja a működést és azonnal bírósági felügyelet mellett felszámolja az amerikai üzletágat" - állt a közleményben.

Janice Sears, a Sonder ideiglenes vezérigazgatója szerint a Marriott Bonvoy weboldalával kapcsolatos technikai integrációs problémák "jelentős, előre nem látott integrációs költségeket, valamint a bevételek meredek csökkenését" okozták. "Lesújtó, hogy olyan pontra jutottunk, ahol a felszámolás az egyetlen járható út" - tette hozzá.

Az egykor 1,9 milliárd dollárra értékelt vállalat közölte, hogy külföldön is fizetésképtelenségi eljárást kezdeményez. A 40 városban működő céget az Airbnb és a hagyományos szállodák keverékeként tartották számon, amely technológiailag fejlett ingatlanokban kínált hosszabb távú szállásokat, különösen a távmunkások körében. A vállalat sok szállodát hosszú távú bérleti szerződésekkel üzemeltetett, ami olyan "eszközigényes" stratégiát eredményezett, amelyet a vendéglátóiparban ma már sokan elkerülnek.

A CNBC által megkérdezett Sonder-vendégek elmondták, hogy váratlanul érte őket a hír, néhányukat kevesebb mint 24 órás határidővel szólították fel szobáik elhagyására. Az egyik utazó, Connie Yang elmondta, hogy előre fizetett egy november 7-17. közötti tartózkodásért a New York-i Sonder Battery Parkban, majd november 9-én, vasárnap e-mailt kapott, hogy másnap reggel 9 óráig el kell hagynia a szállodát.

"Az indoklás szerint a Sonder és a Marriott közötti licencszerződés megszűnt" - mondta. "Az egész épületet felszólították a kiürítésre." Hozzátette: "A szomszédom a terápiában lévő rákos férjének segít, és kifizették a teljes hónapot. Ez felfoghatatlan." Arról is beszámolt, hogy a Sonder helyi személyzetének néhány tagját könnyezni látta, mivel "semmit sem tudtak" a helyzetről.

Hétfő reggel "az emberek siettek, hogy elhagyják az épületet, mielőtt lezárják" - mondta. Más utazók a közösségi médiában osztották meg történeteiket a Sonder bezárásáról, beleértve a Marriott ügyfélszolgálatától való segítségkérési kísérleteiket is.

Yang elmondta, hogy ő is felvette a kapcsolatot a Marriottal: "Felhívtam a Marriottot és beszéltem egy felügyelővel, aki azt mondta, nem adhatnak nekünk jobb árakat... és nem is fognak szobákat keresni számunkra. Mindannyiunkat magunkra hagytak." A Marriott vasárnapi közleményében azt írta, hogy "azonnali prioritásuk a jelenleg Sonder-ingatlanokban tartózkodó vendégek és a közelgő foglalásokkal rendelkezők támogatása", hozzátéve, hogy felveszik a kapcsolatot azokkal a vendégekkel, "akik közvetlenül a Marriott csatornáin keresztül foglaltak".

Yang, aki a Booking.com-on keresztül foglalta szállását, elmondta, hogy a platform képviselője "biztosított arról, hogy visszatérítést kapok". Végül saját maga talált alternatív szállást egy Hiltonban.