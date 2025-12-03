2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Olajmező, olajvezetékek és létesítmények
Világ

Brutális támadás érte a Barátság olajvezetéket: hatalmas lángok csaptak fel

Pénzcentrum
2025. december 3. 12:52

Ukrajna újabb támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen az oroszországi Tambovi régióban, ami már az ötödik ilyen akció a Magyarországra és Szlovákiába olajat szállító infrastruktúra ellen - erről az ukrán Pravda nyomán számolt be a Portfolio.

Az ukrán katonai hírszerzés (GUR) egyik forrása szerdán megerősítette a Reuters hírügynökségnek, hogy Ukrajna csapást mért az Oroszország Tambovi régiójában futó Barátság kőolajvezetékre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez immár az ötödik ukrán támadás a stratégiai fontosságú vezeték ellen, amely orosz kőolajat juttat Magyarországra és Szlovákiába. Legutóbb szeptember végén történt hasonló incidens, amikor ukrán drónok egy olajszivattyú-állomást rongáltak meg a Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, bár akkor csak minimális károk keletkeztek.

Kapcsolódó cikkeink:

A 2024-es adatok szerint Ukrajna mintegy 11,36 millió tonna orosz kőolajat továbbított a Barátság olajvezeték déli ágán keresztül Magyarországra, Szlovákiába és Csehországba. Ez a mennyiség legalább 2014 óta, de valószínűleg Ukrajna 1991-es függetlenné válása óta a legalacsonyabb éves volumen.

Míg Csehország gyakorlatilag függetlenítette magát az orosz kőolajtól, Magyarország esetében továbbra is jelentős a függőség. A Mol finomítóin keresztül stabilan 4,8 millió tonna orosz kőolaj érkezett Ukrajnán keresztül Magyarországra, ami a három ország közül messze a legnagyobb mennyiség.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A CREA és CSD közös tanulmánya rámutat, hogy Magyarország nemcsak fenntartotta, de jelentősen növelte is az orosz nyersolajimporttól való függőségét az ukrajnai orosz invázió kezdete óta. Az ország kitettsége az orosz kőolajnak a korábbi 61%-ról 2024-re 86%-ra emelkedett.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #ukrajna #oroszország #világ #támadás #barátság kőolajvezeték #kőolaj #energiaellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:52
12:44
12:33
12:19
12:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 3.
Durva, ami kiderült a milliókat fojtogató gazdasági válságról: ezzel nagyon kevesen számolnak, amikor beüt a krach
2025. december 2.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
2025. december 2.
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 3. szerda
Ferenc, Olívia
49. hét
December 3.
A fogyatékos emberek világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények
2
1 hete
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
3
2 hete
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
4
2 hete
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
5
4 napja
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelbírálati díj
a bank által a hitel elbírálásakor felszámított díj, - illetve a határozott idejű hitel lejáratkori megújításakor a felszámítása - nem jelenti azt, hogy a hitelt meg is kapjuk, az csak a hitel bírálatáért fizetendő

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 11:41
Döntöttek Magyarország ultimátumáról: nincs kibúvó, eddig mindenképp le kell válni az orosz gázról
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 10:12
Hivatalos, hathavi pluszpénzt kapnak ezek a magyar dolgozók: itt a jogosultak teljes listája
Agrárszektor  |  2025. december 3. 12:31
Durva, ami Békés megyében zajlik: itt a vakcinázás sem segít