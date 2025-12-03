A döntés nyomán parlamenti vizsgálat indul a Crown Estate királyi bérleti szerződéseivel kapcsolatban, beleértve András korábbi herceg megállapodását is.
Brutális támadás érte a Barátság olajvezetéket: hatalmas lángok csaptak fel
Ukrajna újabb támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen az oroszországi Tambovi régióban, ami már az ötödik ilyen akció a Magyarországra és Szlovákiába olajat szállító infrastruktúra ellen - erről az ukrán Pravda nyomán számolt be a Portfolio.
Az ukrán katonai hírszerzés (GUR) egyik forrása szerdán megerősítette a Reuters hírügynökségnek, hogy Ukrajna csapást mért az Oroszország Tambovi régiójában futó Barátság kőolajvezetékre.
Ez immár az ötödik ukrán támadás a stratégiai fontosságú vezeték ellen, amely orosz kőolajat juttat Magyarországra és Szlovákiába. Legutóbb szeptember végén történt hasonló incidens, amikor ukrán drónok egy olajszivattyú-állomást rongáltak meg a Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, bár akkor csak minimális károk keletkeztek.
A 2024-es adatok szerint Ukrajna mintegy 11,36 millió tonna orosz kőolajat továbbított a Barátság olajvezeték déli ágán keresztül Magyarországra, Szlovákiába és Csehországba. Ez a mennyiség legalább 2014 óta, de valószínűleg Ukrajna 1991-es függetlenné válása óta a legalacsonyabb éves volumen.
Míg Csehország gyakorlatilag függetlenítette magát az orosz kőolajtól, Magyarország esetében továbbra is jelentős a függőség. A Mol finomítóin keresztül stabilan 4,8 millió tonna orosz kőolaj érkezett Ukrajnán keresztül Magyarországra, ami a három ország közül messze a legnagyobb mennyiség.
A CREA és CSD közös tanulmánya rámutat, hogy Magyarország nemcsak fenntartotta, de jelentősen növelte is az orosz nyersolajimporttól való függőségét az ukrajnai orosz invázió kezdete óta. Az ország kitettsége az orosz kőolajnak a korábbi 61%-ról 2024-re 86%-ra emelkedett.
Pillanatokon belül fordulat jöhet az orosz-ukrán háború kimenetelét illetően: küszöbön a béke, leültek a felek
Megkezdődtek az orosz-amerikai tárgyalások kedden a Kremlben az ukrajnai rendezésről.
Nem kertelt tovább Putyin, kimondta, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
Az orosz elnök szerint Európa kizárta magát a béketárgyalásokból, és az Ukrajnára vonatkozó béketervvel kapcsolatos javaslatai elfogadhatatlanok Oroszország számára.
Óriás botrány rázta meg az Európai Uniót: erről beszél most mindenki, a szálak egyértelműen ide vezetnek
Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi vezetőjét letartóztatták korrupciós gyanúval.
Kiszivárgott, már ma este dönthetnek az orosz gáz betiltásáról Brüsszelben: itt van a részletes tervezet
Az Európai Unió döntő tárgyalásokat folytat az orosz gázimport teljes betiltásáról, amely a frissített tervezet szerint gyorsabb ütemben valósulna meg.
Őrülten veszélyes dolgok történnek Európa nagyvárosaiban: küszöbön a katasztrófa, nagyon kellene már tenni valamit
Több ezer hulladéklerakó található árvízveszélyes területeken Európa-szerte.
Putyinnál pattog a labda: Oroszországban hozhatják tető alá az ukránokkal kötött békét - már meg is van az időpont
Az Egyesült Államok különmegbízottja Moszkvába utazik, hogy megvitassa Putyinnal az ukrán háború lezárását célzó 19 pontos béketervet.
Letartóztatást kezdeményezett a Fővárosi Főügyészség azon 28 éves férfi ellen, aki egy budapesti szórakozóhelyen két ütéssel halálosan bántalmazott egy 25 éves férfit.
Az orosz elnök szerint csapatai gyakorlatilag minden frontszakaszon előrenyomulnak.
Nyilvánosságra került Donald Trump egészségi állapota. A Fehér Ház orvosa közölte az elnök leleteit.
Hosszú idő után ébredt fel ez az alvó vulkán: egész falvakat temetett be hamuval, nem kis pánikot okozott
A 4600 méteres vulkánból feltört hamufelhő és gázfelhő miatt szombaton több lakott területen erős kénszagot éreztek.
2,3 millió euróért kelt el egy rég elveszettnek hitt Rubens-festmény egy aukción.
Putyin végre tárgyalóasztalhoz ül? Amerikai különmegbízott indul Moszkvába – fordulóponthoz érhet a háború
Az amerikai különmegbízott Oroszországba utazik, ahol Putyinnal fogják megvitatni az Egyesült Államok által támogatott 19 pontos béketervet.
Vadiúj erősember képviselte Ukrajnát az USA-val tartott megbeszélésen: erre számítanak most a tárgyaló felek
A floridai egyeztetésen a genfi tárgyalási forduló eredményeire építve folytatták a megbeszéléseket az amerikai béketerv pontjairól.
Megelőző csapást mérhet Oroszországra a NATO? Megszólalt a Katonai Bizottság elnöke, ennek a fele sem tréfa
A NATO fontolgatja, hogy proaktívabb, akár agresszívebb stratégiát alkalmaz az Oroszországhoz köthető hibrid támadásokkal szemben.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombat este a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen életét vesztette egy 25 éves férfi.
Kínai üzletember szerzett részesedést egy orosz dróngyártó vállalatban, ami a két ország hadiipari együttműködésének mélyülését jelzi.
Reagált a Morrison's 2 a szombat esti incindensre, amelyben egy 28 éves fiatal is az életét vesztette.
