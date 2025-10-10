Ez a trend egyre népszerűbb a fiatalok körében, akik maradandó emléket szeretnének hazavinni utazásaikról.
Ezeket a hibákat a legtöbb magyar elköveti, ha szállodába megy: szívhatják a fogukat
A szállodai szakemberek szerint hat gyakori hibát követnek el a vendégek, amelyek jelentősen ronthatják a szállodai élményt. Ezek elkerülésével sokkal kényelmesebb és problémamentesebb lehet a tartózkodás.
A harmadik félen keresztüli foglalás az egyik leggyakoribb hiba. Chase Christian, a huntsville-i 106 Jefferson szálloda szobákért felelős igazgatója szerint: "A harmadik félen keresztüli foglalás esetén a segítségnyújtási lehetőségeink több mint fele elvész. Gyakran nem tudjuk visszatéríteni az éjszakai tartózkodás díját váratlan lemondás esetén, előfordulhat, hogy nem kapja meg a törzsvásárlói előnyöket, vagy a harmadik fél késedelmi díjat számít fel az utolsó pillanatban történő változtatásokért."
Rhiannon Reynolds, az Innisfree Hotels műveleti alelnöke szemléletes példával érzékelteti a közvetlen foglalás előnyeit: ha csak egy kilátással rendelkező king szoba maradt, és két vendég vár a szobájára - az egyik lojális törzsvásárló, aki közvetlenül foglalt, a másik pedig Expedián keresztül, magas jutalékot fizetve a szállodának - egyértelmű, hogy ki kapja meg nagyobb valószínűséggel a kívánt szobát - közölte a Huffpost.
Sokan nem tájékozódnak előzetesen a szálloda által kínált szolgáltatásokról. "Gyakran halljuk vendégeinktől, hogy bárcsak tudták volna, milyen extra szolgáltatásokat vehetnek igénybe, legyen szó extra párnákról vagy helyi látnivalókról" - mondja Ivanna Gonzalez, a miami Kimpton Surfcomber Hotel szobákért felelős igazgatója.
Rachel Mylett, a kenmore-i The Lodge at St. Edward szálloda asszisztens menedzsere hozzáteszi, hogy szállodájuk olyan különleges szolgáltatásokat is kínál, mint a pickle-ball pályák, játékestek, speciális happy hour-ok és ingyenes jóga szombatonként, amelyekről a vendégek nem tudnak, ha nem nézik át alaposan a weboldalt.
Kevesen tudják, hogy a legtöbb szállodában ingyenes higiéniai termékeket is kérhetnek. Patrick van den Aakster, az amszterdami Corendon Amsterdam New-West szálloda recepciós menedzsere elmesélt egy esetet: "Egy vendég kijelentkezéskor említette, hogy sürgősen boltot kell találnia, mert elfelejtette a fogkeféjét, és négy napja nem mosott fogat. Tájékoztattam, hogy a recepción ingyenes fogkeféket biztosítunk. Meglepődött, és bevallotta, eszébe sem jutott, hogy kérjen."
Érdemes a spa- és éttermi foglalásokat is előre intézni. "A népszerű szállodák, különösen a nagyvárosok közelében, gyakran jóval előre betelnek, főleg ha a szolgáltatásokat nem csak a szállóvendégek, hanem a helyiek is igénybe vehetik" - figyelmeztet Mylett.
A rugalmas be- és kijelentkezési időpontok kapcsán Gonzalez azt tanácsolja: "Ha módosítani szeretné a be- vagy kijelentkezési időpontját, értesítse a szállodát még érkezés előtt. A szállodák gyakran rugalmasak ezekkel a kérésekkel kapcsolatban, különösen ha előre tudnak róla."
Végül, de nem utolsósorban, a szakemberek azt javasolják, hogy a vendégek ne féljenek jelezni kéréseiket vagy problémáikat. "Ne legyen szégyenlős. Válaszoljon az e-mailekre és szöveges üzenetekre, hogy biztosítsa, a tartózkodása minden szempontból megfelelő legyen" - mondja Mylett, hozzátéve, hogy érdemes jelezni, ha különleges alkalmat ünnepelnek, mert a személyzet segíthet még emlékezetesebbé tenni azt.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
