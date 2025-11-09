Kőrösi Csoma Sándor program: azok jelentkezését várják, akik szívesen eltöltenének 9 hónapot Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika vagy Latin-Amerika valamelyik magyar közösségénél.
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
Télen is érdemes Olaszországba utazni – sőt, talán ilyenkor a legszebb. A hőség és a turistatömeg nélkül a városok új arcukat mutatják: a kávézókban több a hely, a múzeumokban csend van, de a tengerparton még süt a nap. Novembertől Olaszország nem a rohanásról, hanem az elmélyülésről szól – az ország, amit nyáron mindenki ismerni vél, ilyenkor igazán közel enged magához.
A nyári hónapokban Olaszország legnépszerűbb városai, Róma, Firenze, Nápoly vagy Palermo gyakran zsúfoltak, a hőség pedig sokszor megnehezíti a városnézést. November és december viszont új perspektívát kínál: a hőmérséklet délen napközben 15–20 °C között mozog, a tengerparti városokban, mint Amalfi, Bari vagy Agrigento, még a napfényes órák száma is kellemesen magas. Ez az időszak tökéletes arra, hogy kabátban, de kényelmesen fedezzük fel a történelmi városközpontokat, múzeumokat, templomokat sorban állás nélkül.
A kulturális örökség ilyenkor sokkal intimebb élményt nyújt. A Sixtus-kápolna, az Uffizi Képtár vagy a pompeji romok nemcsak látványosak, hanem csendesebbek is, így az utazók valóban elmélyülhetnek az olasz történelemben és művészetben. A helyi éttermekben könnyebb asztalt foglalni, a piacokon pedig a szezonális alapanyagok, mint a gesztenye, szarvasgomba vagy citrusfélék különleges gasztronómiai élményt kínálnak. A Travel and Leisure cikke összegyűjtötték, hogy érdemes utazni Olaszországba.
A foglalásokat célszerű 3-6 hónappal előre intézni, főszezonban akár egy évvel korábban is. A repülőjegyárak esetében rugalmasnak kell lenni. A Going.com alapítója szerint január és február kínálja a legolcsóbb járatokat Olaszországba, de az átmeneti időszakok (március-május és szeptember-november) is kedvező lehetőségeket rejtenek. Érdemes a Google Flights segítségével összehasonlítani a különböző olasz városokba induló járatok árait.
A szálláslehetőségek széles skálán mozognak a luxusszállodáktól a szerény bed and breakfast-ekig. Rómában egy szállodai szoba átlagára 301 dollárra emelkedett 2024 májusára, ami 67 százalékos növekedés az előző évhez képest. Olcsóbb alternatívát jelenthetnek a kolostorok által működtetett vendégházak vagy vidéken az agriturizmusok, amelyek gyakran kedvezőbb árúak, mint a hotelek.
Olaszország kiterjedt vasúti és buszközlekedési hálózattal rendelkezik. A nagysebességű vonatok, mint a Frecciarossa, gyorsan közlekednek a nagyvárosok között, de a jegyeket érdemes előre foglalni, mert az árak idővel emelkednek. A városokon belül a metró gyakran a legolcsóbb és leggyorsabb közlekedési eszköz. Rómában például egy jegy 4 euróba kerül és 100 percig érvényes a metrón, buszokon és villamosokon.
Az étkezés sem feltétlenül drága Olaszországban. A Numbeo szerint egy háromfogásos vacsora két főre egy közepes árkategóriájú étteremben átlagosan 70 euróba kerül, míg egy olcsó étteremben egy étkezés 15 euró körül van. A trattoríák, osteriák és pizzériák jó választást jelentenek megfizethető áron. Az eszpresszót állva fogyasztva a pultnál mindössze 1,20 euróba kerül.
A múzeumok, régészeti lelőhelyek és kulturális látványosságok látogatása általában megfizethető, a jegyek néhány eurótól legfeljebb 25 euróig terjednek. Az állami múzeumok minden hónap első vasárnapján és bizonyos ünnepnapokon ingyenesek. Számos templom ingyenesen látogatható, és a közparkok, valamint a gyönyörű terek és szökőkutak felfedezése sem kerül pénzbe.
