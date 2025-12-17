Eladó a kővágóörsi MOZI étterem – Olga konyhája, egy olyan hely, amely hosszú éveken át nemcsak vendégeket, hanem törzsvendégeket nevelt, és stabil pontja volt a...
Egyre nagyobb bajban a magyar építőipar: kongatják a vészharangot, borzasztónehéz lehet 2026
Az építőiparban 2025-ben a csökkenő megrendelések mellett a munkaerő megtartása jelentette a legnagyobb kihívást. Koji László, az ÉVOSZ elnöke szerint a szakmunkások és mérnökök megtartása, a fluktuáció kezelése, a generációváltás, valamint a képzési és utánpótlási gondok egyszerre nehezítik az ágazat működését. Ezekre a problémákra válaszul hozta létre az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége a Humán Erőforrás Munkacsoportot, amely ágazati szinten erősítené az együttműködést és javítaná az építőipar versenyképességét.
Az ágazatban továbbra is komoly gondot okoz a foglalkoztatás szerkezete. A bérezés jellemzően nem teljesítményalapú, elterjedt az órabéres foglalkoztatás. A 2018 és 2022 közötti időszakban mintegy százezer új munkavállaló lépett be az építőiparba, ami együtt járt azzal is, hogy sokan megfelelő szakmai háttér és munkafegyelem nélkül érkeztek. A tapasztalatok szerint a munkaerő egy része inkább azokat a munkahelyeket keresi, ahol lazább elvárásokkal találkozik.
Az ÉVOSZ szerint egyre fontosabb az idősebb, nyugdíjkorú szakemberek megtartása az építőipari folyamatokban, valamint a nők foglalkoztatását segítő megoldások kidolgozása. Az európai uniós munkaerőhiány miatt a magyar vállalatoknak nemcsak belföldön, hanem nemzetközi szinten is versenyezniük kell a szakemberekért.
A felsorolt problémák kezelése összehangolt, rendszerszintű HR szemléletet igényel. Ennek jegyében alakult meg december 9-én az ÉVOSZ HR Munkacsoportja, amelynek célja a jogszabályi változások közös értelmezése, a jó vállalati gyakorlatok megosztása, valamint ágazati ajánlások és döntéselőkészítő javaslatok kidolgozása. Kiemelt téma az uniós bértranszparencia irányelv gyakorlati alkalmazása is.
Az alakuló ülésen hangsúlyosan szóba került az építőipar ellentmondásos helyzete. Miközben a megrendelések visszaestek, a képzett és megbízható munkaerő hiánya továbbra is súlyos gond. A résztvevők szerint a képzés, az utánpótlás-nevelés, a duális képzések, az életpályamodellek és a HR digitalizációja nélkül nem lehet tartós megoldást találni.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az ÉVOSZ célja, hogy a HR Munkacsoport erősítse a szakmai párbeszédet a tagszervezetek között, javítsa a munkaerő-megtartást, és hosszabb távon hozzájáruljon az építőipar megújulásához és versenyképességéhez.
Leesik az állad, ennyi egy szerzetes órabére Magyarországon: ezzel keresik a legtöbb pénzt a monostorok
Szerzetesenként havi mintegy 400 ezer forintnyi költséget spórolnak meg a bakonybéli bencések külsős, piaci szereplők igénybe vétele helyett.
Kinek és meddig jár munkanélküli segély, álláskeresési járadék 2026-ban? Az álláskeresési segély összege, utalása, igénylése
Álláskeresési járadék 2026: mennyi a munkanélküli segély összege 2026-ban, hogyan történik az álláskeresési járadék igénylése, milyen munkanélküli központot keressünk fel?
Brutális bérolló nyílik egyre nagyobbra Magyarországon: íme, ebben a megyében keresnek a legrosszabbul
Az országos nettó települési átlagkereset 474 ezer forint volt 2024-ben, mely 13,5 százalékkal bővült az előző évi 418 ezer forinthoz képest.
A szakszervezet szerint legalább 118 ember biztosan távozott, miközben a cég nyereséges évet zárhatott.
A GKI kutatása szerint a magyar lakosság 80 százaléka még nem használja aktívan a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket.
Az Audi Hungaria elnöke évértékelő interjújában bejelentette, hogy a győri üzemben további létszámcsökkentésre készülnek a hatékonyság növelése érdekében.
Vége a klasszikus nyolcórás munkanapnak? Forradalmi változás készül, ami teljesen átírhatja a mindennapokat
Németországban a kormánykoalíció törvényjavaslatot készít elő, amely megszüntetné a hagyományos nyolcórás munkanapot,
CSED összege 2026: itt a CSED számítás, meddig jár és kinek - Adómentesség, táppénz, szabadság CSED alatt
CSED extra 2026: tudd meg, mennyi a CSED összege 2026-ban, kinek jár CSED GYED adómentesség és hogyan történik a CSED számítás? Mennyi lesz a CSED...
Egy Ausztriában dolgozó magyar szobalány TikTok‑videóban mutatta meg, milyen kemény munka rejlik a vendéglátás kulisszái mögött.
A kukások évek óta alulfizettek és túlterheltek — nem csoda, hogy egyre gyakoribbak a leállások Budapesten.
Nettó és bruttó minimálbér 2026: tudd meg, mennyi a minimálbér emelés 2026-ban és mennyi lesz a szakmunkás minimálbér, avagy a garantált bérminimum 2026 évi összege!
Mi lesz 2026-ban a magyar munkaerőpiaccal? Rengeteg dolgozó élete változhat meg egy csapásra: erre készülhetnek
A magyar cégek 2026 első negyedévére óvatosan javuló foglalkoztatási terveket jeleznek a Manpower Magyarország kedden közzétett előrejelzése szerint.
A Rail Cargo Hungaria jelentős átszervezésre és létszámcsökkentésre kényszerül, miután a minisztérium 2026-tól megszünteti a vasúti egyeskocsi-szolgáltatások állami támogatását.
A közvélekedéssel ellentétben a jogszabály nem szó szerint azt írja elő, hogy mindenki megismerheti a kollégája pontos bérét.
A minimálbér 11 százalékos emelése automatikusan ugyanilyen arányban emeli majd a rehabilitációs hozzájárulás összegét is a munkáltatók számára.
Mikor és kinek jár fizetés nélküli szabadság? Ezek a pontos szabályai, igénylés menete, hatása a szabadságra
Munka törvénykönyve fizetés nélküli szabadság feltételei, távollét szabályai: hogyan történik a fizetés nélküli szabadság igénylése, a fizetés nélküli szabadság meddig tarthat?
A UBS bank jelentős létszámcsökkentést tervez, amely 2027-ig mintegy 10 000 munkahely megszüntetését jelentheti.
Egyre több dolgozó lép új pályára a jobb megélhetés és stabilitás reményében, még ha a váltás komoly kihívásokkal is jár.
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.