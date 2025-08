Megszólat végre Kapu Tibor: kiderült, mikor jöhet haza Magyarországra

Több mint két héttel a Csendes-óceáni landolás után pénteken tartotta első sajtótájékoztatóját az Axiom-4 küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tibor, Magyarország második űrhajósa. A magyar asztronauta beszámolt a sikeres kísérletekről, a súlytalansághoz való alkalmazkodás kihívásairól, és elárulta, hogy a biológiai kísérletek hatására a jövőben hobbikertészkedésbe kezdene.

Az Axiom-4 küldetés legénysége július 15-i visszatérésük után először állt a nyilvánosság elé a houstoni sajtótájékoztatón. A június 26-án indult misszió során Magyarország, Lengyelország és India évtizedek után tért vissza az emberes űrrepüléshez - írta meg a Portfolio.

A küldetés veterán kapitánya, az amerikai Peggy Whitson hangsúlyozta a misszió történelmi jelentőségét: "Ez a küldetés Magyarország, Lengyelország és India visszatérését jelentette az emberes űrrepüléshez évtizedek után, és először dolgoztak együtt ezekből az országokból származó űrhajósok a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén." A kapitány kiemelte, hogy célja nemcsak egy kiváló teljesítményű legénység, hanem egy életre szóló kötelékekkel rendelkező csapat kialakítása volt.

Shubanshu Shukla, India első űrhajósa 41 év után, a misszió pilótájaként büszkén számolt be arról a pillanatról, amikor az indiai miniszterelnökkel beszélgetett az űrállomásról: "Ez a pillanat szimbolizálta India visszatérését a párbeszédbe [az emberes űrrepülésbe], nem mint szemlélő, hanem mint egyenrangú résztvevő."

A lengyel Sławosz Uznański-Wiśniewski küldetés-specialista elmondta, hogy a tudományos célkitűzéseik 127 százalékát sikerült teljesíteniük, több mint 100 órát töltve kísérletezéssel az állomáson.

Kapu Tibor, a magyar kutatóűrhajós így kezdte beszámolóját:

Több mint 20 napot töltöttünk a gyönyörű bolygónk körüli pályán, és most itt vagyunk, hogy mindent elmondjunk erről. Ez alatt a 20 nap alatt sok dolgot tettünk. Alkalmazkodtunk. Kényelmesen berendezkedtünk az új otthonunkban és irodánkban. Sokat dolgoztunk. Néhány hibát is elkövettünk. Vakargattuk a fejünket, és megoldottuk a problémákat.

A magyar asztronauta köszönetet mondott hazájának és a HUNOR-program munkatársainak:

Köszönöm, hogy életem legnagyobb megtiszteltetését adták nekem, a lehetőséget, hogy képviselhessem nemzetünket a világűrben.

A rekordszámú, mintegy 60 kísérletből Kapu 25-öt végzett el, amelyek számos tudományterületet érintettek.

Bebizonyítottuk, hogy kiemelkedően tudunk teljesíteni a dokumentáció, a fizika, a biológia és a pszichológia területén is

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

– mondta a magyar űrhajós.

A kísérletek között szerepelt a kozmikus sugárzás örökítőanyagra gyakorolt hatásának vizsgálata muslicákon, meteorológiai megfigyelések, valamint a Föld fényképezése is. Utóbbiról humorosan megjegyezte:

Idővel egyre ügyesebbek lettünk abban is, hogy megörökítsük a világegyetem legszebb bolygóját. Most már elmondhatjuk, hogy csak a képeink fele lett életlen – reméljük, visszaküldenek majd minket, hogy a többit is kijavítsuk.

Újságírói kérdésre válaszolva Kapu elmondta, hogy mérnökként meglepte, mennyire élvezte a biológiai kísérleteket: "Az űrmisszió után hobbikertészkedésbe fogok majd, paprikát, búzát és retket fogok nevelni, ahogy az állomáson is tettem. Hihetetlen élmény volt látni, ahogy ezek a növények növekednek." Büszkén jegyezte meg, hogy "végre a világ is tudja, hogy a magyar paprika még az űrben is a legjobb", utalva arra, hogy személyes tárgyai között egy üveg Erős Pistát is felvitt az űrállomásra.

A földi gravitációhoz való visszaszokásról elmondta: "Amikor visszatértem az űrből, a legfőbb emlékem alapvetően az volt, hogy minden sokkal nehezebb volt. És az összes végtagom, a lábam és a karom nagyon-nagyon nehéz volt." Hozzátette azonban, hogy néhány óra elteltével már sokkal jobban érezte magát, és könnyebben adaptálódott a földi gravitációhoz, mint korábban az űrbeli súlytalansághoz.

A magyar űrhajós még két hétig marad az Egyesült Államokban a regenerációs fázis során, ahol intenzív edzésekkel állítják helyre a súlytalanság okozta fizikai változásokat, és értékelik a küldetés eredményeit. Várhatóan augusztus közepén térhet haza Magyarországra.

Arra a kérdésre, hogy mi hiányzott neki a legjobban, így válaszolt: "Azt hiszem, a családom és a barátaim hiányoznak a legjobban. Az elmúlt évben természetesen voltak nehéz pillanatok is. Egy ilyen küldetésre való felkészülés nem mindig könnyű, vannak benne keményebb szakaszok is. És pont ezekben a helyzetekben ők azok, akikhez fordulok – amikor beszélek velük, ők azok, akik új energiát adnak."

Címlapkép: MTI/Axiom Space