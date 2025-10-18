2025. október 18. szombat Lukács
A Parlament épülete Budapesten, naplementében
Világ

Trump: Magyarország biztonságos, nincsenek olyan problémái, mint más államoknak

MTI
2025. október 18. 08:41

Magyarország biztonságos ország, és Orbán Viktor miniszterelnök tevékenységének köszönhetően nincsenek olyan problémái, mint más államoknak - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken azzal kapcsolatban, hogy a tervek szerint Budapesten rendezik következő személyes találkozóját Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házban fogadva Donald Trump azt mondta, kétoldalú találkozó lesz, de "tartják a kapcsolatot" Zelenszkijjel is. Hozzátette: legutóbbi tárgyalásai Vlagyimir Putyinnal azt jelzik, hogy az orosz elnök szeretne véget vetni a háborúnak. Donald Trump megerősítette, hogy telefonon megállapodott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel arról, hogy a közeljövőben Budapesten találkoznak. Úgy vélte, jó esély van arra, hogy az ukrajnai háborúban megállítható a vérontás. A korábbi hírek szerint a találkozóra két héten belül sor kerülhet. 

A Gázai övezetben elért tűzszünet után Donald Trump amerikai elnök számára itt a pillanat az ukrajnai háború leállítására - hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a washingtoni Fehér Házban péntek este, vendéglátójával, Donald Trumppal folytatott tárgyalásaik kezdetén. Az ukrán elnök úgy nyilatkozott, hogy Putyin szerinte még "nem áll készen a békére".

Zelenszkij, aki egyebek között Tomahawk rakétarendszerek szállítását szeretné elérni országa számára, egyetértett azzal, hogy "fegyverszünetre van szükségük". Trump reményét fejezte ki, hogy a szóban forgó rakéták nélkül is befejezhető a háború. Trump méltatta Zelenszkijt a kitartásáért, és hozzátette: "mi is kitartottunk vele".

Eltörölhetik a kettős adóztatást?

Közben Lóga Máté a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény visszaállításáról tárgyalt amerikai kollégájával Washingtonban. Kenneth Kies, az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának (US Department of the Treasury) adópolitikáért felelős államtitkára pénteken hivatalában fogadta Lóga Mátét, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkárát - közölte az NGM pénteken.

A tájékoztatás szerint a felek az egyeztetés során áttekintették a két ország gazdaságának aktuális helyzetét, valamint a bilaterális kapcsolatok további erősítésének lehetséges területeit. Ennek érdekében a két államtitkár részletesen tárgyalta a magyar-amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló, 2022 júliusában felmondott egyezmény visszaállításának kérdését is. Továbbá megállapodtak abban, hogy szakértői szinten a felek megkezdik a közös munkát az adóegyezmény mihamarabbi visszaállítása céljából.

Az Egyesült Államok Magyarország egyik legjelentősebb árukereskedelmi partnere, a szolgáltatások külkereskedelmében a második legfontosabb szereplő, emellett Magyarország harmadik legnagyobb befektetője. A Magyarországon működő amerikai cégek a GDP számottevő részét termelik meg, ráadásul mintegy 20 ezer magyar család megélhetését biztosítják - ismertették. 
Címlapkép: Getty Images
