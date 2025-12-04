Emberi jogi szervezetek figyelmeztetik a FIFA-t, hogy a 2026-os amerikai világbajnokság során fokozott figyelmet kell fordítania a helyi közösségek és a szurkolók védelmére.
Nagyon durva fenyegetést küldött Putyin az ukránoknak: fuccs az összes béketervnek?
Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország mindenképpen, akár katonai eszközökkel is meg fogja szerezni a kelet-ukrajnai Donbasz régiót, miközben az ukrán tisztviselők újabb béketárgyalásokra készülnek az Egyesült Államokkal - írta meg a CNN.
Az orosz elnök csütörtökön Újdelhibe érkezik, ahol Narendra Modi indiai miniszterelnök fogadja, két nappal azután, hogy a Kremlben találkozott a Steve Witkoff különmegbízott vezette amerikai delegációval.
Eközben ukrán tisztviselők az Egyesült Államokba utaznak csütörtökön, ahol amerikai partnereikkel folytatnak tárgyalásokat a háború lezárásáról szóló tervről - közölte egy ukrán forrás a CNN-nel.
Putyin az indiai útja előtt adott interjújában az India Today-nek elmondta, hogy Oroszország "mindenképpen - katonai vagy más eszközökkel - fel fogja szabadítani a Donbaszt és Novorossziját". A Kreml egyik legnagyobb követelése, hogy Ukrajna adja át a Donbasz régió területeit, amelyeket Oroszország törvénytelenül annektált, de még nem foglalt el teljesen.
Az orosz elnök a keddi, Witkoff-fal és Jared Kushnerrel folytatott moszkvai találkozójáról azt mondta, hogy Oroszország nem ért egyet az amerikai javaslat néhány pontjával, de ez egy "nehéz feladat". Megismételte Oroszország követeléseit, miszerint Ukrajna vonja ki csapatait a Donbaszból és "tartózkodjon a katonai akcióktól".
Donald Trump amerikai elnök szerdán úgy nyilatkozott, hogy az amerikai delegáció "nagyon jó találkozót" tartott Putyinnal, és úgy vélik, az orosz elnök "szeretné látni a háború végét" - bár a tárgyalások nem hoztak áttörést.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az ukrán delegáció vezetője, Rusztem Umerov és Andrij Hnatov, Kijev vezérkari főnöke csütörtökön Miamiba utazik saját béketárgyalásaikra az Egyesült Államokkal. Ez a találkozó négy nappal az amerikai és ukrán tisztviselők előző magas szintű megbeszélése után következik, amelyet Marco Rubio amerikai külügyminiszter "nagyon produktív és hasznos ülésként" jellemzett, ahol "további előrelépés történt".
címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA
Putyinnál volt, most az ukránokhoz megy az amerikai megbízott: vajon közelebb kerülünk a háború végéhez?
Steve Witkoff amerikai különmegbízott Miamiban tárgyal Rusztem Umerovval, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjével.
A találkozóra azért került sor, mert az Egyesült Államok nem adta meg a pancsovai finomító működéséhez szükséges engedélyt a szankciók miatt.
Súlyos veszély fenyegeti Európa gazdaságát: kongatja a vészharangot a sztárközgazdász, vajon hallgatnak rá?
Philippe Aghion Nobel-díjas közgazdász az Európai Uniót a belső akadályok csökkentésére és egy valódi egységes piac létrehozására szólította fel.
A finn külügyminiszter, Elina Valtonen a mai találkozón hangsúlyozta, hogy Oroszország részéről eddig nem láttak engedményeket.
A területi kérdések, a biztonsági garanciák és az ukrán haderő jövője mind olyan vitapontok, amelyekben nehéz elképzelni bármilyen gyors megállapodást.
Ukrajna újabb támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen az oroszországi Tambovi régióban.
Óriási botrány kerekedik a brit királyi családban: százmilliókat vesznek el az Epstein-botrányba belebukott András hercegtől
A döntés nyomán parlamenti vizsgálat indul a Crown Estate királyi bérleti szerződéseivel kapcsolatban, beleértve András korábbi herceg megállapodását is.
A német konzervatívok nagy többséggel támogatták azt a nyugdíjreformot, amely 2031-ig a jelenlegi, az átlagbér 48 százalékán rögzített szinten tartaná az állami nyugdíjat.
Putyin és Trump követei öt órán át egyeztettek konkrét területi kérdésekről is. A Kreml szerint volt, amiben egyetértettek – a fenyegetés sem maradt el.
Pillanatokon belül fordulat jöhet az orosz-ukrán háború kimenetelét illetően: küszöbön a béke, leültek a felek
Megkezdődtek az orosz-amerikai tárgyalások kedden a Kremlben az ukrajnai rendezésről.
Nem kertelt tovább Putyin, kimondta, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
Az orosz elnök szerint Európa kizárta magát a béketárgyalásokból, és az Ukrajnára vonatkozó béketervvel kapcsolatos javaslatai elfogadhatatlanok Oroszország számára.
Óriás botrány rázta meg az Európai Uniót: erről beszél most mindenki, a szálak egyértelműen ide vezetnek
Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi vezetőjét letartóztatták korrupciós gyanúval.
Kiszivárgott, már ma este dönthetnek az orosz gáz betiltásáról Brüsszelben: itt van a részletes tervezet
Az Európai Unió döntő tárgyalásokat folytat az orosz gázimport teljes betiltásáról, amely a frissített tervezet szerint gyorsabb ütemben valósulna meg.
Őrülten veszélyes dolgok történnek Európa nagyvárosaiban: küszöbön a katasztrófa, nagyon kellene már tenni valamit
Több ezer hulladéklerakó található árvízveszélyes területeken Európa-szerte.
Putyinnál pattog a labda: Oroszországban hozhatják tető alá az ukránokkal kötött békét - már meg is van az időpont
Az Egyesült Államok különmegbízottja Moszkvába utazik, hogy megvitassa Putyinnal az ukrán háború lezárását célzó 19 pontos béketervet.
Letartóztatást kezdeményezett a Fővárosi Főügyészség azon 28 éves férfi ellen, aki egy budapesti szórakozóhelyen két ütéssel halálosan bántalmazott egy 25 éves férfit.
Az orosz elnök szerint csapatai gyakorlatilag minden frontszakaszon előrenyomulnak.
Nyilvánosságra került Donald Trump egészségi állapota. A Fehér Ház orvosa közölte az elnök leleteit.
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.