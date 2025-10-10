2025. október 10. péntek Gedeon
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Két kék mosodai kocsi a folyosón felszerelés hotelszoba szolgáltatáshoz
Utazás

Ezeket a hibákat a legtöbb magyar elköveti, ha szállodába megy: szívhatják a fogukat

Pénzcentrum
2025. október 10. 21:04

A szállodai szakemberek szerint hat gyakori hibát követnek el a vendégek, amelyek jelentősen ronthatják a szállodai élményt. Ezek elkerülésével sokkal kényelmesebb és problémamentesebb lehet a tartózkodás.  

A harmadik félen keresztüli foglalás az egyik leggyakoribb hiba. Chase Christian, a huntsville-i 106 Jefferson szálloda szobákért felelős igazgatója szerint: "A harmadik félen keresztüli foglalás esetén a segítségnyújtási lehetőségeink több mint fele elvész. Gyakran nem tudjuk visszatéríteni az éjszakai tartózkodás díját váratlan lemondás esetén, előfordulhat, hogy nem kapja meg a törzsvásárlói előnyöket, vagy a harmadik fél késedelmi díjat számít fel az utolsó pillanatban történő változtatásokért."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Rhiannon Reynolds, az Innisfree Hotels műveleti alelnöke szemléletes példával érzékelteti a közvetlen foglalás előnyeit: ha csak egy kilátással rendelkező king szoba maradt, és két vendég vár a szobájára - az egyik lojális törzsvásárló, aki közvetlenül foglalt, a másik pedig Expedián keresztül, magas jutalékot fizetve a szállodának - egyértelmű, hogy ki kapja meg nagyobb valószínűséggel a kívánt szobát - közölte a Huffpost.

Sokan nem tájékozódnak előzetesen a szálloda által kínált szolgáltatásokról. "Gyakran halljuk vendégeinktől, hogy bárcsak tudták volna, milyen extra szolgáltatásokat vehetnek igénybe, legyen szó extra párnákról vagy helyi látnivalókról" - mondja Ivanna Gonzalez, a miami Kimpton Surfcomber Hotel szobákért felelős igazgatója.

Rachel Mylett, a kenmore-i The Lodge at St. Edward szálloda asszisztens menedzsere hozzáteszi, hogy szállodájuk olyan különleges szolgáltatásokat is kínál, mint a pickle-ball pályák, játékestek, speciális happy hour-ok és ingyenes jóga szombatonként, amelyekről a vendégek nem tudnak, ha nem nézik át alaposan a weboldalt.

Kevesen tudják, hogy a legtöbb szállodában ingyenes higiéniai termékeket is kérhetnek. Patrick van den Aakster, az amszterdami Corendon Amsterdam New-West szálloda recepciós menedzsere elmesélt egy esetet: "Egy vendég kijelentkezéskor említette, hogy sürgősen boltot kell találnia, mert elfelejtette a fogkeféjét, és négy napja nem mosott fogat. Tájékoztattam, hogy a recepción ingyenes fogkeféket biztosítunk. Meglepődött, és bevallotta, eszébe sem jutott, hogy kérjen."

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Érdemes a spa- és éttermi foglalásokat is előre intézni. "A népszerű szállodák, különösen a nagyvárosok közelében, gyakran jóval előre betelnek, főleg ha a szolgáltatásokat nem csak a szállóvendégek, hanem a helyiek is igénybe vehetik" - figyelmeztet Mylett.

A rugalmas be- és kijelentkezési időpontok kapcsán Gonzalez azt tanácsolja: "Ha módosítani szeretné a be- vagy kijelentkezési időpontját, értesítse a szállodát még érkezés előtt. A szállodák gyakran rugalmasak ezekkel a kérésekkel kapcsolatban, különösen ha előre tudnak róla."

Végül, de nem utolsósorban, a szakemberek azt javasolják, hogy a vendégek ne féljenek jelezni kéréseiket vagy problémáikat. "Ne legyen szégyenlős. Válaszoljon az e-mailekre és szöveges üzenetekre, hogy biztosítsa, a tartózkodása minden szempontból megfelelő legyen" - mondja Mylett, hozzátéve, hogy érdemes jelezni, ha különleges alkalmat ünnepelnek, mert a személyzet segíthet még emlékezetesebbé tenni azt.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szálloda #turizmus #tippek #foglalás #szolgáltatás #szálláshely #hibák #szállodaipar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:04
20:03
19:36
19:34
19:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 10.
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
2025. október 9.
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
2025. október 10.
Kiderült a súlyos igazság a növényi tejekről: hiába kétszer drágább, erről sosem beszélnek
2025. október 10.
Így zajlik a rokkant kocsi igénylése: ezek az elektromos moped kérelem feltételei, ennyi az ára
2025. október 10.
Sok magyar kínját állíthatná meg: ezt a jolly jokert valamiért nem játsszák ki az egészségügyben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 10. péntek
Gedeon
41. hét
Október 10.
A lelki egészség világnapja
Október 10.
A halálbüntetés elleni harc világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2
1 hete
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
3 hete
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
4
1 hete
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
5
16 órája
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bónusz Magyar Államkötvény
Változó kamatozású állampapír, ami 4, illetve 6 éves futamidővel vásárolható meg. A kamata megegyezik a 12 hónapos Diszkontkicstárjegy előző négy aukcióján kialakult átlaghozam súlyozott átlagával. Ehhz hozzáadódik a kamatbónusz, ami 4 éves futamidő esetén 1,75 százalék, míg a 6 éves kötvény 2,5 százalék bónusszal bír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 10. 19:34
Nem hiszed el, milyen szuvenírt visznek haza a fiatalok a nyaralásból: egy életen át bánják majd!
Pénzcentrum  |  2025. október 10. 19:00
Kiderült a súlyos igazság a növényi tejekről: hiába kétszer drágább, erről sosem beszélnek
Agrárszektor  |  2025. október 10. 20:29
Egyre több területet ültetnek be ilyen növénnyel Magyarországon