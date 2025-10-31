2025. október 31. péntek Farkas
Budapest, 2024. január 29.A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Kapu Tibor kutatóûrhajós Budapesten 2024. május 27-én. A szakértõi bizottság végleges döntése alapján Kapu Tibor lehet az az ember, akit Ma
Világ

Nagy bejelentést tett Kapu Tibor: így van most a magyar űrhajós

Pénzcentrum
2025. október 31. 09:42

Kapu Tibor, az Ax-4 küldetés magyar tagja az InfoRádióban beszélt űrbéli tapasztalatairól és jövőbeli terveiről. A kutatóűrhajós szerint a misszió végén volt a legmotiváltabb, ugyanis a kísérletek rendkívül sikeresek voltak.

A Magyar Szent István-renddel kitüntetett gépészmérnök, űrhajós nagy megtiszteltetésnek és meglepetésnek nevezte a Highlights of Hungary elismerést. "Elképesztően boldog vagyok, és őszinte szívből örülök, hogy a Highlights of Hungary adott mindannyiunknak még egy platformot, hogy meg tudjuk mutatni a munkásságunkat" – fogalmazott Kapu, aki kiemelte jelölttársai kiválóságát is.

A 33 éves szakember két hónapja vehette át a Szent István-rendet, amit Farkas Bertalannal, Magyarország első űrhajósával együtt kapott meg. Mint elmondta, a kitüntetés és az űrutazás élményeinek feldolgozására még nem volt sok ideje, hiszen hazatérése óta folyamatosan járja az országot, hogy megossza tapasztalatait az érdeklődőkkel.

Kapu Tibor 20 napot és 3 órát töltött az űrben, ebből 18 napot az űrállomáson. "Egyszerre volt rövid és hosszú is. Hosszú, mert hosszúak a munkaórák" – mondta, hozzátéve, hogy ha lett volna lehetőség, akár hónapokig is maradt volna. A küldetés során magyar kísérleteket végzett, többek között növénytermesztési projektben vett részt, amelyben paprikát, búzát és retket neveltek.

A kutatóűrhajós jelenleg is tudományos munkát végez, bár a kísérletek kiértékelése még hónapokig eltarthat. "A növények, amiket odafönt learattam, csak februárban fognak visszatérni az űrállomás fedélzetéről" – magyarázta, kiemelve a Szegedi Egyetem és a Debreceni Egyetem közreműködését a projektben.

Jövőbeli terveiről szólva Kapu hangsúlyozta, hogy szeretné továbbvinni a magyar űrkutatást. "A HUNOR program elképesztően jó kezdet volt" – fogalmazott, hozzátéve, hogy célja platformot biztosítani a kutatóknak munkájuk folytatásához. Büszkén beszélt a nemzetközi csapatmunkáról is, amelyben több száz magyar és ezres nagyságrendű külföldi szakember vett részt.

Az űrben szerzett tapasztalatairól elmondta, hogy a Föld 400 kilométer magasságból hatalmasnak tűnik, miközben körülötte a világmindenség és a "világsemmiség" látható. "Vigyáznunk kellene rá, vigyáznunk kell rá, mert én tényleg azt láttam, hogy nem mi uralkodunk a bolygónk felett, hanem éppen fordítva" – hangsúlyozta.

A következő magyar űrutazással kapcsolatban Kapu elmondta, hogy tartalékosa, Cserényi Gyula kiképzett űrhajós, és azon dolgoznak, hogy ő lehessen a következő magyar, aki a világűrbe jut. "Gyula teljes mértékben megérdemli, hogy ő menjen fel legközelebb, és én minden erőmmel azon leszek, hogy az ő küldetése is sikeres legyen" – jelentette ki.

Végezetül elárulta, hogy tervez könyvet írni élményeiről: "Igen, tervezek könyvet írni, nagyon szeretek írni, volt korábban mindenféle blogom is, meg úgy gondolom, hogy az írás olyan kifejezési forma, ami az én esetemben működhet." Hozzátette, hogy jelenleg serényen naplózza élményeit, de a könyv megírása még várat magára.

címlapkép: KKM, MTI/MTVA 
#könyv #űrutazás #magyar #világ #kísérlet #tudomány #űrhajó #elismerés #űrkutatás #kapu tibor

