Landolt a Dragon, épségben földet ért Kapu Tibor: ez vár most a magyar űrhajósra

A Kapu Tibort és társait szállító Crew Dragon űrhajó várhatóan július 15-én, késő délelőtt érkezik vissza a Földre, kevesebb mint egy nappal a Nemzetközi Űrállomásról való leválás után. A történelmi küldetés Kalifornia partjainál ér véget. A Crew Dragon űrhajó legkorábban 11:31-kor szállhat le, a SpaceX ezután hajóval gyűjti be a kapszulát, majd az űrhajósokat helikopterrel viszik át a szárazföldre. A Pénzcentrum folyamatosan frissülő cikkében követjük az eseményeket.

Mindenki épségben átvészelte a leszállást

A küldetés parancsnoka, Peggy Whitson megerősítette, a landolás sikeres volt, mindenki épségben van. A mentőcsapatok már elindultak az űrkapszula felé, hogy kiemeljék a tengerből

Landoltak, pontosan tartották az időt

Sikeresen landolt Kapu Tibor!

Kapuék megerősítették, minden rendben. Az Ax-4 legénysége bejelentkezett, rendben lezajlott a landolás.

Bármelyik pillanatban landolhatnak, várhatóan tartják a 11:31-es időt. Már kiszállási pozícióban ülnek.

Magyar idő szerint július 15-én, várhatóan 11:31-kor landolhat az Ax-4 misszió legénysége Kalifornia partjainál. A Crew Dragon űrhajó már befejezte az utolsó pályaelhagyó manőverét, és hamarosan megkezdődik a kapszula szétválása. A SpaceX a leszállás után hajóval gyűjti be az űreszközt, majd az űrhajósokat helikopterrel szállítják a szárazföldre.

A Dragon július 14-én, 13:15-kor vált le a Nemzetközi Űrállomásról. Az űrhajó jelenleg automatizált módban tér vissza, bár Subhansu Sukla pilóta hozzáféréssel rendelkezik az irányítópulthoz. A kapszula már csak körülbelül 380 kilométerre van a földfelszíntől.

Az Axiom Space Ax-4 missziója több szempontból is történelminek számít, hiszen Magyarország mellett India és Lengyelország is először küldött űrhajóst a Nemzetközi Űrállomásra. A magyar részvétel a 41,5 milliárd forintos HUNOR (Hungarian to Orbit) nemzeti kutató űrhajós program keretében valósult meg.

A kiválasztási folyamat 2021 őszén kezdődött, ahol a jelentkezőkkel szemben elvárás volt a műszaki, természettudományos beállítottság, magas fokú pszichés terhelhetőség, felsőfokú angoltudás és kiegyensúlyozott személyiség. A programra 2022. január 31-ig lehetett jelentkezni.

A 247 jelentkezőből több körös vizsgálatok és tesztek után négy jelölt maradt versenyben: Kapu Tibor, Cserényi Gyula, Szakály András és Dr. Schlégl Ádám. Dr. Schlégl kiválása után a három űrhajósjelölt 2024 tavaszán Houstonba utazott, ahol átfogó elméleti és gyakorlati képzésben részesültek, valamint alkalmassági teszteket és kiképzési feladatokat hajtottak végre.

A jelöltek Philadelphiában is jártak, ahol sikeresen teljesítettek egy centrifugaképzést, amely során 6G-s terhelést kellett elviselniük egy 45 perces szimuláció alatt. A teljes folyamatot a felbocsátástól a visszatérésig szimulálták, miközben orvosok folyamatosan nyomon követték egészségügyi állapotukat.

A hosszú válogatási és képzési folyamat végén, 2024 májusában jelentették be, hogy Kapu Tibor lesz a következő magyar űrhajós, Cserényi Gyula pedig a tartalékűrhajós. A bejelentés szimbolikus időpontban, május 26-án, Farkas Bertalan űrrepülésének évfordulóján történt. Kapu Tibor az Axiom Space-nek elmondta, hogy azonnal tudta, ez lesz az ő útja, és a 14 hónapos kiválasztási folyamat során sikeresen vette az akadályokat.

A teljes folyamat két és fél évig tartott, és sokkal keményebb volt, mint gondoltam

– nyilatkozta az űrhajós. A landolás után a SpaceX Shannon nevű hajója közelíti meg a kapszulát, majd a biztonsági ellenőrzéseket követően az űrhajót a fedélzetre emelik. Az előírások szerint ennek egy órán belül meg kell történnie. A fedélzeten az ajtót felnyitják, a legénység elhagyhatja a kapszulát, és megkezdődnek az első orvosi vizsgálatok.

A TV2 előközvetítésében megszólaló családtagok elmondták, hogy bár van bennük némi félelem a visszatérés kapcsán, bíznak a technológiában és a szakemberekben. "Ameddig tudunk, itt vagyunk. Hamarabb fogunk hazamenni, ő csak nagyjából két hétre rá érkezik meg Nyíregyházára" – mondta Kapu Tibor édesanyja, aki elárulta, hogy chilis babbal és tyúkhúslevessel várják majd fiukat.

