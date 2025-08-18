A listákon szereplő cukrászdák augusztus 19-én és 20-án készítik a tortákat biztosan, az ezeket követő napokon érdemes előzetesen érdeklődni a cukrászdákban, hogy kapható-e még a...
Kapu Tibor újra magyar földön! Így fogadták itthon
Mi, magyarok az ország minden tájáról, különböző intézményekből, különböző hátterekkel és tapasztalattal, de egyező céllal és hivatástudattal elértük azt, hogy 45 év után újra megmutassuk a tehetségünket a világnak - mondta Kapu Tibor kutatóűrhajós hétfőn a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, miután hazaérkezett Magyarországra.
Kapu Tibor az Axiom-4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson, ahol 25 tudományos kísérletet hajtott végre. Magyarország két hét alatt éveket lépett előre olyan meghatározó területeken, mint az orvostudomány, az anyagtudomány, a sugárzásmérés, a biológia, a fizika, a meteorológia és az agrármérnökség - fogalmazott a kutatóűrhajós.
"A tudományos kutatások sajátossága persze, hogy még jó pár hónapba beletelik, amíg felmutathatjuk az eredményeinket" - jelentette ki Kapu Tibor. Hozzátette: már alig várják, hogy ezekről beszámolhassanak. Mint mondta, "csillagos ötöst kaptunk", a magyarok által összeállított tudományos portfólió sikeressége ugyanis meghaladta a NASA által végzett kísérletek átlagos sikerességi rátáját.
"Minden egyes alkalommal, amikor valamilyen látványos vagy jelentős kísérletet hajtottam végre az űrállomáson, a velem odafönt dolgozó kollégáim elismerően mondogatták egymást között, hogy nézd, a magyarok mit hoztak ide!" - mondta Kapu Tibor.
Arra is kitért, hogy a most kezdődő izgalmas korszak arról szól majd, hogy az ország számos pontján kiértékelik és továbbfejlesztik a kísérleteket, valamint előkészítik az űrkutatás magyarországi jövőjét. Ahogyan egy nyíregyházi srác eljuthat a világűrbe, úgy egy kis ország is alkothat nagyot a világ legnagyobb kihívásokat rejtő tudományterületén - mutatott rá.
"Nem kell hozzá semmi más, csak kitartás, alázat, találékonyság és némi szerencse, egyszóval: magyarnak kell hozzá lenni" - összegzett. A kutatóűrhajós elmondta, hogy az ő és sok más ember életében egy korszak lezárult, és egy új kezdődik. Az előző korszak a megszámlálhatatlan szépsége mellett sok fáradozással, bonyodalommal, lemondással és áldozattal járt, ezeken a megpróbáltatásokon a szeretteim, a családom és a barátaim segítettek át - fogalmazott.
Kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy a felbocsátás után először meglátni a Földet káprázatos élmény volt: meglepődött, hogy mennyire fényes és színes a bolygó, de a legérzelmesebb pillanat az volt számára, amikor Magyarországot először meglátta. A kutatóűrhajós a Magyar Honvédség repülőgépével érkezett Budapestre, ahol a gépből kiszállva magyar zászlót lengetett. Kapu Tibort a repülőtéren Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős kormánybiztos, Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára, Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós és Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós mellett családja, barátai is köszöntötték.
Képek: MTI/Bodnár Boglárka
