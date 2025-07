Itt vannak a részletek: így tér vissza a Földre Kapu Tibor + videó

A "Grace" névre keresztelt Crew Dragon űrhajó a Nemzetközi Űrállomásról történt leválás után a SpaceX és az Axiom Space koordinálásával tér vissza a Földre. A hazatérési manővert a földi irányítóközpont és az asztronauták közösen hajtják végre, melynek eredményeként a legénység várhatóan magyar idő szerint 11 óra 30 perc körül landol a Csendes-óceánban. A visszatérés előtt az űrhajó még órákig kering a Föld körül, ami lehetőséget biztosít a legénységnek és a földi irányítóközpontnak minden részlet alapos ellenőrzésére, minimalizálva a hibalehetőségeket.

A tényleges visszatérési folyamat egy deorbit manőverrel kezdődik, amikor a legénység a haladási iránnyal ellentétesen begyújtja az űrkapszula hajtóműveit a sebesség csökkentése érdekében. A körülbelül 15 perces hajtóműindítás után a Föld gravitációja elkezdi behúzni a kapszulát a keringési pályáról. Ezt követően a Crew Dragon leválasztja a már szükségtelen elemeket, mint a hűtőradiátorokat és a külső napelemeket.

A legkritikusabb szakasz a légkörbe való belépés, amely körülbelül 120 kilométeres magasságban történik. A kapszula mintegy 20 ezer km/h sebességgel találkozik a Föld felső légkörével, ami olyan súrlódást okoz, hogy a Dragon külseje izzó tűzgömbbé változik, és hőmérséklete akár 2000 Celsius-fokot is elérhet. Ebben a fázisban kulcsfontosságú a hőpajzs szerepe, amely biztosítja a legénység védelmét. A légköri fékezés hatására a sebesség jelentősen, körülbelül 500 km/h-ra csökken, miközben az űrhajósok testére mintegy 5 G-s nehézségi erő hat. A rendkívüli hőhatás miatt ekkor átmenetileg megszakad a rádiókapcsolat is az űrhajósokkal.

Ahogy a kapszula tovább lassul, 5,5 kilométeres magasságban kinyílik két kisebb stabilizáló ejtőernyő, majd 1,8 kilométerrel az óceán felett aktiválódik a négy főernyő, amelyek 30 km/h-ra mérséklik a sebességet a vízbe érkezés előtt. A pontos landolási helyszínt a friss időjárási adatok alapján határozzák meg közvetlenül a leszállás előtt.

A sikeres vízre érkezést követően egy speciális hajó veszi fedélzetére Kapu Tibort és társait, akik orvosi felügyelet mellett hagyhatják el a Crew Dragont. Kedvező fejlemény, hogy a visszatérés után az asztronautáknak már nem kell karanténba vonulniuk, amennyiben minden a tervek szerint alakul.

A SpaceX nyilvánosságra hozott egy videót, amely bemutatja az Axiom-4 legénységének visszatérési útvonalát a Földre:

