Nagy bejelentést tett Kapu Tibor: így van most a magyar űrhajós

Kapu Tibor, az Ax-4 küldetés magyar tagja az InfoRádióban beszélt űrbéli tapasztalatairól és jövőbeli terveiről. A kutatóűrhajós szerint a misszió végén volt a legmotiváltabb, ugyanis a kísérletek rendkívül sikeresek voltak.

A Magyar Szent István-renddel kitüntetett gépészmérnök, űrhajós nagy megtiszteltetésnek és meglepetésnek nevezte a Highlights of Hungary elismerést. "Elképesztően boldog vagyok, és őszinte szívből örülök, hogy a Highlights of Hungary adott mindannyiunknak még egy platformot, hogy meg tudjuk mutatni a munkásságunkat" – fogalmazott Kapu, aki kiemelte jelölttársai kiválóságát is.

A 33 éves szakember két hónapja vehette át a Szent István-rendet, amit Farkas Bertalannal, Magyarország első űrhajósával együtt kapott meg. Mint elmondta, a kitüntetés és az űrutazás élményeinek feldolgozására még nem volt sok ideje, hiszen hazatérése óta folyamatosan járja az országot, hogy megossza tapasztalatait az érdeklődőkkel.

Kapu Tibor 20 napot és 3 órát töltött az űrben, ebből 18 napot az űrállomáson. "Egyszerre volt rövid és hosszú is. Hosszú, mert hosszúak a munkaórák" – mondta, hozzátéve, hogy ha lett volna lehetőség, akár hónapokig is maradt volna. A küldetés során magyar kísérleteket végzett, többek között növénytermesztési projektben vett részt, amelyben paprikát, búzát és retket neveltek.

A kutatóűrhajós jelenleg is tudományos munkát végez, bár a kísérletek kiértékelése még hónapokig eltarthat. "A növények, amiket odafönt learattam, csak februárban fognak visszatérni az űrállomás fedélzetéről" – magyarázta, kiemelve a Szegedi Egyetem és a Debreceni Egyetem közreműködését a projektben.

EZ IS ÉRDEKELHET Kvíz: Magyar az űrben: lássuk, mennyit tudsz a magyar űrhajósokról és űrkutatásról Több mint négy évtized után újra magyar űrhajós lépett az űrbe. Kapu Tibor új fejezetet nyitott a magyar űrkutatás történetében. Te mennyit tudsz róla? Teszteld most te is tudásod!

Jövőbeli terveiről szólva Kapu hangsúlyozta, hogy szeretné továbbvinni a magyar űrkutatást. "A HUNOR program elképesztően jó kezdet volt" – fogalmazott, hozzátéve, hogy célja platformot biztosítani a kutatóknak munkájuk folytatásához. Büszkén beszélt a nemzetközi csapatmunkáról is, amelyben több száz magyar és ezres nagyságrendű külföldi szakember vett részt.

Az űrben szerzett tapasztalatairól elmondta, hogy a Föld 400 kilométer magasságból hatalmasnak tűnik, miközben körülötte a világmindenség és a "világsemmiség" látható. "Vigyáznunk kellene rá, vigyáznunk kell rá, mert én tényleg azt láttam, hogy nem mi uralkodunk a bolygónk felett, hanem éppen fordítva" – hangsúlyozta.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A következő magyar űrutazással kapcsolatban Kapu elmondta, hogy tartalékosa, Cserényi Gyula kiképzett űrhajós, és azon dolgoznak, hogy ő lehessen a következő magyar, aki a világűrbe jut. "Gyula teljes mértékben megérdemli, hogy ő menjen fel legközelebb, és én minden erőmmel azon leszek, hogy az ő küldetése is sikeres legyen" – jelentette ki.

Végezetül elárulta, hogy tervez könyvet írni élményeiről: "Igen, tervezek könyvet írni, nagyon szeretek írni, volt korábban mindenféle blogom is, meg úgy gondolom, hogy az írás olyan kifejezési forma, ami az én esetemben működhet." Hozzátette, hogy jelenleg serényen naplózza élményeit, de a könyv megírása még várat magára.

címlapkép: KKM, MTI/MTVA