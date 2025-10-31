A döntés október 29-től lépett életbe, és összesen mintegy 40 ezer embert érint.
Nagy bejelentést tett Kapu Tibor: így van most a magyar űrhajós
Kapu Tibor, az Ax-4 küldetés magyar tagja az InfoRádióban beszélt űrbéli tapasztalatairól és jövőbeli terveiről. A kutatóűrhajós szerint a misszió végén volt a legmotiváltabb, ugyanis a kísérletek rendkívül sikeresek voltak.
A Magyar Szent István-renddel kitüntetett gépészmérnök, űrhajós nagy megtiszteltetésnek és meglepetésnek nevezte a Highlights of Hungary elismerést. "Elképesztően boldog vagyok, és őszinte szívből örülök, hogy a Highlights of Hungary adott mindannyiunknak még egy platformot, hogy meg tudjuk mutatni a munkásságunkat" – fogalmazott Kapu, aki kiemelte jelölttársai kiválóságát is.
A 33 éves szakember két hónapja vehette át a Szent István-rendet, amit Farkas Bertalannal, Magyarország első űrhajósával együtt kapott meg. Mint elmondta, a kitüntetés és az űrutazás élményeinek feldolgozására még nem volt sok ideje, hiszen hazatérése óta folyamatosan járja az országot, hogy megossza tapasztalatait az érdeklődőkkel.
Kapu Tibor 20 napot és 3 órát töltött az űrben, ebből 18 napot az űrállomáson. "Egyszerre volt rövid és hosszú is. Hosszú, mert hosszúak a munkaórák" – mondta, hozzátéve, hogy ha lett volna lehetőség, akár hónapokig is maradt volna. A küldetés során magyar kísérleteket végzett, többek között növénytermesztési projektben vett részt, amelyben paprikát, búzát és retket neveltek.
A kutatóűrhajós jelenleg is tudományos munkát végez, bár a kísérletek kiértékelése még hónapokig eltarthat. "A növények, amiket odafönt learattam, csak februárban fognak visszatérni az űrállomás fedélzetéről" – magyarázta, kiemelve a Szegedi Egyetem és a Debreceni Egyetem közreműködését a projektben.
Jövőbeli terveiről szólva Kapu hangsúlyozta, hogy szeretné továbbvinni a magyar űrkutatást. "A HUNOR program elképesztően jó kezdet volt" – fogalmazott, hozzátéve, hogy célja platformot biztosítani a kutatóknak munkájuk folytatásához. Büszkén beszélt a nemzetközi csapatmunkáról is, amelyben több száz magyar és ezres nagyságrendű külföldi szakember vett részt.
Az űrben szerzett tapasztalatairól elmondta, hogy a Föld 400 kilométer magasságból hatalmasnak tűnik, miközben körülötte a világmindenség és a "világsemmiség" látható. "Vigyáznunk kellene rá, vigyáznunk kell rá, mert én tényleg azt láttam, hogy nem mi uralkodunk a bolygónk felett, hanem éppen fordítva" – hangsúlyozta.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A következő magyar űrutazással kapcsolatban Kapu elmondta, hogy tartalékosa, Cserényi Gyula kiképzett űrhajós, és azon dolgoznak, hogy ő lehessen a következő magyar, aki a világűrbe jut. "Gyula teljes mértékben megérdemli, hogy ő menjen fel legközelebb, és én minden erőmmel azon leszek, hogy az ő küldetése is sikeres legyen" – jelentette ki.
Végezetül elárulta, hogy tervez könyvet írni élményeiről: "Igen, tervezek könyvet írni, nagyon szeretek írni, volt korábban mindenféle blogom is, meg úgy gondolom, hogy az írás olyan kifejezési forma, ami az én esetemben működhet." Hozzátette, hogy jelenleg serényen naplózza élményeit, de a könyv megírása még várat magára.
címlapkép: KKM, MTI/MTVA
Kínai hekkerek törték fel magyar uniós diplomaták gépeit: érzékeny titkokat lophattak el, óriási a fejetlenség
Kínai kibertámadás érte a magyar és más európai uniós diplomatákat egy Windows-sérülékenységen keresztül.
Az orosz légvédelem 170 drónt semmisített meg, de több régió, köztük Moszkva is célponttá vált a hajnalban indított támadásban.
Bombameglepetés a holland választáson: nem jött be Wilders számítása, bukhatja a kormányzást Orbán szövetségese
Rob Jetten centrista-liberális pártja, a D66 fej fej mellett áll az iszlámellenes populista Geert Wilders pártjával a holland választáson.
Megállapodott Trump és Hszi Csin-ping, áttörés jöhet a vámháborúban: minden megváltozhat a világgazdaságban
Kína és az Egyesült Államok áttörést érhet el a hónapok óta eszkalálódó kereskedelmi háborúban.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette az atomfegyvertesztek azonnali újrakezdését.
Tizenhat magyar állampolgár is a fedélzeten tartózkodott azon a Níluson közlekedő turistahajón, amely kigyulladt és leégett
Lezuhant egy kisrepülő Kenyában nyolc magyarral a fedélzetén. A balesetről most az első felvételek is napvilágra kerültek.
Gates szerint "bár a klímaváltozásnak súlyos következményei lesznek – különösen a legszegényebb országokban élők számára – nem fog az emberiség pusztulásához vezetni.
Most érkezett Putyin rendkívüli bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
Trump egyre növekvő frusztrációt mutat amiatt, hogy nem tudja befejezni a háborút, ami újraválasztási kampányának egyik ígérete volt.
A tárgyalások hátterében a globális kereskedelmi háború fenyegetése áll.
Mintegy 15 ezer jamaicai lakos menedékhelyeken húzta meg magát.
Zelenszkij szerint az EU-nak egy ideig stabil pénzügyi támogatást kell nyújtania Ukrajnának.
Salva Papuasvili sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a keresetet először a parlament eljárási bizottságához továbbítják.
Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország területét szerda este, négy drónt Moszkva térségében lőtt le a légvédelem.
Az Egyesült Államok és Kína megállapodott egy potenciális kereskedelmi egyezmény keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a héten esedékes találkozójukon vitatnak meg.
Nyolc magyar turistával a fedélzetén zuhant le egy kisrepülő Kenyában: részleteket közöltek a tragédiáról
A fedélzeten tartózkodó nyolc magyar, két német utas és a kétfős kenyai személyzet életét vesztette.
Az ENSZ főtitkára szerint elkerülhetetlen a Párizsi Klímaegyezmény 1,5 Celsius-fokos céljának túllépése, és azonnali irányváltásra van szükség a klímaválság kezelésében.
Kedden Tokióban a Donald Trump amerikai elnök és a Takaicsi Szanaé új japán miniszterelnök kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.