Brutális támadás érte a Barátság olajvezetéket: hatalmas lángok csaptak fel

Ukrajna újabb támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen az oroszországi Tambovi régióban, ami már az ötödik ilyen akció a Magyarországra és Szlovákiába olajat szállító infrastruktúra ellen - erről az ukrán Pravda nyomán számolt be a Portfolio.

Az ukrán katonai hírszerzés (GUR) egyik forrása szerdán megerősítette a Reuters hírügynökségnek, hogy Ukrajna csapást mért az Oroszország Tambovi régiójában futó Barátság kőolajvezetékre.

Ez immár az ötödik ukrán támadás a stratégiai fontosságú vezeték ellen, amely orosz kőolajat juttat Magyarországra és Szlovákiába. Legutóbb szeptember végén történt hasonló incidens, amikor ukrán drónok egy olajszivattyú-állomást rongáltak meg a Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, bár akkor csak minimális károk keletkeztek.

A 2024-es adatok szerint Ukrajna mintegy 11,36 millió tonna orosz kőolajat továbbított a Barátság olajvezeték déli ágán keresztül Magyarországra, Szlovákiába és Csehországba. Ez a mennyiség legalább 2014 óta, de valószínűleg Ukrajna 1991-es függetlenné válása óta a legalacsonyabb éves volumen.

Míg Csehország gyakorlatilag függetlenítette magát az orosz kőolajtól, Magyarország esetében továbbra is jelentős a függőség. A Mol finomítóin keresztül stabilan 4,8 millió tonna orosz kőolaj érkezett Ukrajnán keresztül Magyarországra, ami a három ország közül messze a legnagyobb mennyiség.

A CREA és CSD közös tanulmánya rámutat, hogy Magyarország nemcsak fenntartotta, de jelentősen növelte is az orosz nyersolajimporttól való függőségét az ukrajnai orosz invázió kezdete óta. Az ország kitettsége az orosz kőolajnak a korábbi 61%-ról 2024-re 86%-ra emelkedett.