Belgrád, Szerbia - 2025. május 23: Gazprom orosz benzinkút és a szerb olajipari Nis irodaépület felhőkkel borított tavaszi napja.
Világ

Üzemanyagkrízis és kígyózó sorok a kutakon: beütött a katasztrófa Szerbiában, megszólalt az elnök

Pénzcentrum
2025. december 3. 17:01

Aleksandar Vučić kedden az energiaellátásért felelős munkacsoportokkal egyeztetett az elnöki hivatalban. A találkozóra azért került sor, mert az Egyesült Államok nem adta meg a pancsovai finomító működéséhez szükséges engedélyt a szankciók miatt. A döntést sokan már hétfőre várták, de nem született meg, és kedd délutánig sem történt előrelépés. A megbeszélésen a kormány több tagja és az energiaszektor képviselői is jelen voltak.

Vučić a vajdasági Magyar Szó tudósítása szerint azt mondta, Szerbia ellátása jelenleg stabil. Az üzemanyag és más kőolajszármazékok készletei január végéig kitartanak. Közölte, hogy az energiabiztonsági stáb naponta ülésezik, és kétnaponta adnak helyzetértékelést a nyilvánosságnak. A stratégiai kérdésekben a miniszterelnök szólal meg, minden más ügyben a szakminiszterek adnak tájékoztatást. Úgy fogalmazott, nincs ok aggodalomra az üzemanyag miatt, de a helyzet hatással lehet a gazdasági növekedésre. Hangsúlyozta, hogy a NIS készleteinek figyelmen kívül hagyásával is jelentős tartalékok állnak rendelkezésre.

Kapcsolódó cikkeink:

A dízel a szerbiai fogyasztás 82 százalékát adja. Több mint 204 ezer tonna áll rendelkezésre, ez fedezi a január végéig szükséges mennyiséget. Az állam a saját árutartalékaiban Pancsován 24400, Kevevárán 20000, Požegán pedig 9500 tonnát tárol. Ez összesen 53900 tonna. A kötelező tartalékok ennél is nagyobb mennyiséget jelentenek. Smederevón 61069, Ledincin 44622 és 14949, Kevevárán pedig 29955 tonna eurodízelt tárolnak, ami mintegy 150595 tonna. A katonai tartalékok további 25000 tonnát jelentenek. A következő időszakra 49000 tonna dízelt, 38000 tonna benzint és 300 tonna kerozint rendeltek meg.

Vučić szerint nincs szükség semmilyen rendkívüli forgalmi korlátozásra. A tankolásnál előforduló várakozások szerinte nem ellátási problémából fakadnak, hanem abból, hogy a kutak feltöltése időigényes. Azt mondta, amint az emberek látják, hogy van elegendő üzemanyag, csökken a feszültség. A műszaki folyamatok miatt azonban több helyen hosszabb sorokra lehet számítani.

Pénzügyi kérdések kapcsán közölte, hogy Szerbia költségvetési helyzete stabil. Az állam számláin mintegy négymilliárd euró áll rendelkezésre. Szerinte kevés ország van a térségben, amely ilyen év végi likviditást tud felmutatni.

A kőolajszállítás ügyében elmondta, hogy a horvát JANAF nem engedélyezte olyan kőolaj behozatalát sem, amelyet nem a finomítónak, hanem az állami tartalékoknak szántak. Mindez annak ellenére történt, hogy Szerbia garanciát vállalt az átlátható folyamatra és a külső megfigyelők jelenlétére. Vučić szerint az ország folytatja a késztermékek importját, a raktárak pedig tele vannak.

Az államfő arról is beszélt, hogy a kormány a hét végéig garantálja a NIS fizetési forgalmát. Ezt akkor is vállalják, ha emiatt a Nemzeti Bankot vagy más bankokat másodlagos szankciók érhetnek. A vállalatnak így van ideje rendezni a béreket, a beszállítókat és a működéshez szükséges feladatokat. A helyzetet ezután naponta vizsgálják.

Ha péntekig nem sikerül megállapodni az orosz gázszállításról, Szerbia már hétfőtől más forrásokkal kezd tárgyalni. A Srbijagas vezetője, Dušan Bajatović arról beszélt, hogy ha nem születik megoldás, Szerbiának lépnie kell. Az egyik lehetőség szerinte az irányítás állami átvétele lenne, amely nem jelentene automatikus vagyonelkobzást. Az államnak ki kell dolgoznia, hogyan járjon el, ha az orosz tulajdonosok nem akarnak részesedést eladni.

A MOL besegíthet?

Korábban beszámoltunk arról, hogy a Mol tárgyalásokat folytat a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító felvásárlásáról, miközben Szerbia sürgős megoldást keres az amerikai szankciók miatt veszélybe került üzemanyag-ellátására. A NIS esetleges felvásárlójaként a Mol mellett az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC is szóba került. 
Címlapkép: Getty Images
