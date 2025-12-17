Egyre nagyobb bajban a magyar építőipar: kongatják a vészharangot, borzasztónehéz lehet 2026

Az építőiparban 2025-ben a csökkenő megrendelések mellett a munkaerő megtartása jelentette a legnagyobb kihívást. Koji László, az ÉVOSZ elnöke szerint a szakmunkások és mérnökök megtartása, a fluktuáció kezelése, a generációváltás, valamint a képzési és utánpótlási gondok egyszerre nehezítik az ágazat működését. Ezekre a problémákra válaszul hozta létre az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége a Humán Erőforrás Munkacsoportot, amely ágazati szinten erősítené az együttműködést és javítaná az építőipar versenyképességét.

Az ágazatban továbbra is komoly gondot okoz a foglalkoztatás szerkezete. A bérezés jellemzően nem teljesítményalapú, elterjedt az órabéres foglalkoztatás. A 2018 és 2022 közötti időszakban mintegy százezer új munkavállaló lépett be az építőiparba, ami együtt járt azzal is, hogy sokan megfelelő szakmai háttér és munkafegyelem nélkül érkeztek. A tapasztalatok szerint a munkaerő egy része inkább azokat a munkahelyeket keresi, ahol lazább elvárásokkal találkozik.

Az ÉVOSZ szerint egyre fontosabb az idősebb, nyugdíjkorú szakemberek megtartása az építőipari folyamatokban, valamint a nők foglalkoztatását segítő megoldások kidolgozása. Az európai uniós munkaerőhiány miatt a magyar vállalatoknak nemcsak belföldön, hanem nemzetközi szinten is versenyezniük kell a szakemberekért.

A felsorolt problémák kezelése összehangolt, rendszerszintű HR szemléletet igényel. Ennek jegyében alakult meg december 9-én az ÉVOSZ HR Munkacsoportja, amelynek célja a jogszabályi változások közös értelmezése, a jó vállalati gyakorlatok megosztása, valamint ágazati ajánlások és döntéselőkészítő javaslatok kidolgozása. Kiemelt téma az uniós bértranszparencia irányelv gyakorlati alkalmazása is.

Az alakuló ülésen hangsúlyosan szóba került az építőipar ellentmondásos helyzete. Miközben a megrendelések visszaestek, a képzett és megbízható munkaerő hiánya továbbra is súlyos gond. A résztvevők szerint a képzés, az utánpótlás-nevelés, a duális képzések, az életpályamodellek és a HR digitalizációja nélkül nem lehet tartós megoldást találni.

Az ÉVOSZ célja, hogy a HR Munkacsoport erősítse a szakmai párbeszédet a tagszervezetek között, javítsa a munkaerő-megtartást, és hosszabb távon hozzájáruljon az építőipar megújulásához és versenyképességéhez.