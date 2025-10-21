2025. október 21. kedd Orsolya
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nemzetközi űrállomás a világűrben. ISS a Föld bolygó körüli pályán. Űr sci-fi kollázs műholddal és űrhajóval. Asztronauták pályára állva. A kép elemeit a NASA bocsátotta rendelkezésre.
Világ

Itt a bejelentés: újabb magyar űrhajós mehet a világűrbe, őt lőhetik ki a Nemzetközi Űrállomásra

MTI
2025. október 21. 17:04

Szijjártó Péter szerint azért is van értelme folytatni a magyar űrprogramot, mert az orszég már rendelkezik egy kiképzett űrhajóssal Kapu Tiboron kívül is.

Cserényi Gyula személyében Magyarország újabb kutatóűrhajóst tervez küldeni a Nemzetközi Űrállomásra, miután hazánk már az előző misszióból is igen sokat profitált gazdaságilag - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy a nap folyamán találkozik az előző küldetést is levezénylő Axiom Space vállalat vezetőjével, akivel a magyar űrprogram folytatásáról fog egyeztetni, ugyanis emellett a kormány teljes mértékben elkötelezett.

A magyar űrkutatási és űripari programból az egész magyar gazdaság nagyon sokat profitál. Az Axiom-küldetés hatvan tudományos kísérletet végzett el a Nemzetközi Űrállomáson, olyan kísérleteket, amelyeket földi körülmények között nem lehet elvégezni. Ebből huszonötöt a magyar űrhajós végzett el saját kutatási programja keretében, együttműködésben magyarországi vállalatokkal, kutatóműhelyekkel, egyetemekkel, oktatási intézményekkel

- tudatta a miniszter.

Kapcsolódó cikkeink:

Kiemelte, hogy ezek feldolgozása még zajlik, az eredményekből pedig az egész gazdaság profitálni fog. Szijjártó Péter megerősítette, hogy a kormányzat célja az űrkutatásban Magyarország által megszerzett regionális vezető pozíció megtartása, s ezért folytatják az űrprogramot, együttműködésben az Egyesült Államokkal, amit újabb fontos mérföldkőnek és területnek nevezett a magyar-amerikai együttműködés sikertörténetében.

Amikor Kapu Tibort kiképeztük, akkor kiképeztünk vele egy másik űrhajóst is, aki a tartalékosa volt, és ugyanazt a képzést megkapta. Ő nem ment fel a világűrbe, de ha már van egy kiképzett űrhajósunk, van egy jó amerikai együttműködő partnerünk, ha vannak már tudományos eredményeink, ha látszik, hogy ebből a gazdaság profitál, látszik, hogy regionális vezető szerepben vagyunk, akkor folytatni kell

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

- szögezte le, Cserényi Gyulára utalva.

Folytatjuk a magyar űrprogramot. A mai napon az Axiom Space vezetőjével egy következő lehetséges magyar emberes űrrepülés részleteit fogjuk tisztázni, hiszen az előző emberes űrrepülésből is nagyon sokat profitált a magyar gazdaság, és még fog is

- összegzett.
Címlapkép: Getty Images
#űrutazás #külügyminisztérium #kutatás #világ #űrhajó #szíjjártó péter #űr #űrkutatás #washington #kapu tibor

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:04
16:54
16:44
16:34
16:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 21.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
2025. október 21.
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
2025. október 21.
Ezek a legbarátságosabb országok Európában 2025-ben: Magyarország a fasorban sincs
2025. október 21.
Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok
2025. október 20.
Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek
NAPTÁR
Tovább
2025. október 21. kedd
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
2
4 napja
Megvan a Trump-Putyin találkozó időpontja, Budapesten érhet véget a háború
3
4 napja
Riadót fújtak Moszkvában: ez veszélybe sodorhatja a budapesti Putyin-Trump találkozót?
4
1 napja
Itt van Donald Trump újabb oroszpárti fordulata: döbbenetes ultimátumot adott Ukrajnának
5
2 hete
Hihetetlen, melyik ország szállt be Oroszország oldalán a háborúba: mit fog erre lépni Ukrajna?
PÉNZÜGYI KISOKOS
MRP
Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program. Ehhez kapcsolódik egy hitelfajta, ami lehetővé teszi, hogy a munkavállalók tulajdonossá váljanak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 16:54
Most érkezett! Elképesztő bejelentést tett a Kreml: lehet, hogy elmarad a budapesti csúcstalálkozó?
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 16:44
Nagyon fontos dologról döntött Ausztria: tízezernyi magyar ingázót érint ez a határon
Agrárszektor  |  2025. október 21. 16:34
Gyakran veszel gyümölcslevelet? Akkor ezzel nem árt tisztában lenned