Félelmetes fordulat a turizmusban: nem hiszed el, mire készülnek a szállásadók

Iparági kutatást készített a szállásadók körében a SabeeApp szállodamenedzsment szoftver. A válaszadók több, mint 50%-a aggódik amiatt, hogy a mesterséges intelligencia miatt sérülhet az emberi kapcsolódások minősége a vendégélmény során, ugyanakkor a válaszadók több, mint fele tervezi bevezetni azt a következő egy évben. Az “AI a turizmusban” című kutatást egy kerekasztal-beszélgetés keretein belül is bemutatták a szakma képviselőinek a SabeeApp budapesti eseményén.

A SabeeApp kutatási célja az volt, hogy megvizsgálják, hogyan viszonyulnak a különböző szálláshelyek a mesterséges intelligenciához, és annak felhasználásához. A kitöltő 7 szálláshelytípust képviselt: szálloda, panzió, kemping, magánszálláshely, üdülőháztelep és közösségi szálláshely. Bár természetesen vannak különbségek az eltérő profilú szállásadók meglátásai között, bizonyos trendek a szektoron átívelően is kirajzolódnak.

A válaszadók közel 60%-a nem használ jelenleg aktívan AI-t, azonban több, mint 50%-uk tervezi bevezetni az elkövetkezendő egy-két évben. 60% szerint az AI szoftverek használatának jelenleg leginkább a szaktudás és a tapasztalat hiánya szab határt. A legnagyobb potenciált a marketing, az ügyfélkommunikáció (chatbotok, automatizált e-mailek), illetve az árazás és revenue management területén látják a mesterséges intelligenciában. Annak ellenére, hogy a szállásadók jelenleg még inkább csak ismerkednek az AI által nyújtott lehetőségekkel, jól látható, hogy a mesterséges intelligencia használata stratégiai fókusszá vált a szektorban.

“Az AI soha nem fogja helyettesíteni a vendéglátásban az emberi hozzáadott értéket, és ez így van jól. Az AI szerepe az, hogy megkönnyítse és értékesebbé tegye az emberek munkáját azáltal, hogy elvégzi az ismétlődő, rutinszerű feladatokat, amelyek gyakran lelassítják a csapatot. Tisztában vagyunk vele, hogy a jól bevált munkafolyamatok megváltoztatása nem könnyű, de változás néllkül nincs fejlődés sem. Éppen ezért a SabeeApp-nál AI-alapú megoldásokat integrálunk közvetlenül a termékeinkbe, hogy a szálláshelyek zökkenőmentesen vezethessék be az innovatív megoldásokat, melyek valódi értéket jelentenek a mindennapi működésükben” - mondta Herman Szabolcs a SabeeApp alapítója.

Az AI leváltja majd az emberi munkát?

A kitöltők több, mint fele a személyes kapcsolódások minősége miatt tartja aggasztónak az AI térnyerését. A válaszadók tartanak attól, hogy a feladatok automatizálása rossz hatással lenne a vendégélményre: a szállásra érkezők jogosan várhatják el, hogy személyre szabott szolgáltatást kapjanak, legyen szó az online kommunikáció minőségéről, vagy épp a személyzettel való találkozásról. Ezzel szemben több, mint 65%-uk úgy gondolja, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű AI használat támogathatná az emberi munkaerőt, akár olyan formában, amely erőforrást szabadít fel a vendégélmény további javítására. A válaszadók szerint a magyar turisztikai szereplők leginkább a vendégkommunikáció, a vendégpanaszok és a foglalások kezelése, illetve a marketing kommunikáció terén vannak a legjobban felkészülve az AI beépítésére. A jövő ezáltal nem kizárólag az embereké vagy a technológiáé, hanem a precízen összerakott, emberi munkaerő és mesterséges intelligencia ötvözésén alapuló stratégiáké.

Adatelemzés terén jobban bíznak az mesterséges intelligenciában

A kérdőívből kiderül, hogy bizonyos területen már szívesebben fordulnak az AI-hoz, mint az emberi munkaerőhöz: a válaszadók 47%-a jobban megbízik a mesterséges intelligencia által végzett adatelemzésben, mint az emberek számításaiban. Ennek a legfőbb okát a gyorsaság, illetve az objektívebb döntéshozatalra való képesség jelenti. A SabeeApp szakértői szerint ez a kettősség nem ellentét, hanem egy kiegyensúlyozott, lehetőségekkel teli állapot: a technológia által kínált pontosságot és gyorsaságot kiválóan ötvözhetjük az emberközpontú szemlélettel, hiszen ezek nem kizárják, hanem erősítik egymást. A kitöltők közel fele szerint pedig az 3 év múlva az AI már általánossá válik a magyar turizmusban.