Phoenix, 2024. június 7.Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje beszél a választási gyûlésén az arizonai Phoenixben 2024. június 6-án. Az elnökválasztást november 5-én tartják az Egyesült Államokban.MTI
Megvan a Trump-Putyin találkozó időpontja, Budapesten érhet véget a háború

2025. október 17. 07:20

Tegnap váratlanul bejelentette Donald Trump amerikai elnök, hogy két héten belül Magyarországon fog tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A hírt Orbán Viktor miniszterelnök és az orosz állami média is megerősítette.

Mint arról beszámoltunk, Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy megállapodjanak az orosz-ukrán háború lezárásásról – ezt az amerikai elnök jelentette be csütörtökön, miután telefonon egyeztetett az orosz államfővel.

Nem sokkal később az amerikai elnök újságíróknak a Fehér Házban azt is közölte, hogy nagyjából két héten belül megvalósul a budapesti találkozó. Hozzátette, hogy jó és eredményes beszélgetést folytatott Putyinnal. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője szerint több mint két órán át beszélgetett a két vezető.

„Magyarországon fogunk találkozni. Orbán Viktor lesz a házigazda” – mondta Trump. Az amerikai elnök pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozik, akit tájékoztatni fog a fejleményekről. Itt felmerülhet az amerikai Tomahawk cirkálórakéták Ukrajnának történő átadása is. Putyin valószínűleg ezért akarta mielőbb felvenni a kapcsolatot Trumppal, mielőtt újabb fegyverszállításról születne döntés.

Orbán Viktor „a békeszerető világ számára fantasztikus hírnek” nevezte az eseményt, és jelezte, hogy Magyarország teljes mértékben készen áll a két elnök fogadására. A budapesti békecsúcs előkészítését várhatóan külügyminiszteri szintű egyeztetés előzi meg.

Magyarország választása helyszínként meglepő, hiszen NATO- és EU-tagként hivatalosan nem tekinthető semleges országnak. Ugyanakkor Orbán Viktor közvetítői szerepre törekszik az orosz–ukrán–amerikai háromszögben, és Trump elnökkel ápolt jó kapcsolata is hozzájárulhatott ahhoz, hogy Budapest került előtérbe.

Ha valóban sikerülne itt lezárni a háborút, az történelmi diplomáciai sikert jelentene Magyarországnak. A kérdés azonban továbbra is az, hogy van-e valódi esély a békére. Bár több körülmény – például Oroszország olajexportjának visszaesése és India kivonulása a finanszírozásból – kedvezőbb helyzetet teremtett, Moszkva eddig sem volt hajlandó engedni fő követeléseiből. Ilyen például a Donbasz teljes orosz ellenőrzése, az orosz nyelv államnyelvi státusza Ukrajnában, valamint a NATO-csapatok kizárása az országból.

Trump ugyan több nemzetközi konfliktusban már közvetítőként lépett fel, de a Kreml jelenlegi katonai helyzete és Ukrajna határozott álláspontja miatt kérdéses, hogy sikerülhet-e áttörést elérni. A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy Putyin ismét „maximalista” feltételeket támaszt, amelyekből csak komoly amerikai nyomás hatására engedhet.

Addig is annyi biztos: Putyin ezzel a bejelentéssel ismét időt nyert – néhány hetet vagy akár hónapokat –, miközben a fronton továbbra is az orosz hadsereg áll jobban.

Címlapi kép: Allison Dinner, MTI/MTVA

 

 

 
