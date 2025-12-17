Több mint ezer, ismert sportmárkák és külföldi klubcsapatok logójával ellátott hamis terméket találtak a pénzügyőrök egy vállalkozás székhelyén.
Elképesztő módon csaltak ki többmillió forintot egy nőtől: ezzel a módszerrel verték át
Egy szekszárdi nő közel 24 millió forintot veszített el, miután csalók magukat rendőrségi és bankbiztonsági szakembereknek kiadva rávették, hogy telepítsen egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást, majd a pénzét egy állítólag biztonságos számlára helyezze át.
Feljelentést tett a Szekszárdi Rendőrkapitányságon egy helyi lakos, aki megdöbbenve szembesült azzal, hogy bankszámlájáról eltűnt a teljes, 23.950.500 forintos megtakarítása - közölte a rendőrség hivatalos honlapján.
A sértett beszámolója szerint az eset előzménye, hogy november végén, december elején telefonhívást kapott egy magát a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársaként bemutatkozó nőtől. A hívó fél egy állítólagos gyanús, "tűzifással" kapcsolatos tranzakcióról érdeklődött. Miután a nő jelezte, hogy nem adott ilyen megbízást, hamarosan egy újabb hívás érkezett, ezúttal egy magát bankbiztonsági szakembernek kiadó személytől.
Az állítólagos szakember azt állította, hogy a nő banki adatait valószínűleg egy belső munkatárs szivárogtathatja ki, ezért a megtakarításai veszélyben vannak. A sértett több pénzintézetnél is rendelkezett lekötött összegekkel, de mobilbankja csak az egyiknél volt. A csaló felajánlotta segítségét egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazás telepítésében, amely állítása szerint megvédheti a lekötéseit.
A telepítési folyamat közben a csaló arra utasította áldozatát, hogy menjen át egy másik helyiségbe, mivel állítása szerint "egy falnak kell lennie közöttük a sikeres telepítéshez".
A folyamatos telefonos kapcsolattartás során a sértett - félve megtakarításai elvesztésétől - megosztotta, hogy további két helyen is rendelkezik számlával és valutával. A telefonáló tanácsára feloldotta lekötéseit, valutáját forintra váltotta, majd az összeget átutalta az általa biztonságosnak vélt számlára.
Egy héttel később, amikor a nő megpróbált bejelentkezni a netbankba a laptopjáról, az új kódokkal már nem sikerült a belépés. Amikor személyesen felkereste pénzintézetét, szembesült a sokkoló ténnyel: számláján egyetlen forint sem maradt.
