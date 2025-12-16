2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
4 °C Budapest
Zsiday Viktor, portfóliókezelő, Hold Alapkezelő
Megtakarítás

Ennyi volt, befejezi Zsiday Viktor: ez lesz a legendás magyar tőzsdeguru befektetési alapjával

Pénzcentrum
2025. december 16. 10:27

Befejezi portfóliómenedzseri pályafutását Zsiday Viktor. Az általa kezelt Citadella befektetési alap beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által kezelt HOLD Columbus befektetési alapba. A szakember továbbra is részese marad a vállalat szellemi műhelyének a befektetési bizottság tagjaként.

2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap („Citadella befektetési alap”) beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által kezelt HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alapba („HOLD Columbus befektetési alap”) és ezzel véget ér Zsiday Viktor több évtizedes, sikeres portfóliómenedzseri pályafutása - közölte a HOLD Alapkezelő.

Mint írták, ugyanakkor a szakember a továbbiakban is aktív részese marad a vállalat szellemi műhelyének a befektetési bizottság tagjaként. Emlékeztettek: Zsiday Viktor 2009. nyarán indította el a Citadella névre keresztelt abszolút hozamú származtatott befektetési alapját, amely mára az ország egyik legismertebb, legsikeresebb és legtöbbet díjazott befektetési alapja lett. A befektetési alap A sorozata 2009-es indulása óta (forintban, költségek után) 9% évesített hozamot ért el, ami 4,6% évesített reálhozamot jelentett befektetőinek.

A Citadella befektetési alapban 16 év alatt sokféle befektetés volt, mindig szem előtt tartva a kockázatokat: argentin állampapíroktól kezdve, görög bankrészvényeken és különféle devizákon át nyersanyagokig bezárólag sok minden. A portfóliómenedzser úgy fogalmazott „voltak nehéz pillanatok, voltak elkerülhetetlen tévedések, de sikerült teljesíteni amire vállalkoztam: túlságosan nagy visszaesések nélkül a kockázatmentes hozam feletti eredményt elérni a befektetők számára.”

Az alap az elmúlt 1, 3 és 5 éves időtávon is jól teljesített, az említett időtávokon 14,6%, 18,3% és 10,6% évesített hozamot ért el. Az alapban Zsiday Viktor jelenleg 120 milliárd forint vagyont kezel és minden nagyobb hazai privátbank és befektetési szolgáltató forgalmazza azt.

Mások pénzének kezelése rendkívül megterhelő lelkileg, ezért már jó ideje gondolkoztam azon, hogy meddig végezzem ezt a tevékenységet. Meddig van a mérleg pozitív serpenyőjében több, mint a negatívban. Úgy érzem, most jött el ennek az ideje. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki rám bízta a pénzét, azt remélem, hogy nagy részük elégedett volt az eredményekkel

- mondta Zsiday Viktor. Azaz az elhatározás tehát évek alatt érett meg benne, végül idén nyár végén hozta meg a személyes döntését, ami 2025. szeptemberben formalizálódott az MNB-hez benyújtott beadvánnyal. 
10:48
10:32
10:27
10:15
10:04
