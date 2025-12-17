2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
3 °C Budapest
Ázsiai női hacker fekete maszkot visel a szerverteremben az internetes támadáshoz.
Tech

Elképesztő módon csaltak ki többmillió forintot egy nőtől: ezzel a módszerrel verték át

Pénzcentrum
2025. december 17. 20:02

Egy szekszárdi nő közel 24 millió forintot veszített el, miután csalók magukat rendőrségi és bankbiztonsági szakembereknek kiadva rávették, hogy telepítsen egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást, majd a pénzét egy állítólag biztonságos számlára helyezze át.  

Feljelentést tett a Szekszárdi Rendőrkapitányságon egy helyi lakos, aki megdöbbenve szembesült azzal, hogy bankszámlájáról eltűnt a teljes, 23.950.500 forintos megtakarítása - közölte a rendőrség hivatalos honlapján.

A sértett beszámolója szerint az eset előzménye, hogy november végén, december elején telefonhívást kapott egy magát a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársaként bemutatkozó nőtől. A hívó fél egy állítólagos gyanús, "tűzifással" kapcsolatos tranzakcióról érdeklődött. Miután a nő jelezte, hogy nem adott ilyen megbízást, hamarosan egy újabb hívás érkezett, ezúttal egy magát bankbiztonsági szakembernek kiadó személytől.

Kapcsolódó cikkeink:

Az állítólagos szakember azt állította, hogy a nő banki adatait valószínűleg egy belső munkatárs szivárogtathatja ki, ezért a megtakarításai veszélyben vannak. A sértett több pénzintézetnél is rendelkezett lekötött összegekkel, de mobilbankja csak az egyiknél volt. A csaló felajánlotta segítségét egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazás telepítésében, amely állítása szerint megvédheti a lekötéseit.

A telepítési folyamat közben a csaló arra utasította áldozatát, hogy menjen át egy másik helyiségbe, mivel állítása szerint "egy falnak kell lennie közöttük a sikeres telepítéshez".

A folyamatos telefonos kapcsolattartás során a sértett - félve megtakarításai elvesztésétől - megosztotta, hogy további két helyen is rendelkezik számlával és valutával. A telefonáló tanácsára feloldotta lekötéseit, valutáját forintra váltotta, majd az összeget átutalta az általa biztonságosnak vélt számlára.

Egy héttel később, amikor a nő megpróbált bejelentkezni a netbankba a laptopjáról, az új kódokkal már nem sikerült a belépés. Amikor személyesen felkereste pénzintézetét, szembesült a sokkoló ténnyel: számláján egyetlen forint sem maradt.
Címlapkép: Getty Images
#tech #rendőrség #adathalász #adatlopás #bűnügy #internetes csalások

21:03
20:57
20:02
19:55
19:44
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 17.
Brutális társadalmi katasztrófa érik Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
2025. december 17.
Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent
2025. december 17.
Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
