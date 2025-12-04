Nagyon durva fenyegetést küldött Putyin az ukránoknak: fuccs az összes béketervnek?

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország mindenképpen, akár katonai eszközökkel is meg fogja szerezni a kelet-ukrajnai Donbasz régiót, miközben az ukrán tisztviselők újabb béketárgyalásokra készülnek az Egyesült Államokkal - írta meg a CNN.

Az orosz elnök csütörtökön Újdelhibe érkezik, ahol Narendra Modi indiai miniszterelnök fogadja, két nappal azután, hogy a Kremlben találkozott a Steve Witkoff különmegbízott vezette amerikai delegációval.

Eközben ukrán tisztviselők az Egyesült Államokba utaznak csütörtökön, ahol amerikai partnereikkel folytatnak tárgyalásokat a háború lezárásáról szóló tervről - közölte egy ukrán forrás a CNN-nel.

Putyin az indiai útja előtt adott interjújában az India Today-nek elmondta, hogy Oroszország "mindenképpen - katonai vagy más eszközökkel - fel fogja szabadítani a Donbaszt és Novorossziját". A Kreml egyik legnagyobb követelése, hogy Ukrajna adja át a Donbasz régió területeit, amelyeket Oroszország törvénytelenül annektált, de még nem foglalt el teljesen.

Az orosz elnök a keddi, Witkoff-fal és Jared Kushnerrel folytatott moszkvai találkozójáról azt mondta, hogy Oroszország nem ért egyet az amerikai javaslat néhány pontjával, de ez egy "nehéz feladat". Megismételte Oroszország követeléseit, miszerint Ukrajna vonja ki csapatait a Donbaszból és "tartózkodjon a katonai akcióktól".

Donald Trump amerikai elnök szerdán úgy nyilatkozott, hogy az amerikai delegáció "nagyon jó találkozót" tartott Putyinnal, és úgy vélik, az orosz elnök "szeretné látni a háború végét" - bár a tárgyalások nem hoztak áttörést.

Az ukrán delegáció vezetője, Rusztem Umerov és Andrij Hnatov, Kijev vezérkari főnöke csütörtökön Miamiba utazik saját béketárgyalásaikra az Egyesült Államokkal. Ez a találkozó négy nappal az amerikai és ukrán tisztviselők előző magas szintű megbeszélése után következik, amelyet Marco Rubio amerikai külügyminiszter "nagyon produktív és hasznos ülésként" jellemzett, ahol "további előrelépés történt".

címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA